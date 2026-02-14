Арда Кърджали би трудно Славия

Арда Кърджали постигна трудна победа с 2:1 у дома срещу Славия София в двубой от 21-вия кръг на Първа лига, съобщава БТА. Така тимът от Кърджали си върна за загубата с 0:2 от „белите“ през есента в София. След около четвърт час игра Леви Нтумба отрази опасен удар на Серкан Юсеин. Малко по-късно домакините откриха резултата – стражът на гостите изби неубедително шут на Светослав Ковачев, а Андре Шиняшики бе най-съобразителен и реализира за 1:0.

Само минута след това Арда можеше да удвои. Уилсон Самаке се измъкна зад защитата на столичани, но не успя да отправи точен удар. Славия изравни около 20 минути по-късно. След центриране от корнер на Иван Минчев, Лука Иванов се разписа с глава за 1:1.

В началото на втората част Анатолий Господинов спаси изстрел на Илиян Стефанов, а при добавката топката премина на сантиметри над напречната греда. Малко по-късно Янис Гермуш също не успя да се възползва от центриране на Кристиян Балов.

В 71-вата минута Арда бе близо до нов гол – след изпълнение на пряк свободен удар от Атанас Кабов, Лъчезар Котев стреля с глава покрай вратата. Две минути след това Котев пробва късмета си и от дистанция, но Нтумба се намеси сигурно.

Славия пропусна отлична възможност в 77-ата минута, когато Илиян Стефанов излезе сам срещу Господинов, но капитанът на домакините спаси. Решителният момент настъпи в 88-ата минута. Резервата Бирсент Карагарен стреля отдалеч, Нтумба не реагира убедително и топката се озова в мрежата за крайното 2:1.



Срещи от 21-вия кръг в efbet Лига:

Спартак (Вн) - Локо (Сф) - 2:2

ЦСКА 1948 – ЦСКА – 0:2

Арда – Славия - 2:1



В неделя:

Локо (Пд) - Черно море (12,00 часа Диема спорт)

Лудогорец - Берое (14,30 часа Диема спорт)

Левски - Ботев (Пд) (17,0 часа Диема спорт)

В понеделник:

Септември – Монтана (15,00 часа Диема спорт)

Ботев (Вр) – Добруджа (17,30 часа Диема спорт)