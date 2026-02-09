Тежка лична драма доведе Давид Пастор до ареста за шофиране в нетрезво състояние

Футболистът на ЦСКА - Давид Пастор преживя изключително трудна седмица, след като загуби майка си, а трагедията се отрази фатално и на поведението му извън терена. Според информация на dsport.bg, младият играч не е успял да присъства на погребението на своята майка, което го е потопило в дълбока скръб.

След края на двубоя между ЦСКА и Арда, Пастор е бил обхванат от емоционален срив. В опит да се справи с болката, той е посегнал към алкохола, което впоследствие довело до сериозен инцидент на пътя.

Около 2 часа след полунощ, на столичния булевард „Симеоновско шосе“, футболистът не спазил червен сигнал на светофара и се блъснал леко в паркиран автомобил.

За щастие, произшествието се е разминало без пострадали, но на място е установено, че Пастор е шофирал с 2.32 промила алкохол в кръвта. Полицията е задържала играча за срок от 24 часа, а всички материали по случая вече са предадени на прокуратурата за по-нататъшни действия.