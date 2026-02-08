Новини
Христо Крушарски беснее: Пари няма, със слуги не разговарям

8 Февруари, 2026 19:28 2 602 9

  • христо крушарски-
  • футбол-
  • стадиони-
  • лудогорец-
  • славия

Кой стадион в България е добър?

Христо Крушарски беснее: Пари няма, със слуги не разговарям - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде своето мнение по отношение на скандала с Лицензионната комисия и лошите терени, на които се играе българският елитен футбол, което е и предпоставка за сериозни травми на играчите.

"Кой стадион в България е добър? Какво се занимават с хора, които вчера дойдоха и днес станаха корифей и слуги. Аз със слуги не разговарям. Дай да ги оставим само Лудогорец да играе и да е шампион", заяви той.

"Това ни е дереджето. Пари няма. Ние си играем, както можем и където можем", добави Христо Крушарски.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 25 гласа.
  • 1 Ми такива като теб ги стопанисват

    26 5 Отговор
    Мутра не строител мутра грабител! Паразити!

    19:33 08.02.2026

  • 2 123

    21 6 Отговор
    Домуза за 15 г един единичък национал от неговата школа не е произвел. Изобщо има ли юноши, или ги има колкото да покрие изискванията. Всяка година взема от УЕФА по 20 млн лева. Да заделя по малко и да направи тревните терени на изнемогващите отбори- локо пв, локо сф, добруджа, Враца, спартак Варна,- без Черно море,които си имат богат спонсор.

    19:41 08.02.2026

  • 3 Няма такава държава

    20 6 Отговор
    Хаххааха НЯМАЛО ПАРИ ?!?!? А ОТ ДНЕШНОТО ТОТО С ПОПОВОТО ПРАСЕ 🐷 КОЛКО ИЗКАРА ? И НА МАЛКИТЕ ДЕЦА ИМ Е ЯСНО ,ЧЕ ЖИВУРКАШ САМО ОТ НАРЕДЕНИ МАЧОВЕ . БЕЗ ТОВА НЯМАШЕ ДА ВИ ИМА НА КАРТАТА

    Коментиран от #7

    19:45 08.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Локо Пд

    8 7 Отговор
    Така е Пари нема но Домуса си живее във негов измислен свят.Той си мисли че е бог и че всички са му задължени.Тая година няма да са първи за това е това рев.

    21:05 08.02.2026

  • 6 Тома

    18 2 Отговор
    Да пари няма но шайката герб направи по селата стадиони за по 5 милиона с европейски пари и сега там пасат овцете и кравите на селяните.Парите ги открадна бати ни бойко тиквата

    21:14 08.02.2026

  • 7 Когато Венци

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Няма такава държава":

    Задължително “пада” от Ловеч, а бие Левски е окей, а?

    21:36 08.02.2026

  • 8 Бай Салам

    3 1 Отговор
    Крушата е най- смешния" президент"
    Локо Пл дори не желае да си поддържа тревната настилка , а чака пари от тв права и реклами.

    22:31 08.02.2026

  • 9 Гонзо Гонзалес

    2 0 Отговор
    Който няма пари за стадиони да върви в долните групи!

    00:05 09.02.2026

