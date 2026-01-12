Селекцията в Спартак Варна не спира: Тимът се подсили с португалец

Спартак Варна официално обяви привличането на португалския нападател Жота Лопеш, който се превръща в четвъртото ново попълнение на "соколите" за този трансферен прозорец.

24-годишният Жоао Педро Перейра Лопеш, познат на феновете като Жота Лопеш, пристига от португалския Вила Меа. Със своите 172 сантиметра и впечатляваща бързина, той може да бъде използван по цялата линия на атаката, което го прави изключително ценен за варненския тим.

Лопеш е продукт на прочутата академия на Брага, а досега е носил екипите на Фамаликао (U23), Maria da Fonte, Fontinhas и Salgueiros.

През настоящия сезон нападателят се отличи с 17 участия като титуляр, в които реализира 4 гола и подаде за още 5 попадения – статистика, която говори за неговата ефективност и усет към гола.

С привличането на португалския нападател, Спартак Варна демонстрира амбиция да засили офанзивната си мощ и да зарадва своите привърженици с по-атрактивен футбол през предстоящите мачове.