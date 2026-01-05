Интер удари Болоня и поведе в класирането в Серия А

Интер се наложи с 3:1 над Болоня в двубой от 18-ия кръг на италианската Серия „А“, игран на „Сан Сиро“ в Милано.

Домакините откриха резултата в 39-ата минута чрез Пьотр Жиелински. Малко след началото на второто полувреме Лаутаро Мартинес удвои аванса на „нерадзурите“, а в 73-ата минута Маркус Тюрам направи резултата класически – 3:0.



Болоня все пак стигна до почетно попадение десет минути по-късно, когато точен бе Сантяго Кастро.



С този успех Интер излезе еднолично начело във временното класиране с 39 точки, една повече от втория Милан. Болоня заема 7-о място с 26 пункта.