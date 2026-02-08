Локомотив Пловдив подчини Славия в София

Локомотив Пловдив записа победа при гостуването си на Славия в мач от 20-ия кръг на efbet Лига. Пловдивчани се наложиха с 2:0 на стадион "Александър Шаламанов" в София.

Мачът започна в спокойно темпо, като "смърфовете" създаваха по-опасните атаки. Така се стигне до 30-ата минута, когато Каталин Иту стреля отляво, а Леви Нтумба плонжира и изби. Топката обаче попадна у Жулиен Лами и французинът на празна врата намери мрежата - 1:0 за гостите от Пловдив. Малко след това вратарят на Славия спаси нов коварен удар към неговата рамка. "Белите" потърсиха изравняването, но Боян Милосавлевич спаси далечен шут в самия край на първото полувреме.

На почивката Ратко Достанич предприе офанзивна промяна - на мястото на халфа Борис Тодоров влезе нападателят Марко Милетич. В 58-ата минута падна втори гол във вратата на домакините. Севи Идриз получи извеждащ пас и останал сам срещу Леви Нтумба крилото на Локомотив не сбърка - 2:0 за "смърфовете".

В 84-ата минута Никола Савич можеше да вкара красив гол с глава. Защитникът засече с глава центриране на Кристиян Балов от свободен удар, но Боян Милосавлевич успя да избие от долния десен ъгъл.

Славия 0:2 Локомотив (Пловдив)

0:1 Жулиен Лами (30)

0:2 Севи Идриз (58)

Стартовите състави:

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 6. Лука Иванов, 4. Никола Савич, 24. Лазар Марин, 73. Иван Минчев, 23. Борис Тодоров, 13. Илиян Стефанов, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 7. Емилиян Гогев.

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 13. Лукас Риян, 4. Андрей Киндрис, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту, 7. Севи Идриз, 39. Парвизджон Умарбаев, 99. Жулиен Лами.