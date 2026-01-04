Новини
Пламен Андреев поема към Лех Познан

4 Януари, 2026 12:35 399 0

По информация на Seksyki.pl, младият вратар ще се присъедини към тима под наем

Пламен Андреев поема към Лех Познан - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският страж Пламен Андреев е на прага на ново предизвикателство в кариерата си, след като трансферът му в полския гранд Лех Познан вече е финализиран, съобщават местни медии. Според авторитетното издание Weszlo, сделката е напълно уредена и няма пречки пред преминаването на Андреев в редиците на шампиона на Полша.

По информация на Seksyki.pl, младият вратар ще се присъедини към Лех Познан под наем от нидерландския Фейенорд Ротердам, като в договора е включена и опция за окончателно закупуване на правата му. Въпреки появилите се по-рано слухове за евентуални усложнения, от клуба категорично са отрекли да търсят алтернативи на българския национал.

Последната дестинация на Андреев бе испанският Расинг Сантандер, където той игра под наем до 8 януари.

Очаква се в рамките на следващите няколко дни трансферът да бъде официално обявен, а Андреев да се присъедини към новите си съотборници в Познан.

Според полските журналисти, българският вратар ще има задачата да засили конкуренцията на вратарския пост и да окаже сериозен натиск върху титуляра Бартош Мрожек. Макар Мрожек да се ползва с доверието на треньорския щаб, Андреев се разглежда като сериозен претендент за титулярното място. За да се наложи в състава, българинът ще трябва да възвърне най-добрата си форма, каквато демонстрираше по време на престоя си в Левски София.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
