ЦСКА обяви договор със защитник

ЦСКА обяви договор със защитник

18 Февруари, 2026

ЦСКА желае на Алекс Тунчев още много здраве, успехи и трофеи с червения екип!

Павел Ковачев

Един от най-перспективните футболисти на ЦСКА, Алекс Тунчев, подписа дългосрочен контракт с „червените“, който ще го задържи на „Армията“ до лятото на 2029 година.

На 6 февруари 2026 г. Тунчев записа първите си минути за представителния тим на ЦСКА в двубой от efbet Лига срещу Арда Кърджали, спечелен с 3:1 от „армейците“.

„ЦСКА желае на Алекс Тунчев още много здраве, успехи и трофеи с червения екип!“, написаха от ЦСКА на своята страница в социалните мрежи.


  Няма вече ЦСКА...

    3 2 Отговор
    ... има ЛИТЕКС-СОФИЯ!

    22:20 18.02.2026

