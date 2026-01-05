Новини
Ювентус хвърли око на звезда на Ливърпул

5 Януари, 2026 19:42 465 0

Федерико Киеза в полезрението на "бианконерите"

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският гранд Ювентус е отправил официално запитване към Ливърпул относно възможността да привлече нападателя Федерико Киеза, съобщава добре осведоменият трансферен експерт Фабрицио Романо.

"Старата госпожа" усилено търси свежи попълнения по крилата и вижда в лицето на италианския национал идеалното решение за подсилване на атаката още през зимния трансферен прозорец. Според източници, решението за евентуален трансфер ще зависи както от ръководството на "мърсисайдци", така и от самия Киеза.

Не е изключено 26-годишният футболист да предпочете завръщане в Серия А, където би получил повече игрови минути и възможност да се изявява пред родна публика.

В същото време Ливърпул изпитва кадрови затруднения в предни позиции и може да се окаже, че клубът ще настоява да задържи Киеза поне до края на сезона, вместо да се впуска в търсене на заместник в последния момент.


