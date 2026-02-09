Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив привлече нидерландски нападател

Локомотив Пловдив привлече нидерландски нападател

9 Февруари, 2026 20:25 732 3

  • локомотив пловдив -
  • нападател-
  • жоел цварц-
  • ротердам

Жоел Цварц има мачове за юношеския национален тим на страната си

Локомотив Пловдив привлече нидерландски нападател - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив привлече в редиците си нов централен нападател. Жоел Цварц, родом от Ротердам, официално се присъедини към "черно-белите" с договор за година и половина, обявиха от клуба.

Роденият на 26 април 1999 година футболист е добре познат в нидерландските футболни среди. Той е продукт на престижните академии на Спарта, Екселсиор и Фейенорд, а професионалният му път го е отвел през редица клубове – Екселсиор, Ян Регенсбург, АДО Ден Хааг и Мюнхен 1860. Последната му спирка преди да акостира в България бе германският Оснабрюк.

Цварц може да се похвали и с участия за младежкия национален отбор на Нидерландия до 19 години, което говори за неговия потенциал и опит на международната сцена.

С привличането на Жоел Цварц, Локомотив Пловдив цели да подсили атаката си и да запълни празнината, оставена от напускането на Хуан Переа.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я, бял футболист!!!

    1 0 Отговор
    Не мога да повярвам...

    Коментиран от #3

    20:34 09.02.2026

  • 2 ЖАЛКА КАРТИНКА

    1 0 Отговор
    НАЛИ НЯМА ПАРИ . С КАКВО ЩЕ ПЛАЩА ТОТО ИЗМЕКЯРА ?ДО КАТО ИМА ТАКИВА ОТБОРЧЕТА ,КОИТО СЕ ИЗДТРЖАТ САМО ОТ НАГЛАСЕНИ МАПОВЕ НЯМА ДА ИМА ФУТБОЛ В БЪЛГАРИЯ .

    21:28 09.02.2026

  • 3 Същото

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Я, бял футболист!!!":

    И аз се изненадах ,че не е с боята на парен Локомотив :)))

    23:02 09.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове