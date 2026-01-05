Героичният жест на 19-годишен футболист: върна се в горящия клуб, за да спаси приятелката си

19-годишният защитник на втория отбор на Метц Тахирис Дос Сантос се превърна в истински герой след драматичните събития в швейцарския курорт Кран-Монтана в нощта срещу Нова година. Младият футболист и неговата приятелка в момента са настанени в болница в тежко състояние.

Инцидентът е станал в нощния клуб „Le Constellation“, където пожар е обхванал сградата и е засегнал над 40 души. Дос Сантос се е намирал на първия етаж и е успял навреме да излезе от заведението, спасявайки се от пламъците. В момента, в който е достигнал до безопасно място, е осъзнал, че приятелката му е останала вътре, блокирана от огъня.

Без да се колебае, футболистът се е върнал обратно в горящия клуб, рискувайки живота си, и е успял да я изведе навън.

Историята беше разказана от агента му Кристоф Юто пред френската телевизия “BFMTV”:

„За щастие Тахирис не беше в сутерена, когато избухна пожарът. Той успя бързо да излезе, но след това разбра, че приятелката му все още е вътре. Върна се в пламъците, за да я намери и спаси. Освен жертва, Тахирис без съмнение е и герой.“

В момента младият защитник е хоспитализиран в Щутгарт. Състоянието му е тежко, но стабилно, като диша самостоятелно. Дос Сантос е получил изгаряния по около 30% от тялото, включително в задната част на главата и по голяма част от тялото.

„Не можем да кажем, че е добре – той страда много. Следващите четири-пет дни ще бъдат решаващи, тъй като при изгаряния рискът от инфекции е много висок. Въпреки това има положителни и обнадеждаващи сигнали и всички сме до него“, допълни агентът.

Състоянието на приятелката му също остава сериозно, като лекарите продължават да я наблюдават внимателно.