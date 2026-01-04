Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фиорентина измъкна ценна победа над Кремонезе

Фиорентина измъкна ценна победа над Кремонезе

4 Януари, 2026 18:44 438 0

  • фиорентина-
  • кремонезе-
  • серия а-
  • футбол-
  • италия-
  • победа-
  • мойс кийн-
  • класиране-
  • стадион артемио франки-
  • новини-
  • спорт

Мойс Кийн донесе трите точки на "виолетовите"

Фиорентина измъкна ценна победа над Кремонезе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фиорентина успя да надделее над Кремонезе, у дома, с минималното 1:0 в среща от 18-ия кръг на Серия А. Двубоят, изпълнен с напрежение и борба до последния съдийски сигнал, донесе на домакините така необходимите три точки в битката за оцеляване в елита на италианския футбол.

Героят на вечерта стана Мойс Кийн, който се разписа в добавеното време, когато всички вече очакваха равенство без голове.

След този успех Фиорентина вече разполага с 12 точки и се намира на 19-о място, като продължава да се бори за оставане в Серия А. Кремонезе, от своя страна, заема 12-ата позиция с актив от 21 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ