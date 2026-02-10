Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЦСКА посреща ЦСКА 1948 в първия мач от 1/4 финалната фаза за Купата на България

10 Февруари, 2026 10:21 967 12

  • цска -
  • цска 1948 -
  • 1/4 финалите-
  • купа на българия-
  • стадион васил левски-
  • съдия -
  • радослав гидженов

Двубоят е от 18:00 часа днес

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА срещу ЦСКА 1948 е първият двубой от програмата на 1/4 финалите в Sesame Купа на България. Мачът стартира в 18:00 ч. и ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски". Главен съдия на срещата е Радослав Гидженов.

ЦСКА се класира сред най-добрите осем в турнира след победи с по 2:1 над Севлиево (гост) и Локомотив София (домакин). Очаква се извън състава на Христо Янев за срещата с ЦСКА 1948 да са контузените Алехандро Пиедраита и Бруно Жордао, както и арестуваният Дейвид Пастор. В последните си три домакинства срещу този опонент "армейците" нямат победа, записвайки 1 реми и 2 загуби.

ЦСКА 1948 се класира за 1/4 финалите в Sesame Купа на България след последователни победи като гост над Янтра Габрово (4:0) и Славия (3:2 след продължения). Голямата липса в състава на Иван Стоянов ще е контузеният плеймейкър Бернардо Коуто, който ще пропусне остатъка от сезона. ЦСКА 1948 няма загуба в последните си три визити срещу ЦСКА, тръгвайки си с две победи и едно реми.

Двата тима се изправиха за последно един срещу друг през август на Националния стадион "Васил Левски", като краен победител излезе ЦСКА 1948. Автор на единствения гол за символичните гости бе Мамаду Диало.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 86,92 евро (170 лв.)

Сектор А, ложи – 17,90 евро (35 лв.)

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор Г – 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б, блок 26 (гости) – 7,67 евро (15 лв.)

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

24.08.2025 ЦСКА - ЦСКА 1948 0:1

07.12.2024 ЦСКА - ЦСКА 1948 2:2

07.11.2024 ЦСКА 1948 - ЦСКА 1:3

31.05.2024 ЦСКА - ЦСКА 1948 0:2

09.03.2024 ЦСКА 1948 - ЦСКА 1:2

17.09.2023 ЦСКА - ЦСКА 1948 2:0

03.06.2023 ЦСКА - ЦСКА 1948 1:1

12.03.2023 ЦСКА 1948 - ЦСКА 0:1

29.08.2022 ЦСКА - ЦСКА 1948 2:1

08.11.2021 ЦСКА - ЦСКА 1948 1:0


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    8 5 Отговор
    Г - н Лазаров, както пишеш цялото име на цска 1948 така пиши и цялото име на МЕНТЕТО цска 2016!

    Коментиран от #2

    10:24 10.02.2026

  • 2 побърканяк

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    кое е истинското ЦСКА тези с три зведи на фланелките, че са били 30 пъти шампиони или Чавдар Етрополе 1948.

    10:33 10.02.2026

  • 3 Някой

    1 3 Отговор
    ЦСКА 1948 играха много зле срещу Монтана и спечелиха само заради автогол. Така че като форма, другото ЦСКА е по-добре. Не знам дали мач за мач може да се различава толкова.

    Коментиран от #7

    10:39 10.02.2026

  • 4 Буфер

    4 2 Отговор
    Микренци срещу отбора на Цекредин от Бистрица! Къде видяхте ЦСКА?

    11:00 10.02.2026

  • 5 Уважевие

    1 3 Отговор
    Всичко е ЦСКА,друто вяма.Има само ЦСКА.

    11:17 10.02.2026

  • 6 Аналитик

    6 4 Отговор
    Успех на 1948.! Хибриди ,гмо -та,нямат място за купата на България

    11:50 10.02.2026

  • 7 Монтана

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Чак пък зле не играха но терена беше много зле.Мидля че Числото са по сработен отбор и ще победят Литекс.

    12:24 10.02.2026

  • 8 Дааа

    2 0 Отговор
    Ловешкото цска срещу бистришкото цска.....

    13:06 10.02.2026

  • 9 Реалист

    0 1 Отговор
    До всички не разбрали истинското ЦСКА е това със звездите 3 те на емблемата те взеха напълно законно лиценза от Литекс за да се върнат бързо в елита за справка проверете колко и кои отбори във Франция и Италия са правели това единия е Олимпик Марсилия другия е Фиорентина и на тях ли ще кажете че са ментета нещастици

    13:39 10.02.2026

  • 10 Честен евроатлантик

    1 1 Отговор
    А сегашния отбор от геренбахче легитимен ли е динамо Пеевски 1914 от 1949 насам кои са бяхте Левски Спартак Витоша сега ползвате името на велик българин а сте срам за България тъпи милиционери

    13:42 10.02.2026

  • 11 Анималс Винаги Верни

    0 1 Отговор
    Има само едно ЦСКА и то е на Армията!

    13:54 10.02.2026

  • 12 Още от дете...

    0 0 Отговор
    Бе какво ни занимавате с ФК Гост, както ще пише и на таблото

    13:56 10.02.2026

