Тежка лична драма доведе Давид Пастор до ареста за шофиране в нетрезво състояние

9 Февруари, 2026 23:33 1 390 2

  • цска -
  • давид пастор -
  • майка-
  • птп-
  • алкохол

Футболистът е шофирал с 2.32 промила алкохол в кръвта

Тежка лична драма доведе Давид Пастор до ареста за шофиране в нетрезво състояние - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболистът на ЦСКА - Давид Пастор преживя изключително трудна седмица, след като загуби майка си, а трагедията се отрази фатално и на поведението му извън терена. Според информация на dsport.bg, младият играч не е успял да присъства на погребението на своята майка, което го е потопило в дълбока скръб.

След края на двубоя между ЦСКА и Арда, Пастор е бил обхванат от емоционален срив. В опит да се справи с болката, той е посегнал към алкохола, което впоследствие довело до сериозен инцидент на пътя.

Около 2 часа след полунощ, на столичния булевард „Симеоновско шосе“, футболистът не спазил червен сигнал на светофара и се блъснал леко в паркиран автомобил.

За щастие, произшествието се е разминало без пострадали, но на място е установено, че Пастор е шофирал с 2.32 промила алкохол в кръвта. Полицията е задържала играча за срок от 24 часа, а всички материали по случая вече са предадени на прокуратурата за по-нататъшни действия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 то у нас

    4 0 Отговор
    всеки има някаква драма и пие и кара като за световно, въпреки че съм от червените тоя трябва да си го отнесе: така не се дава пример на младите

    05:42 10.02.2026

  • 2 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    На много хора се случват драми. Това не е причина да се напиеш, като прасе и да шофираш.

    06:20 10.02.2026

