Спартак Варна с впечатляващ трансфер от Фиорентина

8 Януари, 2026 17:45

Димо Кръстев се завръща в България

Снимка: facebook
Спартак Варна привлече в редиците си българския национал Димо Кръстев. Високият 195-сантиметров централен защитник, който до момента бе част от италианския гранд Фиорентина, вече официално ще защитава цветовете на „соколите“.

Роден през 2003 година, Кръстев започва футболната си кариера в школата на Нефтохимик, откъдето бързо привлича вниманието на чуждестранни скаути. През пролетта на 2019 г. талантливият бранител поема към Италия, където облича екипа на Фиорентина. В следващите години младият българин трупа опит под наем в различни италиански клубове – Катандзаро, Фералписало, Тернана и Сиракуза.

Неоспоримият му талант не остава незабелязан – през 2020 г. престижното британско издание The Guardian го включва в престижната си класация „Next Generation“, отличаваща 60-те най-обещаващи футболисти, родени през 2003 година в световен мащаб.

Кръстев може да се похвали с впечатляваща витрина от отличия: трикратен носител на Купата на Италия – Примавера, шампион в Суперкупата на Италия – Примавера, както и участник и титуляр във финалите на Купа Примавера.


