Последен отчет на регионалния министър: Напредък по „Хемус“, „Струма“ и 524 млн. евро за Русе – Бяла

В последния ден на поста си министърът на регионалното развитие и благоустройството представи отчет за свършеното, след като вече е назначено служебно правителство. Той подчерта, че за една година управление са рестартирани и придвижени ключови инфраструктурни проекти, които дълго време са били блокирани, предаде БНТ.
Сред основните акценти са въвеждането в експлоатация на участък от автомагистрала „Хемус“, завършването на автомагистрала „Европа“ и модернизацията на трасето Мездра – Ботевград. Започнало е и изграждането на обхода на Кресна като част от автомагистрала „Струма“, а за няколко участъка на „Хемус“ вече има издадени разрешения за строеж.
Осигурено е европейско финансиране от 524 млн. евро за участъка Русе – Бяла от бъдещата магистрала между Велико Търново и Русе. През годината са рехабилитирани 147 км от републиканската пътна мрежа и са ремонтирани над 150 км от автомагистрала „Тракия“, като са обезопасени и 36 участъка с концентрация на катастрофи.
Министърът отчете, че по Плана за възстановяване и устойчивост са запазени всички средства за енергийно обновяване на жилищни сгради, а срокът за изпълнение е удължен до 2029 г. По общинската инвестиционна програма са подписани над 2400 споразумения, като по думите му не е правено разграничение между общините.
По оперативната програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 са сключени договори за 1,6 млрд. евро, а по предходния период са усвоени почти 95% от средствата. Като приоритет за служебния и следващия редовен кабинет той посочи довършването на започнатите инфраструктурни проекти, Фонда за справедлив преход и ключови водни инвестиции.
В заключение министърът заяви, че оставя министерството с „необратими процеси“ по стратегическите обекти и с отчетена висока степен на прозрачност в работата.
В края на отчета днес стана ясно и че министър Иван Иванов е поискал за втори път оставката на управителя на ВиК Шумен, поради съмнения за саботаж в работата на дружеството и липса на доверие от гражданите. За водната криза в Шумен Иванов съобщи, че всички аварии са отстранени и системата се пълни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
"Полският президент подписа закон, който премахва данъка върху доходите на физическите лица за родители, отглеждащи поне две деца, освобождавайки от данък доходи до 38 000 щатски долара годишно на родител. Пълното въздействие ще се види в данъчните декларации за 2026 г."
ХАХАХА
22:46 18.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пари може би
23:03 18.02.2026
4 Абе лешпер
23:04 18.02.2026
5 Разбрахме, че е направен...
Поне за това праителство от резили!!!
23:05 18.02.2026
6 хаха
Двудневната авария тъкмо бе оправена и... настана нова"
хаха! Напредват корумпетата! Браво дрогаре!
23:15 18.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Омръзна ни
01:16 19.02.2026
9 Омръзна ни
01:17 19.02.2026
10 Червената шапчица
-Нее, не брачет. Не е ламя , а лама и не се е самоубила а е самоубита.
-Е, да де , нали и аз това казвам. Нали е едно и също..
01:23 19.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ФАКТ
06:11 19.02.2026
13 знаещия
06:26 19.02.2026