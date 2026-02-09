Локомотив Пловдив привлече нидерландски нападател

Локомотив Пловдив привлече в редиците си нов централен нападател. Жоел Цварц, родом от Ротердам, официално се присъедини към "черно-белите" с договор за година и половина, обявиха от клуба.

Роденият на 26 април 1999 година футболист е добре познат в нидерландските футболни среди. Той е продукт на престижните академии на Спарта, Екселсиор и Фейенорд, а професионалният му път го е отвел през редица клубове – Екселсиор, Ян Регенсбург, АДО Ден Хааг и Мюнхен 1860. Последната му спирка преди да акостира в България бе германският Оснабрюк.

Цварц може да се похвали и с участия за младежкия национален отбор на Нидерландия до 19 години, което говори за неговия потенциал и опит на международната сцена.

С привличането на Жоел Цварц, Локомотив Пловдив цели да подсили атаката си и да запълни празнината, оставена от напускането на Хуан Переа.