Руски химн и знаме: Русия "превъзпитава" украински деца

Три години Ирина е живяла с двете си деца под руска окупация. И понеже не е искала да си извади руски паспорт, а децата ѝ да ходят в руско училище, е избягала с тях от окупираните от Русия южни части на Украйна при сестра си в Западна Украйна. Германската обществена медия АРД разказва тяхната история.
Олена е на 10 години. Детето си спомня как в руското училище са пеели песни за Русия – „Колко е добра Русия, най-добрата на света, и как тя ще освободи всички градове от украинската окупация.“
Олена и Ирина не са истинските им имена, но редакцията ги пази в тайна, за да ги предпази от репресии. Руснаците питали Ирина защо децата ѝ не са на училище и защо тя няма руски паспорт. Заплашили я, че ако не си извадят веднага паспорти, от септември децата няма да ходят на училище, спомня си майката. „Искаха да ми отнемат децата и да ги изпратят в пансион в Русия“, казва тя пред германското издание. Представители на руските власти идвали четири пъти, а децата трябвало да се крият от тях, става ясно още от думите ѝ.
Систематична русификация
В организацията „Save Ukraine“, която помага на украинци, живеещи под руска окупация, знаят, че този случай не е изолиран. Украинците там биват систематично русифицирани, за което окупационните власти използват различни инструменти, казва Анастасия Карташева от „Save Ukraine“: „От една страна се упражнява натиск върху родителите, изнудват ги. Те се опитват да принудят хората да приемат руски паспорти. Заплашват ги, че в противен случай ще им отнемат децата“, посочва активистката пред АРД.
Ирина първоначално се съпротивлявала, но страхът да не загуби родителските права над собствените си деца надделял и тя в крайна сметка подала заявление за руски паспорт. Наложило ѝ се да се закълне във вярност към Руската федерация и да изпрати децата си в руско училище.
"Имате 24 часа да изчезнете оттук"
Леся е учителка в курортния град Трускавец в Западна Украйна. В свободното си време тя шие маскировъчни мрежи за украинската армия. На учениците си в окупирания Мелитопол в южната част на Украйна, откъдето е избягала, тя преподава онлайн.
Леся си спомня как руснаците първо предложили на местните хора да сътрудничат на властите, но когато станало ясно, че липсва желание за въвеждане на руските учебни програми, те ги заплашили, че може да се наложи да се изселят. Когато руснаците дошли в училището за трети път, направо поставили ултиматум: „Имате 24 часа да изчезнете оттук.“
Леся избягала. Тя разбирала отлично, че за руските окупатори училището е основно средство за пропаганда. Отлично си спомня как руските войници влезли в Мелитопол с нови учебници, разказва тя пред АРД. Оттогава войната срещу Украйна се води и в училищата. А какво означава да учиш в руско училище, та описва така:
„Всеки ден пускат руския химн, пишат писма до войници и разговорят за Путин. Връщат с пълна сила структурите и порядките от съветско време - пионерските организации, „Денят на победата“ и така нататък. През 2022 г. те много настояваха училищата в окупираните територии бързо да отворят отново“, посочва учителката.
Потенциално попълнение за руската армия
В окупираните територии всичко украинско изчезва: езикът, литературата и историята се заменят с руски език, руска литература и руска фалшификация на историята. Пращат войници да посещават учебни часове и основават десетки младежки организации към училищата.
Целта е да се отгледа младеж, лоялна към руския режим, казва Олесия Бида, журналистка в киевското онлайн издание Kyiv Independent. „Огромни ресурси се изразходват, за да се пречупят тези деца. Те са изпращани в лагери, където са в съвсем различна среда – там всичко работи за това те да бъдат променени.“
Експерти предупреждават, че превъзпитаните украински деца са потенциални попълнения за руската армия. Според оценки на украинското Министерство на образованието до 1,5 милиона непълнолетни деца все още живеят под руска окупация.
Впрочем, Ирина решила да избяга, защото преди време синът ѝ получил призовка за наборна служба в руската армия, след като навършил 17 години.
Автор: Ребека Барт ARD
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Ние българите това го знаем от опит!
23:05 18.02.2026
2 Дойчи зели
Коментиран от #40
23:06 18.02.2026
3 хаха
Квиченето на ватнишките подлоги да започне СЕГА!
23:07 18.02.2026
6 Бесен - Язовец
23:23 18.02.2026
8 иван костов
23:53 18.02.2026
9 име
23:56 18.02.2026
10 Историк
23:57 18.02.2026
11 Хмм
Коментиран от #16
00:06 19.02.2026
12 Ти да видиш
00:10 19.02.2026
13 Факти
00:16 19.02.2026
14 ХА ХА ХА
00:18 19.02.2026
15 Време разделно
00:33 19.02.2026
16 Дадеама
До коментар #11 от "Хмм":Защото бразилците говорят портогалски и Щатите англииски а Канада и Белгия,познай.
Коментиран от #17
00:34 19.02.2026
17 Отговор
До коментар #16 от "Дадеама":Защото там няма нарушение на ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ЕТНИЧЕСКИ ПРИЗНАК, като в Украйна. Няма принуждение за ОТКАЗ ОТ МАЙЧИН ЕЗИК И ИМЕ, както в Украйна. В някои страни има по четири официални езика.
00:38 19.02.2026
18 Хахаха!🎺🥳😀
ДА 60%❗
Коментиран от #25
00:54 19.02.2026
19 НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА УКРАЙНА
01:36 19.02.2026
20 хаха
Коментиран от #39
01:36 19.02.2026
21 Малка разлика
01:38 19.02.2026
27 Цък
02:26 19.02.2026
29 Зеления път
02:39 19.02.2026
30 руски банан
03:07 19.02.2026
31 Еее
04:20 19.02.2026
32 някой си
Коментиран от #33
04:56 19.02.2026
34 Един
Коментиран от #36
09:13 19.02.2026
35 соломон идиота
09:25 19.02.2026
36 емо
До коментар #34 от "Един":Прав си защото още от детската градина (под контрола на Англичаните Мин. на Образованието назначен която е гражданин на Канада с Украински произход ) учили децата като им задавали въпроса ?Коя страна е окупирала Украйна ? Кой е Националният ни герой който се е борил за независима Украйна ? Колко милиона са жертвите и по вина на коя страна е било глад мора ? и така с вопросите превъзпитавали децата като Русия е агресор, окупатор, враг на Украинският народ .
09:34 19.02.2026
37 Точен
10:34 19.02.2026
38 Дериват
11:09 19.02.2026
39 не може да бъде
До коментар #20 от "хаха":Такива сърцераздирателни истории в които Дойче веле е безспорен лидер не могат да променят факта че в Русия продължават да живеят около 5,5 млн. граждани с украински паспорти в Европа са около 6,5 млн./Бившите украинци които са приели да станат руски граждани вече не се броят !?!/В Дойче Веле срамежливо са пропуснали че тази украинка се връща в нищото -нито училищата работят нито жилищата им в момента са в добро състояние нито снабдяването на населението със стоки първа необходимост !?Стана това което е пророкувал Порошенко като украински президент в телевизионно обръщение към жителите на Донбас -нашите деца ще ходят на училище а вашите ще стоят в подземията ...само че с обратен знак!?Има въпрос защо тия около 5,5 млн.граждани с украински паспорт които живеят в Русия заедно с децата си нито приемат руски паспорт нито се връщат в Украйна -това е важен социален въпрос на който може да отговорят само специалисти ...съвсем очевидно в Дойче веле няма такива ..само пропагандатори в стил Фьолкишер Беобахтер !? ...А тези демографски данни показват че в Украйна в момента живеят не повече от 25 млн по -вероятно около 22-23 млн.души!?...Вие ми кажете какво ще стане с тази държава в най-скоро време!?
12:55 19.02.2026
40 ннн
До коментар #2 от "Дойчи зели":Киевска Рус е името на УКРАЙНА от латиница! Такова нещо като русия няма
Коментиран от #41
13:21 19.02.2026
41 някой си
До коментар #40 от "ннн":по хабно от тебе няма
13:32 19.02.2026