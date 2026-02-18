ЦСКА обяви договор със защитник

Един от най-перспективните футболисти на ЦСКА, Алекс Тунчев, подписа дългосрочен контракт с „червените“, който ще го задържи на „Армията“ до лятото на 2029 година.

На 6 февруари 2026 г. Тунчев записа първите си минути за представителния тим на ЦСКА в двубой от efbet Лига срещу Арда Кърджали, спечелен с 3:1 от „армейците“.

„ЦСКА желае на Алекс Тунчев още много здраве, успехи и трофеи с червения екип!“, написаха от ЦСКА на своята страница в социалните мрежи.