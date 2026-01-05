Новини
Спорт »
Световен футбол »
Героичният жест на 19-годишен футболист: върна се в горящия клуб, за да спаси приятелката си

Героичният жест на 19-годишен футболист: върна се в горящия клуб, за да спаси приятелката си

5 Януари, 2026 06:45 1 266 3

  • метц-
  • тахирис дос сантос-
  • футбол-
  • кран-монтана

Официалните власти в Швейцария засега потвърждават за 40 починали при трагедията

Героичният жест на 19-годишен футболист: върна се в горящия клуб, за да спаси приятелката си - 1
Снимка:
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

19-годишният защитник на втория отбор на Метц Тахирис Дос Сантос се превърна в истински герой след драматичните събития в швейцарския курорт Кран-Монтана в нощта срещу Нова година. Младият футболист и неговата приятелка в момента са настанени в болница в тежко състояние.

Инцидентът е станал в нощния клуб „Le Constellation“, където пожар е обхванал сградата и е засегнал над 40 души. Дос Сантос се е намирал на първия етаж и е успял навреме да излезе от заведението, спасявайки се от пламъците. В момента, в който е достигнал до безопасно място, е осъзнал, че приятелката му е останала вътре, блокирана от огъня.

Без да се колебае, футболистът се е върнал обратно в горящия клуб, рискувайки живота си, и е успял да я изведе навън.

Историята беше разказана от агента му Кристоф Юто пред френската телевизия “BFMTV”:

„За щастие Тахирис не беше в сутерена, когато избухна пожарът. Той успя бързо да излезе, но след това разбра, че приятелката му все още е вътре. Върна се в пламъците, за да я намери и спаси. Освен жертва, Тахирис без съмнение е и герой.“

В момента младият защитник е хоспитализиран в Щутгарт. Състоянието му е тежко, но стабилно, като диша самостоятелно. Дос Сантос е получил изгаряния по около 30% от тялото, включително в задната част на главата и по голяма част от тялото.

„Не можем да кажем, че е добре – той страда много. Следващите четири-пет дни ще бъдат решаващи, тъй като при изгаряния рискът от инфекции е много висок. Въпреки това има положителни и обнадеждаващи сигнали и всички сме до него“, допълни агентът.

Състоянието на приятелката му също остава сериозно, като лекарите продължават да я наблюдават внимателно.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 11 Отговор
    3а 50 гр. напикано месо не си струва. Минал се е.

    06:48 05.01.2026

  • 2 хмм

    1 7 Отговор
    Алкохола не прощава

    06:59 05.01.2026

  • 3 ООрана държава

    2 4 Отговор
    Нито е геройчно, нито е жест! Да спасиш приятелката си / съпругата си е задължение на всеки истински мъж

    07:25 05.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ