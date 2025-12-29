Мартин Георгиев се присъедини към лидера в гръцката Суперлига

Мартин Георгиев, талантливият централен защитник на Славия, официално стана част от АЕК Атина – настоящият водач в класирането на гръцката Суперлига. Това е първото зимно попълнение за отбора, който сега държи преднина от една точка пред преследвача Олимпиакос.

АЕК Атина не само доминира в местното първенство, но и се готви за предизвикателствата в Европа. През 2026 година тимът ще участва в 1/8-финалите на Лигата на конференциите, след като завърши на трето място в основната фаза на турнира.

За Георгиев това е втори опит в чужбина. Преди това той прекара една година в академията на Барселона, където игра редом с обещаващи млади таланти като Пау Кубарси и Ламин Ямал.

В родния Славия бранителят има впечатляващ актив от 91 мача и 4 гола, което говори за неговата стабилност и принос в отбраната.