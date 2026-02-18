Новини
Руски химн и знаме: Русия "превъзпитава" украински деца
Руски език, руско училище, руско знаме: украинските деца от окупираните територии са подложени на систематична асимилация чрез училището

Руски химн и знаме: Русия "превъзпитава" украински деца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Три години Ирина е живяла с двете си деца под руска окупация. И понеже не е искала да си извади руски паспорт, а децата ѝ да ходят в руско училище, е избягала с тях от окупираните от Русия южни части на Украйна при сестра си в Западна Украйна. Германската обществена медия АРД разказва тяхната история.

Олена е на 10 години. Детето си спомня как в руското училище са пеели песни за Русия – „Колко е добра Русия, най-добрата на света, и как тя ще освободи всички градове от украинската окупация.“

Още новини от Украйна

Олена и Ирина не са истинските им имена, но редакцията ги пази в тайна, за да ги предпази от репресии. Руснаците питали Ирина защо децата ѝ не са на училище и защо тя няма руски паспорт. Заплашили я, че ако не си извадят веднага паспорти, от септември децата няма да ходят на училище, спомня си майката. „Искаха да ми отнемат децата и да ги изпратят в пансион в Русия“, казва тя пред германското издание. Представители на руските власти идвали четири пъти, а децата трябвало да се крият от тях, става ясно още от думите ѝ.

Систематична русификация

В организацията „Save Ukraine“, която помага на украинци, живеещи под руска окупация, знаят, че този случай не е изолиран. Украинците там биват систематично русифицирани, за което окупационните власти използват различни инструменти, казва Анастасия Карташева от „Save Ukraine“: „От една страна се упражнява натиск върху родителите, изнудват ги. Те се опитват да принудят хората да приемат руски паспорти. Заплашват ги, че в противен случай ще им отнемат децата“, посочва активистката пред АРД.

Ирина първоначално се съпротивлявала, но страхът да не загуби родителските права над собствените си деца надделял и тя в крайна сметка подала заявление за руски паспорт. Наложило ѝ се да се закълне във вярност към Руската федерация и да изпрати децата си в руско училище.

"Имате 24 часа да изчезнете оттук"

Леся е учителка в курортния град Трускавец в Западна Украйна. В свободното си време тя шие маскировъчни мрежи за украинската армия. На учениците си в окупирания Мелитопол в южната част на Украйна, откъдето е избягала, тя преподава онлайн.

Леся си спомня как руснаците първо предложили на местните хора да сътрудничат на властите, но когато станало ясно, че липсва желание за въвеждане на руските учебни програми, те ги заплашили, че може да се наложи да се изселят. Когато руснаците дошли в училището за трети път, направо поставили ултиматум: „Имате 24 часа да изчезнете оттук.“

Леся избягала. Тя разбирала отлично, че за руските окупатори училището е основно средство за пропаганда. Отлично си спомня как руските войници влезли в Мелитопол с нови учебници, разказва тя пред АРД. Оттогава войната срещу Украйна се води и в училищата. А какво означава да учиш в руско училище, та описва така:

„Всеки ден пускат руския химн, пишат писма до войници и разговорят за Путин. Връщат с пълна сила структурите и порядките от съветско време - пионерските организации, „Денят на победата“ и така нататък. През 2022 г. те много настояваха училищата в окупираните територии бързо да отворят отново“, посочва учителката.

Потенциално попълнение за руската армия

В окупираните територии всичко украинско изчезва: езикът, литературата и историята се заменят с руски език, руска литература и руска фалшификация на историята. Пращат войници да посещават учебни часове и основават десетки младежки организации към училищата.

Целта е да се отгледа младеж, лоялна към руския режим, казва Олесия Бида, журналистка в киевското онлайн издание Kyiv Independent. „Огромни ресурси се изразходват, за да се пречупят тези деца. Те са изпращани в лагери, където са в съвсем различна среда – там всичко работи за това те да бъдат променени.“

Експерти предупреждават, че превъзпитаните украински деца са потенциални попълнения за руската армия. Според оценки на украинското Министерство на образованието до 1,5 милиона непълнолетни деца все още живеят под руска окупация.

Впрочем, Ирина решила да избяга, защото преди време синът ѝ получил призовка за наборна служба в руската армия, след като навършил 17 години.

Автор: Ребека Барт ARD


Оценка 1.5 от 16 гласа.
Оценка 1.5 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    9 16 Отговор
    От еничарите стават най-добрите войници!
    Ние българите това го знаем от опит!

    23:05 18.02.2026

  • 2 Дойчи зели

    33 6 Отговор
    за киевска Русия не сте ли чували ? Тя там е създадена.

    Коментиран от #40

    23:06 18.02.2026

  • 3 хаха

    11 31 Отговор
    18.05.2014 г. Игор Гиркин, полковник от руската ФСБ и първи „министър на отбраната“ на самопровъзгласилата се Донецка народна република, се оплаква, че в целия регион не могат да се намерят дори 1000 души, които са готови да се бият за Русия.

    Квиченето на ватнишките подлоги да започне СЕГА!

    23:07 18.02.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    36 9 Отговор
    Няма окупирани територии и а освободени, а Зеления наркоман беше обещал деца от Донбас на немските педофили това е проблема за соросите.

    23:23 18.02.2026

  • 8 иван костов

    31 7 Отговор
    В освободените територии децата ще имат щастливо детство, за разлика от стотиците хиляди деца, които зеленски и жена му продадоха като роби на прочутите норвежки педофили! Някой задава ли си въпроса, защо Холандия, Норвегия и Дания са най големите спонсори на украинският райх? Как се размножават хората там при 90%лгбт население,?

    23:53 18.02.2026

  • 9 име

    17 10 Отговор
    Дето викат англичаните, за да възпиташ един човек, трябва да почнеш от баба му. Поне 200г руснаците трябва да набиват канчето на укранците, три поколения да си отидат. А най-отявлените бандери да свършат, за назидание, в сибирска наказателна колония, да е сигурно че гена им ще се изгуби.

    23:56 18.02.2026

  • 10 Историк

    8 30 Отговор
    КГБ никога не се отказва от зловещите си планове и това трябваше да научат политиците от другите държави. 100 години са предостатъчно дълъг период, в който болшевиките следват тезисите на Ленин и жестокостите на комунистическия терор,осъществяван от него и Сталин. Голодомора на Сталин в Украйна през 1932 г. не се различава по нищо от холодомора през 2026 г., геноцида и отвличането на 1 млн. деца от Украйна в Русия, превръщането на много градове и села в призраци, всичко това е Русия на Путин. Българските свирепи путинолизци да заминават за Москва, за да се спаси България от нечовешките им отрови

    23:57 18.02.2026

  • 11 Хмм

    29 4 Отговор
    защо украинците говорят на руски?

    Коментиран от #16

    00:06 19.02.2026

  • 12 Ти да видиш

    24 6 Отговор
    Държава Украйна няма, никога не е имало и никога няма да има!

    00:10 19.02.2026

  • 13 Факти

    10 20 Отговор
    Русия е самоубийствена секта с Лама Путин.

    00:16 19.02.2026

  • 14 ХА ХА ХА

    23 7 Отговор
    А РОДИТЕЛИТЕ ИМ РУСНАЦИ.

    00:18 19.02.2026

  • 15 Време разделно

    25 7 Отговор
    Насилственото поукраинчване на Донбас се провали!

    00:33 19.02.2026

  • 16 Дадеама

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хмм":

    Защото бразилците говорят портогалски и Щатите англииски а Канада и Белгия,познай.

    Коментиран от #17

    00:34 19.02.2026

  • 17 Отговор

    23 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дадеама":

    Защото там няма нарушение на ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ЕТНИЧЕСКИ ПРИЗНАК, като в Украйна. Няма принуждение за ОТКАЗ ОТ МАЙЧИН ЕЗИК И ИМЕ, както в Украйна. В някои страни има по четири официални езика.

    00:38 19.02.2026

  • 18 Хахаха!🎺🥳😀

    9 4 Отговор
    Трябва ли Украйна да предаде Донбас на Русия, за да сложи край на войната?
    ДА 60%❗

    Коментиран от #25

    00:54 19.02.2026

  • 19 НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА УКРАЙНА

    11 4 Отговор
    РУСИЯ Е. ВЕЛИКА!!!

    01:36 19.02.2026

  • 20 хаха

    19 4 Отговор
    А какво искат да им преподават, за великия татко Бандера? Да изпъват всяка сутрин ръка и да пеят москаляка нагиляку?Такива да си ходят в западна украйна и да си живеят с бандерите.

    Коментиран от #39

    01:36 19.02.2026

  • 21 Малка разлика

    19 3 Отговор
    Има една малка разлика, че украинските деца на руска територия могат да учат украински, а на украинска не могат да учат руски.

    01:38 19.02.2026

  • 27 Цък

    13 4 Отговор
    В Русия какъв химн да звучи. В руско училище какъв език да се говори. Не и харесва отива в Украйна , някой да я спрял.

    02:26 19.02.2026

  • 29 Зеления път

    15 4 Отговор
    Тези украинки да си пазят децата от Зеленото и бандеролите, а не от руснаците. Ама, "късно е либе за китка", за тези дето са се върнали в Украйна. Ще си проклинат съдбата..

    02:39 19.02.2026

  • 30 руски банан

    3 10 Отговор
    Когато свърши войната милиони руснаци ще се редят пред украинските посолства за визи.

    03:07 19.02.2026

  • 31 Еее

    7 2 Отговор
    И ние тука пеем псалми за Урсулата и шайката евроразбойници

    04:20 19.02.2026

  • 32 някой си

    9 2 Отговор
    не са окупирани,а са освободени територии!

    Коментиран от #33

    04:56 19.02.2026

  • 34 Един

    10 0 Отговор
    Ами бандеровчетата трябва да бъдат превъзпитани ...

    Коментиран от #36

    09:13 19.02.2026

  • 35 соломон идиота

    7 2 Отговор
    Защо тези престъпни колонизаторски св...ине са се трогнали за Украинските деца ? Преди 2-3 години същите как виеха като бесни песове ,че в Африка всеки ден умират хиляди от глад тъй като Русия възпрепятства износа на Украинското жито ?. Само около 5 % било продадено на гладуващите страни а житото е било на 4- ри Американски фирми които са купили най плодородните земи на Украйна . Сега защо вият тези песове ? -- Защото в Украйна няма Закон който да забранява осиновяването на Украинските деца и те ги продават в Америка и Канада . Целият шум е за това иначе , не се трогват ,че повече от милион Украинци загубиха живота си за техните интереси.

    09:25 19.02.2026

  • 36 емо

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "Един":

    Прав си защото още от детската градина (под контрола на Англичаните Мин. на Образованието назначен която е гражданин на Канада с Украински произход ) учили децата като им задавали въпроса ?Коя страна е окупирала Украйна ? Кой е Националният ни герой който се е борил за независима Украйна ? Колко милиона са жертвите и по вина на коя страна е било глад мора ? и така с вопросите превъзпитавали децата като Русия е агресор, окупатор, враг на Украинският народ .

    09:34 19.02.2026

  • 37 Точен

    4 0 Отговор
    Нашите печелят. Винаги съм с гръб и г.. към европейското "знаме"... и никога не ставам на европейския "химн...

    10:34 19.02.2026

  • 38 Дериват

    3 0 Отговор
    Друго си е да ги нахъсва с идеологията на Батушка Махно и Бандера.Чак да се просължиш от умиление.

    11:09 19.02.2026

  • 39 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Такива сърцераздирателни истории в които Дойче веле е безспорен лидер не могат да променят факта че в Русия продължават да живеят около 5,5 млн. граждани с украински паспорти в Европа са около 6,5 млн./Бившите украинци които са приели да станат руски граждани вече не се броят !?!/В Дойче Веле срамежливо са пропуснали че тази украинка се връща в нищото -нито училищата работят нито жилищата им в момента са в добро състояние нито снабдяването на населението със стоки първа необходимост !?Стана това което е пророкувал Порошенко като украински президент в телевизионно обръщение към жителите на Донбас -нашите деца ще ходят на училище а вашите ще стоят в подземията ...само че с обратен знак!?Има въпрос защо тия около 5,5 млн.граждани с украински паспорт които живеят в Русия заедно с децата си нито приемат руски паспорт нито се връщат в Украйна -това е важен социален въпрос на който може да отговорят само специалисти ...съвсем очевидно в Дойче веле няма такива ..само пропагандатори в стил Фьолкишер Беобахтер !? ...А тези демографски данни показват че в Украйна в момента живеят не повече от 25 млн по -вероятно около 22-23 млн.души!?...Вие ми кажете какво ще стане с тази държава в най-скоро време!?

    12:55 19.02.2026

  • 40 ннн

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дойчи зели":

    Киевска Рус е името на УКРАЙНА от латиница! Такова нещо като русия няма

    Коментиран от #41

    13:21 19.02.2026

  • 41 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "ннн":

    по хабно от тебе няма

    13:32 19.02.2026