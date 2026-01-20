Ботев Враца привлече национал на Коморските острови

Ботев Враца продължава с амбициозното си обновление, като към състава на „зелените“ се присъедини още едно ново лице. Касим Хаджи, нападател с международен опит, вече официално е част от врачанския тим.

Екзотичният национал на Коморските острови пристига във Враца след престой в литовския гранд Жалгирис.

Визитката му включва и силен период в арменския Арарат Ереван, където Хаджи се отличи с 11 гола и 7 асистенции – постижения, които го превърнаха в ключова фигура за отбора.

В Ботев Враца 27-годишният нападател ще се конкурира за титулярно място в офанзивната линия с опитния Даниел Генов, младия талант Мартин Петков и перспективния Йоан Борносузов.