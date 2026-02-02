Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Венци Стефанов за колегата си от Ботев Пд: Предлагам двамата да се явим на детектор на лъжата

2 Февруари, 2026 12:59 628 2

Господин Филипов ме съди за 20 000 лева за обида

Венци Стефанов за колегата си от Ботев Пд: Предлагам двамата да се явим на детектор на лъжата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов призова колегата си от Ботев Пловдив Илиян Филипов двамата да застанат на детектор на лъжата, за да бъде изяснен казусът отпреди няколко месеца. Повод за думите му е заведеното срещу него дело за обида.

„Господин Филипов ме съди за 20 000 лева за обида. Бил съм го обидил, че съм казал, че негов човек се е обаждал на мой футболист. Всичко това е документирано от полицията, не ме притеснява, макар да ме съди в Пловдив, можеше и в Марково, ако иска. Аз му предлагам двамата да се явим на детектор на лъжата. МВР е достатъчно компетентно и там да се види кой прав, кой крив. Може и вие да присъствате”, сподели Стефанов.

Босът на "белите" изрази готовност да докаже думите си и призова за директен сблъсък пред полиграфа.

“Ако е мъж, носи панталони, не такива съдии-мъдии, ще го местим… на детектор на лъжата! Право куме в очи. Това предлагам. Нека пред вас да каже съгласен ли е, или не”, добави той.

Стефанов подчерта, че няма намерение да води лични разговори по темата, тъй като е убеден в правотата на своя играч.

“Няма смисъл да разговарям. Веднъж се чух с него по телефона. Аз вярвам 100% на човека, който дойде. Оказа се, че момчето казва истината”, продължи президентът на Славия.

Той изрази и критичното си мнение относно присъствието на Филипов във футболните среди.

“Аз изключвам този човек. За мен е толкова далеч от футбола, колкото съм аз от Марс. На другите хора, които издържат футболните клубове, им е ясно, че дали ще си втори, трети или пети, е без значение.”


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Питам

    1 0 Отговор
    Вдигаш ли нивото на футбола или нанротив? Само с българи не става,признай го.

    13:15 02.02.2026

  • 2 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Некадърници! Вижте се само. Цяла зима почивате, ядете и пиете и после олеле. А в Англия играят по два мача в седмица. После сме нямали футбол!!??? Как да го имаме с такива мутри като вас. И все някой друг ви е виновен. Също като ББ.

    13:25 02.02.2026

