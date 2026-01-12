Новини
Спорт »
Бг футбол »
Селекцията в Спартак Варна не спира: Тимът се подсили с португалец

Селекцията в Спартак Варна не спира: Тимът се подсили с португалец

12 Януари, 2026 19:10 480 0

  • спартак варна-
  • нападател-
  • жота лопеш-
  • трансферен прозорец-
  • жоао педро перейра лопеш

Нападателят Жота Лопеш се превръща в четвъртото ново попълнение

Селекцията в Спартак Варна не спира: Тимът се подсили с португалец - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак Варна официално обяви привличането на португалския нападател Жота Лопеш, който се превръща в четвъртото ново попълнение на "соколите" за този трансферен прозорец.

24-годишният Жоао Педро Перейра Лопеш, познат на феновете като Жота Лопеш, пристига от португалския Вила Меа. Със своите 172 сантиметра и впечатляваща бързина, той може да бъде използван по цялата линия на атаката, което го прави изключително ценен за варненския тим.

Лопеш е продукт на прочутата академия на Брага, а досега е носил екипите на Фамаликао (U23), Maria da Fonte, Fontinhas и Salgueiros.

През настоящия сезон нападателят се отличи с 17 участия като титуляр, в които реализира 4 гола и подаде за още 5 попадения – статистика, която говори за неговата ефективност и усет към гола.

С привличането на португалския нападател, Спартак Варна демонстрира амбиция да засили офанзивната си мощ и да зарадва своите привърженици с по-атрактивен футбол през предстоящите мачове.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ