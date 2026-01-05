Новини
Интер удари Болоня и поведе в класирането в Серия А

Интер удари Болоня и поведе в класирането в Серия А

5 Януари, 2026 08:59

Победа с 3:1 за „нерадзурите“

Интер удари Болоня и поведе в класирането в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Интер се наложи с 3:1 над Болоня в двубой от 18-ия кръг на италианската Серия „А“, игран на „Сан Сиро“ в Милано.

Домакините откриха резултата в 39-ата минута чрез Пьотр Жиелински. Малко след началото на второто полувреме Лаутаро Мартинес удвои аванса на „нерадзурите“, а в 73-ата минута Маркус Тюрам направи резултата класически – 3:0.

Болоня все пак стигна до почетно попадение десет минути по-късно, когато точен бе Сантяго Кастро.

С този успех Интер излезе еднолично начело във временното класиране с 39 точки, една повече от втория Милан. Болоня заема 7-о място с 26 пункта.


