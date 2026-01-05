Новини
Рубен Аморим с исторически нисък процент победи начело на Манчестър Юнайтед във Висшата лига

По-рано днес клубът уволни мениджъра си

Рубен Аморим с исторически нисък процент победи начело на Манчестър Юнайтед във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вече бившият мениджър на Манчестър Юнайтед - Рубен Аморим се оказа най-неуспешният в ерата на Висшата лига, ако се съди по статистиката. Португалският специалист, който пое юздите на тима в 47 шампионатни срещи, може да се похвали с едва 15 победи, 13 равенства и цели 19 поражения.

Това се равнява на скромните 31,1% успеваемост – най-ниският процент в историята на клуба за този период.

За сравнение, единственият друг треньор на Юнайтед с под 50% победи е Ралф Рангник, който записа 10 успеха в 24 мача, или 41,7%.

Всички останали наставници след ерата на сър Алекс Фъргюсън се представят значително по-добре.

Ето как изглежда класацията на мениджърите на Манчестър Юнайтед по процент победи във Висшата лига: Дейвид Мойс – 50% (17 победи от 34 мача)

Луис ван Гаал – 51,3% (39 победи от 76 мача)

Оле Гунар Солскяер – 51,4% (56 победи от 109 мача)

Ерик тен Хаг – 51,8% (44 победи от 85 мача)

Жозе Моуриньо – 53,8% (50 победи от 93 мача)

Сър Алекс Фъргюсън – внушителните 65,2% (528 победи от 810 мача)

Тези данни ясно подчертават колко трудна е била задачата на Аморим и колко далеч е той от успехите на своите предшественици.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор
    Само чичо Митко Тъ-пото можеше да ги опраи,ама той умре!🦧😪👩

    16:32 05.01.2026

