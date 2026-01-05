Новини
Карагър прогнозира бъдещето на Салах през 2026 година в Ливърпул

5 Януари, 2026 06:11 320 0

Легендата на Ливърпул смята, че последният мач от сезон 2025/26 може да бъде идеалният момент за сбогуване

Карагър прогнозира бъдещето на Салах през 2026 година в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Легендата на Ливърпул Джейми Карагър коментира бъдещето на Мохамед Салах, като намекна, че краят на сезон 2025/26 може да се окаже най-подходящият момент клубът да се раздели с една от най-големите си икони.

Салах се намира в пауза от клубните теми заради участието си на Купата на африканските нации, което временно е „замразило“ напрежението около него. Въпреки това въпросителните около бъдещето му на „Анфийлд“ остават.

След изключителния си минал сезон, египтянинът започна настоящата кампания под очакванията, което доведе до напрежение с новия мениджър Арне Слот. В даден момент Салах бе оставен извън състава, а публичните му изказвания твърдяха, че е бил „хвърлен под автобуса“ от клуба и че няма реални отношения със Слот.

Самият Карагър също влезе в словесен сблъсък със Салах, но ситуацията временно бе отместена на заден план заради националните ангажименти на нападателя.

В Ливърпул се опитват да тушират напрежението, но остава открит въпросът дали Салах ще остане на „Анфийлд“ и след следващото лято.


