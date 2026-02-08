Христо Крушарски беснее: Пари няма, със слуги не разговарям

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде своето мнение по отношение на скандала с Лицензионната комисия и лошите терени, на които се играе българският елитен футбол, което е и предпоставка за сериозни травми на играчите.
"Кой стадион в България е добър? Какво се занимават с хора, които вчера дойдоха и днес станаха корифей и слуги. Аз със слуги не разговарям. Дай да ги оставим само Лудогорец да играе и да е шампион", заяви той.
"Това ни е дереджето. Пари няма. Ние си играем, както можем и където можем", добави Христо Крушарски.
1 Ми такива като теб ги стопанисват
19:33 08.02.2026
2 123
19:41 08.02.2026
3 Няма такава държава
Коментиран от #7
19:45 08.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Локо Пд
21:05 08.02.2026
6 Тома
21:14 08.02.2026
7 Когато Венци
До коментар #3 от "Няма такава държава":Задължително “пада” от Ловеч, а бие Левски е окей, а?
21:36 08.02.2026
8 Бай Салам
Локо Пл дори не желае да си поддържа тревната настилка , а чака пари от тв права и реклами.
22:31 08.02.2026
9 Гонзо Гонзалес
00:05 09.02.2026