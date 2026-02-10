ЦСКА посреща ЦСКА 1948 в първия мач от 1/4 финалната фаза за Купата на България

ЦСКА срещу ЦСКА 1948 е първият двубой от програмата на 1/4 финалите в Sesame Купа на България. Мачът стартира в 18:00 ч. и ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски". Главен съдия на срещата е Радослав Гидженов.

ЦСКА се класира сред най-добрите осем в турнира след победи с по 2:1 над Севлиево (гост) и Локомотив София (домакин). Очаква се извън състава на Христо Янев за срещата с ЦСКА 1948 да са контузените Алехандро Пиедраита и Бруно Жордао, както и арестуваният Дейвид Пастор. В последните си три домакинства срещу този опонент "армейците" нямат победа, записвайки 1 реми и 2 загуби.

ЦСКА 1948 се класира за 1/4 финалите в Sesame Купа на България след последователни победи като гост над Янтра Габрово (4:0) и Славия (3:2 след продължения). Голямата липса в състава на Иван Стоянов ще е контузеният плеймейкър Бернардо Коуто, който ще пропусне остатъка от сезона. ЦСКА 1948 няма загуба в последните си три визити срещу ЦСКА, тръгвайки си с две победи и едно реми.

Двата тима се изправиха за последно един срещу друг през август на Националния стадион "Васил Левски", като краен победител излезе ЦСКА 1948. Автор на единствения гол за символичните гости бе Мамаду Диало.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)

Сектор А, ложи – 17,90 евро (35 лв.)

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

24.08.2025 ЦСКА - ЦСКА 1948 0:1

07.12.2024 ЦСКА - ЦСКА 1948 2:2

07.11.2024 ЦСКА 1948 - ЦСКА 1:3

31.05.2024 ЦСКА - ЦСКА 1948 0:2

09.03.2024 ЦСКА 1948 - ЦСКА 1:2

17.09.2023 ЦСКА - ЦСКА 1948 2:0

03.06.2023 ЦСКА - ЦСКА 1948 1:1

12.03.2023 ЦСКА 1948 - ЦСКА 0:1

29.08.2022 ЦСКА - ЦСКА 1948 2:1

08.11.2021 ЦСКА - ЦСКА 1948 1:0