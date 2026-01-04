Новини
Спорт »
Бг футбол »
Добруджа привлече Валду Те – нападателят, който разтърси мрежата на Касияс, но съдбата не бе на негова страна (ВИДЕО)

4 Януари, 2026 08:43 496 4

  • добруджа -
  • трансферен пазар-
  • валду те -
  • нападател-
  • добрич-
  • икер касияс

Преди да акостира в Добрич, 28-годишният играч се състезава за португалския Сантрензе

Добруджа привлече Валду Те – нападателят, който разтърси мрежата на Касияс, но съдбата не бе на негова страна (ВИДЕО) - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добруджа направи силен ход на зимния трансферен пазар, като официално обяви привличането на Валду Те – нападател с впечатляваща визитка и опит от няколко континента. Новото попълнение на добричлии бе представено с любопитен акцент: именно той е футболистът, който успя да прати топката във вратата на легендарния Икер Касияс.

Историята обаче крие неочакван обрат. Случката се развива през 2018 година, когато Валду Те носи екипа на Витория Сетубал в португалската Примейра лига. В напрегнат двубой срещу Порто, нападателят се оказва на точното място и реализира попадение срещу именития испански страж. Радостта му обаче е краткотрайна – след намесата на ВАР, голът е отменен заради игра с ръка при овладяването на топката. В крайна сметка Порто печели срещата с 2:0, а попадението на Те остава само в спомените.

Въпреки този епизод, Валду Те може да се похвали с богата международна кариера. През годините той е защитавал цветовете на различни клубове в Португалия, а футболните му пътеки го отвеждат и до далечни дестинации като Япония, Китай, Малайзия и Либия. Опитът му на няколко континента го превръща в ценен актив за всеки отбор.

Преди да акостира в Добруджа, 28-годишният нападател се състезава за португалския Сантрензе, където през настоящия сезон записва 12 мача и отбелязва 4 гола в четвърта дивизия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ккк

    2 0 Отговор
    до като подобни индивиди са звездите в нашия футбол , ние футбол няма да имаме

    08:50 04.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ице":

    Никак не е млад. Пък и явно никой друг не го иска щом е готов да дойде през 26/27 година да рита във бг Втора лига.
    Само питам кое нещо в държавата ни е наред? Дали парламент, дали избиратели, дали президент, дали магистрали, дали железници, дали полиция, дали прокуратура, дали образование, дали здравеопазване ... Когато нищо в държавата ни не е наред, откъде накъде искате футбола да е наред.
    Когато избирателите станат наред, парламента ще стане наред и чак тогава всичко друго ще стане наред. Лично аз искам държавата първо да вкара в ред държавните финанси, образование, заплати, понсии, здравеопазване, осигуровки, данъци, социални помощи, полиция, прокуратура ... И чак тогава, ако останат пари да се занимава с футбол и стадиони.

    Как искате пенсиите да са наред, когато заплатите не са наред? 620 евро минзаплата е подигравка с работниците. Първо трябва да се оправят заплатите и след това пенсиите.

    09:10 04.01.2026

