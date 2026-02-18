Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Последен отчет на регионалния министър: Напредък по „Хемус", „Струма" и 524 млн. евро за Русе – Бяла

Последен отчет на регионалния министър: Напредък по „Хемус“, „Струма“ и 524 млн. евро за Русе – Бяла

18 Февруари, 2026

Осигурено е европейско финансиране от 524 млн. евро за участъка Русе – Бяла

Последен отчет на регионалния министър: Напредък по „Хемус“, „Струма“ и 524 млн. евро за Русе – Бяла - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

В последния ден на поста си министърът на регионалното развитие и благоустройството представи отчет за свършеното, след като вече е назначено служебно правителство. Той подчерта, че за една година управление са рестартирани и придвижени ключови инфраструктурни проекти, които дълго време са били блокирани, предаде БНТ.

Сред основните акценти са въвеждането в експлоатация на участък от автомагистрала „Хемус“, завършването на автомагистрала „Европа“ и модернизацията на трасето Мездра – Ботевград. Започнало е и изграждането на обхода на Кресна като част от автомагистрала „Струма“, а за няколко участъка на „Хемус“ вече има издадени разрешения за строеж.

Осигурено е европейско финансиране от 524 млн. евро за участъка Русе – Бяла от бъдещата магистрала между Велико Търново и Русе. През годината са рехабилитирани 147 км от републиканската пътна мрежа и са ремонтирани над 150 км от автомагистрала „Тракия“, като са обезопасени и 36 участъка с концентрация на катастрофи.

Министърът отчете, че по Плана за възстановяване и устойчивост са запазени всички средства за енергийно обновяване на жилищни сгради, а срокът за изпълнение е удължен до 2029 г. По общинската инвестиционна програма са подписани над 2400 споразумения, като по думите му не е правено разграничение между общините.

По оперативната програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 са сключени договори за 1,6 млрд. евро, а по предходния период са усвоени почти 95% от средствата. Като приоритет за служебния и следващия редовен кабинет той посочи довършването на започнатите инфраструктурни проекти, Фонда за справедлив преход и ключови водни инвестиции.

В заключение министърът заяви, че оставя министерството с „необратими процеси“ по стратегическите обекти и с отчетена висока степен на прозрачност в работата.

В края на отчета днес стана ясно и че министър Иван Иванов е поискал за втори път оставката на управителя на ВиК Шумен, поради съмнения за саботаж в работата на дружеството и липса на доверие от гражданите. За водната криза в Шумен Иванов съобщи, че всички аварии са отстранени и системата се пълни.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    7 0 Отговор
    Брей колко са "напреднали" ориенталските романизирани байганчовци бе!

    "Полският президент подписа закон, който премахва данъка върху доходите на физическите лица за родители, отглеждащи поне две деца, освобождавайки от данък доходи до 38 000 щатски долара годишно на родител. Пълното въздействие ще се види в данъчните декларации за 2026 г."

    ХАХАХА

    22:46 18.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пари може би

    9 0 Отговор
    Но Ефект Никакъв!

    23:03 18.02.2026

  • 4 Абе лешпер

    10 1 Отговор
    Намери с кво да се хвалиш.Китайците щяха да я построят тая магистрала на часпром извън работно време.....д......ААА и дебилите ви.....

    23:04 18.02.2026

  • 5 Разбрахме, че е направен...

    12 0 Отговор
    последен отчет към Таки и " Тандема" ???
    Поне за това праителство от резили!!!

    23:05 18.02.2026

  • 6 хаха

    11 0 Отговор
    " Няма такава пародия: Шумен e без вода след налети 220 милиона лева
    Двудневната авария тъкмо бе оправена и... настана нова"

    хаха! Напредват корумпетата! Браво дрогаре!

    23:15 18.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Омръзна ни

    9 0 Отговор
    Да слушаме крадци на едро.Само упражняват схемата на Тиквуний за обществените поръчки.Много им легна на сърце.Даже авансово и на фирмите по озеленяването даваше пари,които никой няма да види.

    01:16 19.02.2026

  • 9 Омръзна ни

    6 0 Отговор
    Да слушаме крадци на едро.Само упражняват схемата на Тиквуний за обществените поръчки.Много им легна на сърце.Даже авансово и на фирмите по озеленяването даваше пари,които никой няма да види.

    01:17 19.02.2026

  • 10 Червената шапчица

    4 0 Отговор
    -Брачет разбра ли, ламята се е самоубила....
    -Нее, не брачет. Не е ламя , а лама и не се е самоубила а е самоубита.
    -Е, да де , нали и аз това казвам. Нали е едно и също..

    01:23 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Златна мина тия пътища златнаа

    06:11 19.02.2026

  • 13 знаещия

    0 0 Отговор
    яка лапачка са тия магистрали.....много хора се облажват

    06:26 19.02.2026

