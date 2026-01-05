Спортът по ТВ в понеделник (5 януари)

05.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1
05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
15.10 Ски скокове: Световна купа във Вилах, малка шанца, жени Евроспорт 1
17.15 Ски скокове: Четирите шанци в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1
18.00 Египет - Бенин МАХ Спорт 3
19.15 Баскетбол, Рилски спортист – Балкан МАХ Спорт 2
21.00 Нигерия - Мозамбик МАХ Спорт 3
21.45 Монпелие – Дюндерк Диема спорт 3
22.00 Лестър – Уест Бромич Диема спорт 2
01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
02.00 НБА, Детройт – Ню Йорк Диема спорт 2
03.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1
