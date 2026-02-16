Новини
Ювентус под заплаха: Директори на клуба изправени пред санкции след бурния сблъсък с рефера на дербито с Интер

16 Февруари, 2026 15:56 424 1

Джорджо Киелини и Дамиен Комоли са в центъра на разследване заради остри реакции към съдията Федерико Ла Пена

Ювентус под заплаха: Директори на клуба изправени пред санкции след бурния сблъсък с рефера на дербито с Интер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълненията около последното издание на „Дерби д’Италия“ не стихват, след като двама от водещите фигури в ръководството на Ювентус – Джорджо Киелини и Дамиен Комоли – се оказаха в центъра на разследване заради остри реакции към съдията Федерико Ла Пена. Италианските медии, сред които и авторитетната „Ла Гадзета дело Спорт“, съобщават, че на двамата може да бъдат наложени сериозни наказания, включително глоби и временно отстраняване от футболните терени.

Скандалът избухна по време на напрегнатия двубой между Интер и Ювентус, когато Ла Пена показа втори жълт картон на защитника на „бианконерите“ Пиер Калулу. Решението на арбитъра, което доведе до изгонването на 25-годишния французин малко преди почивката, предизвика буря от недоволство. Телевизионните повторения ясно показаха, че Алесандро Бастони от Интер е симулирал нарушение, но съдията остана непреклонен, а Юве инкасира болезнена загуба с 2:3.

В кулминацията на напрежението, Киелини и Комоли не сдържаха емоциите си и изразиха гневно несъгласие с решенията на Ла Пена, докато той се оттегляше към съблекалнята. Тяхната реакция не остана незабелязана и сега двамата са изправени пред възможността да бъдат санкционирани от футболните власти.

Очаква се в следващите дни дисциплинарната комисия да разгледа случая и да определи дали действията на директорите на Ювентус нарушават етичните норми на спорта. Ако бъдат признати за виновни, Киелини и Комоли могат да получат забрана за присъствие на мачове, както и парични глоби.


