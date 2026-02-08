Христо Крушарски беснее: Пари няма, със слуги не разговарям

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде своето мнение по отношение на скандала с Лицензионната комисия и лошите терени, на които се играе българският елитен футбол, което е и предпоставка за сериозни травми на играчите.

"Кой стадион в България е добър? Какво се занимават с хора, които вчера дойдоха и днес станаха корифей и слуги. Аз със слуги не разговарям. Дай да ги оставим само Лудогорец да играе и да е шампион", заяви той.

"Това ни е дереджето. Пари няма. Ние си играем, както можем и където можем", добави Христо Крушарски.