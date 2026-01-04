Добруджа привлече Валду Те – нападателят, който разтърси мрежата на Касияс, но съдбата не бе на негова страна (ВИДЕО)

Добруджа направи силен ход на зимния трансферен пазар, като официално обяви привличането на Валду Те – нападател с впечатляваща визитка и опит от няколко континента. Новото попълнение на добричлии бе представено с любопитен акцент: именно той е футболистът, който успя да прати топката във вратата на легендарния Икер Касияс.

Историята обаче крие неочакван обрат. Случката се развива през 2018 година, когато Валду Те носи екипа на Витория Сетубал в португалската Примейра лига. В напрегнат двубой срещу Порто, нападателят се оказва на точното място и реализира попадение срещу именития испански страж. Радостта му обаче е краткотрайна – след намесата на ВАР, голът е отменен заради игра с ръка при овладяването на топката. В крайна сметка Порто печели срещата с 2:0, а попадението на Те остава само в спомените.

Въпреки този епизод, Валду Те може да се похвали с богата международна кариера. През годините той е защитавал цветовете на различни клубове в Португалия, а футболните му пътеки го отвеждат и до далечни дестинации като Япония, Китай, Малайзия и Либия. Опитът му на няколко континента го превръща в ценен актив за всеки отбор.

Преди да акостира в Добруджа, 28-годишният нападател се състезава за португалския Сантрензе, където през настоящия сезон записва 12 мача и отбелязва 4 гола в четвърта дивизия.