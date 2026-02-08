Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив подчини Славия в София

Локомотив Пловдив подчини Славия в София

8 Февруари, 2026 16:09 993 9

  • локомотив пловдив-
  • славия-
  • футбол

Жулиен Лами и Севи Идриз бележат за "смърфовете"

Локомотив Пловдив подчини Славия в София - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив записа победа при гостуването си на Славия в мач от 20-ия кръг на efbet Лига. Пловдивчани се наложиха с 2:0 на стадион "Александър Шаламанов" в София.

Мачът започна в спокойно темпо, като "смърфовете" създаваха по-опасните атаки. Така се стигне до 30-ата минута, когато Каталин Иту стреля отляво, а Леви Нтумба плонжира и изби. Топката обаче попадна у Жулиен Лами и французинът на празна врата намери мрежата - 1:0 за гостите от Пловдив. Малко след това вратарят на Славия спаси нов коварен удар към неговата рамка. "Белите" потърсиха изравняването, но Боян Милосавлевич спаси далечен шут в самия край на първото полувреме.

На почивката Ратко Достанич предприе офанзивна промяна - на мястото на халфа Борис Тодоров влезе нападателят Марко Милетич. В 58-ата минута падна втори гол във вратата на домакините. Севи Идриз получи извеждащ пас и останал сам срещу Леви Нтумба крилото на Локомотив не сбърка - 2:0 за "смърфовете".

В 84-ата минута Никола Савич можеше да вкара красив гол с глава. Защитникът засече с глава центриране на Кристиян Балов от свободен удар, но Боян Милосавлевич успя да избие от долния десен ъгъл.

Славия 0:2 Локомотив (Пловдив)

0:1 Жулиен Лами (30)
0:2 Севи Идриз (58)

Стартовите състави:

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 6. Лука Иванов, 4. Никола Савич, 24. Лазар Марин, 73. Иван Минчев, 23. Борис Тодоров, 13. Илиян Стефанов, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 7. Емилиян Гогев.

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 13. Лукас Риян, 4. Андрей Киндрис, 23. Мартин Русков, 2. Адриан Кова, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 94. Каталин Иту, 7. Севи Идриз, 39. Парвизджон Умарбаев, 99. Жулиен Лами.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо Буферо

    6 5 Отговор
    Ох Котьо къде е сега Шопаро Фенци да ми пие ..млякото..

    16:16 08.02.2026

  • 2 1913

    8 1 Отговор
    Чичо Свиненци пак е продал мача. Трябва да се маха от Славия.

    16:17 08.02.2026

  • 3 Театър Сълза и смех

    10 1 Отговор
    От състава, маниера на футболистите, движението им, се установи, че футбол днес няма да има, а театрална постановка.

    16:18 08.02.2026

  • 4 Бензинджия

    9 1 Отговор
    Нашият колега пак си напълни джобовете.Той не е никакъв славист, интересуват го само финикиските знаци.

    16:20 08.02.2026

  • 5 Софиянец

    8 1 Отговор
    Не знам славистите как търпят тоя дебелак още.

    16:25 08.02.2026

  • 6 Тото Тотов Чернев

    5 1 Отговор
    30 години шварц-тото.

    16:41 08.02.2026

  • 7 Мислител

    3 2 Отговор
    СлаБия с двата фена направо да се закрие и свърши стогодишната мъка и черно тото !

    Коментиран от #8

    18:14 08.02.2026

  • 8 Ваньо К.

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мислител":

    Едно време-вижте старите вестници-на ст. Славия идваха по 15000-20000 зрители, на някои мачове и повече. Откакто дойде Дебелия, славистите се отдръпнаха, други напуснаха страната.

    18:42 08.02.2026

  • 9 бензиностанция

    4 0 Отговор
    Нищо добро не я чака добрата стара Славия с този т.нар. "президент".

    21:43 08.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове