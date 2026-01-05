Галатасарай стартира преговори за нежелания в Интер Давиде Фратези

Галатасарай направи първата си официална крачка за привличането на Давиде Фратези, съобщава “La Gazzetta dello Sport”. От неделя контактите между агента на полузащитника и Интер са се засилили, като турският гранд вече е започнал разговори с „нерадзурите“ за евентуален трансфер.

Клубът от Истанбул е изпреварил конкуренцията на Фенербахче и води преговори на база оценка от около 35 милиона евро. Според информацията, това е сума, която отговаря на изискванията на Интер. Италианският гранд по-рано е отказал оферти от клубове от Серия А, включително и от Ювентус.

Първоначално Фратези не е бил склонен да продължи кариерата си в Турция, но ограниченото му игрово време в състава на Киву и рискът да остане резерва до края на сезона са го накарали да преосмисли позицията си. В момента играчът вече не отхвърля възможността за трансфер.

Различията между двата клуба са свързани с формулата на сделката. Галатасарай настоява за наем с право на откуп, който може да стане задължителен при определени условия, докато Интер предпочита директен задължителен трансфер или условия, които да бъдат лесно изпълними.

Преговорите продължават, като следващите дни се очаква по-ясна развръзка около бъдещето на италианския национал.