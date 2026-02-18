Кевин Де Бройне се завръща в Неапол

Белгийският полузащитник Кевин Де Бройне се завръща скоро в Италия, като се очаква да пристигне в Неапол в неделя, което съвпада с пътуването на съотборниците му до Бергамо за мача срещу Аталанта от следващия кръг на Серия А, съобщава местният вестник Corriere dello Sport.

Планът е Де Бройне да се появи в тренировъчния център на Наполи в понеделник, което ще отбележи началото на решаващата фаза от процеса по връщането на футболиста на терена.

Кевин Де Бройне получи травма на дясното бедро на 25 октомври миналата година в двубоя на Наполи срещу Интер. Той претърпя операция в Антверпен на 29 октомври и прекара няколко месеца в специализирана клиника в Белгия.

Все още не е ясно кога плеймейкърът ще може да вземе участие в отборните тренировки.