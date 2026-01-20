Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев Враца привлече национал на Коморските острови

Ботев Враца привлече национал на Коморските острови

20 Януари, 2026 19:06 377 0

  • ботев враца-
  • касим хаджи-
  • нападател-
  • коморските острови-
  • жалгирис

Касим Хаджи подсилва атаката

Ботев Враца привлече национал на Коморските острови - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Враца продължава с амбициозното си обновление, като към състава на „зелените“ се присъедини още едно ново лице. Касим Хаджи, нападател с международен опит, вече официално е част от врачанския тим.

Екзотичният национал на Коморските острови пристига във Враца след престой в литовския гранд Жалгирис.

Визитката му включва и силен период в арменския Арарат Ереван, където Хаджи се отличи с 11 гола и 7 асистенции – постижения, които го превърнаха в ключова фигура за отбора.

В Ботев Враца 27-годишният нападател ще се конкурира за титулярно място в офанзивната линия с опитния Даниел Генов, младия талант Мартин Петков и перспективния Йоан Борносузов.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ