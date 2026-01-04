Фиорентина измъкна ценна победа над Кремонезе

Фиорентина успя да надделее над Кремонезе, у дома, с минималното 1:0 в среща от 18-ия кръг на Серия А. Двубоят, изпълнен с напрежение и борба до последния съдийски сигнал, донесе на домакините така необходимите три точки в битката за оцеляване в елита на италианския футбол.

Героят на вечерта стана Мойс Кийн, който се разписа в добавеното време, когато всички вече очакваха равенство без голове.

След този успех Фиорентина вече разполага с 12 точки и се намира на 19-о място, като продължава да се бори за оставане в Серия А. Кремонезе, от своя страна, заема 12-ата позиция с актив от 21 точки.