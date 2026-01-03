Астън Вила се завърна на победния път във Висшата лига

Астън Вила демонстрира характер и класа, като надви Нотингам Форест с 3:1 на своя „Вила Парк“ в двубой от 20-ия кръг на английската Висша лига. След като серията им от 11 поредни победи бе прекъсната от тежко поражение срещу Арсенал, „виланите“ бързо намериха верния ритъм и отново зарадваха феновете си.

Първото полувреме предложи здрава битка, но в добавеното време Оли Уоткинс откри резултата, след като получи прецизен пас от Морган Роджърс и не остави шансове на вратаря на гостите. Така Вила излезе напред точно преди почивката.

В началото на втората част домакините удвоиха преднината си – капитанът Джон МакГин се разписа след отлична асистенция на Мати Кеш, вдигайки трибуните на крака. Нотингам Форест обаче не се предаде и в 61-ата минута Морган Гибс-Уайт върна интригата с красиво попадение. В 73-ата минута Джон МакГин отново се превърна в герой за Астън Вила, реализирайки втория си гол в срещата след чудесна комбинация с Юри Тилеманс. Така домакините затвърдиха превъзходството си и оформиха крайното 3:1.

С този успех Астън Вила вече има 20 победи през сезона и временно се изкачи на второ място във временното класиране, само на три точки зад лидера Арсенал, макар и с изигран мач повече.

За Нотингам Форест поражението бе четвърто поред и общо 12-о за кампанията, което ги оставя на 17-а позиция и в опасна близост до зоната на изпадащите.