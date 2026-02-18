Новини
Няма да има мир! Владимир Путин иска Донбас и планира да воюва за него още две години
  Тема: Украйна

Няма да има мир! Владимир Путин иска Донбас и планира да воюва за него още две години

18 Февруари, 2026 22:47 3 216 140

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • нато-
  • донецка област

Путин вярва, че печели войната с Украйна и не смята да се съгласява на примирие, а само печели време чрез преговорите

Няма да има мир! Владимир Путин иска Донбас и планира да воюва за него още две години - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

За да превземе напълно Донбас, Русия се нуждае от още две години, пише The ​​New York Times, позовавайки се на оценките на западните разузнавателни служби, съобщава Фокус.

Според тях Владимир Путин вярва, че печели войната с Украйна и не смята да се съгласява на примирие, а само печели време чрез преговорите.

"Той е убеден, че дори да са необходими от 18 месеца до две години, за да се установи пълен контрол над Донбас, всеки ден на бойни действия и всяка нощ, когато руски ракети и дронове падат върху енергийна инфраструктура и жилищни сгради, му осигуряват повече предимства“, се казва в изданието.

В същото време изданието отбелязва, че през последните месеци руската икономика е изправена пред дълбоки проблеми, докато Доналд Тръмп упорито предлага на Кремъл големи инвестиции в Русия в случай на край на войната.

"Предвид тази динамика, някои анализатори предполагат, че Путин все още може да постигне споразумение за прекратяване на бойните действия в Украйна, особено ако осигури широкообхватно сближаване със Съединените щати и изтегляне на украинските войски от останалата част на Донбас“, пише NYT.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 40 гласа.
  • 1 Бесен - Язовец

    47 31 Отговор
    Няма само Донбас и Одеса чак до Полша ше бъде всичко рускооооо....

    Коментиран от #11, #24, #122

    22:49 18.02.2026

  • 2 Някой

    49 11 Отговор
    The ​​New York Times защо не анализира бъркотията в собствената си страна, а се занимава с теми, от които нищо не отбера.

    22:50 18.02.2026

  • 3 Реалист

    26 17 Отговор
    Руската антифашистка армия на пусия изби нацистите в Донбас, също като при Сталинград!

    Коментиран от #13, #25

    22:50 18.02.2026

  • 4 Хахахаха

    30 35 Отговор
    Мир ще има, когато кремълската хунта бъде изрината.

    Коментиран от #134

    22:51 18.02.2026

  • 5 Гост

    27 23 Отговор
    Финландия и Полша също са руски земи

    Коментиран от #8

    22:52 18.02.2026

  • 6 орки много!

    9 16 Отговор
    пусть воюет

    22:52 18.02.2026

  • 7 Пич

    20 11 Отговор
    Трънки!!! Когато Русия узрее за истината, че отново я лъжат, Донбас ще улети в реката заедно с Одеса!!!

    Коментиран от #41

    22:52 18.02.2026

  • 8 Хахахаха

    18 18 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    А раша са китайска територия.

    22:52 18.02.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    32 25 Отговор
    Слава на Руската армия която освободи света от нацизма сега отново го освобождава. Ако не бяха руснаците 1944 сега България нямаше да я има.

    Коментиран от #16, #20

    22:53 18.02.2026

  • 10 хаха 🤣

    21 15 Отговор
    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 Идват глада и купонната система в Рашка🤣

    22:53 18.02.2026

  • 11 Копейки

    23 18 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Няма да се притеснявате. Няма да чакате 2 години. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    Коментиран от #17

    22:55 18.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хаха🤣

    19 10 Отговор

    До коментар #3 от "Реалист":

    Ей,голям страх от тия нацисти и бандеровци, бе голямо нещо 🤣 памперси се продават по магазините, стига с този страх,недейте така 🤣

    Коментиран от #22

    22:57 18.02.2026

  • 14 Хахаха!🎺🥳😀

    17 16 Отговор
    До последния украинец! Тогава крайна ще падне като изгнила круша. Туп! Няма крайна, става Новорусия.

    22:57 18.02.2026

  • 15 И те така те

    8 5 Отговор
    След 2 години пак ще видиме.

    22:57 18.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бесен - Язовец

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки":

    Как е гурото прероди ли се вече ? Само не знам на Буда ли се молите на Ганеш ли или може би на Кришна.

    22:58 18.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 0001

    17 23 Отговор
    Още 2г., не знам, ще издържи ли баба Меца 😂

    Коментиран от #55

    22:59 18.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 2030 донбас пада

    5 11 Отговор
    Факт!!

    23:00 18.02.2026

  • 22 Бесен - Язовец

    9 10 Отговор

    До коментар #13 от "хаха🤣":

    Кво стана с командващия на сухопътните войски на НАТО ген. Роджър Клутие руснаците върнаха ли го от Мариопул ?

    Коментиран от #29

    23:00 18.02.2026

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    9 10 Отговор

    До коментар #20 от "Тракиец 🇺🇦":

    Научи български, урка малоумна!

    23:01 18.02.2026

  • 24 Да така е!!

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    2250 година всичко ше е Руско и 200 милиона руснака

    23:01 18.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Никой

    11 6 Отговор
    Ако Украйна влезе в Европа - ни чака следното - това са мързеливци - те не разбират работа - 10-00 часа е сутрин, това са нещата. Вика - много са ни красиви украинките то - не идват на работа.

    Все пак.

    Ще стане и това - дълъг процес е на превъзпитание. Досега никой не се е излекувал от мързела.

    Лоши дни.

    23:02 18.02.2026

  • 27 Ръковишников

    9 8 Отговор
    Кога бе пусинчо, кога ще свалиш токчетата и ще действаш като мъж?

    23:02 18.02.2026

  • 28 Име

    3 2 Отговор
    Приятни сънища!

    23:03 18.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сега стана ясно

    13 13 Отговор
    защо ги затварят и им спират интернета. Започват да живеят в строги икономии и в информационно затъмнение. Цялата държава рухна, ще се опитват да го крият от населението. Тежка е руската съдба. И много, много тъжна.

    Коментиран от #135

    23:03 18.02.2026

  • 31 Историк

    16 10 Отговор

    До коментар #20 от "Тракиец 🇺🇦":

    Защо отричате фашизоидите в България, че в България е имало фашизъм до 9 Септември 1944г? По всички учебници и хронологии го пише България съюзник на Фашистка Германия

    Коментиран от #40, #43

    23:04 18.02.2026

  • 32 Само питам

    10 8 Отговор
    Ще намери ли още 2 милиона руски смъртници?

    Коментиран от #136

    23:04 18.02.2026

  • 33 Хахаха!🎺🥳😀

    8 9 Отговор
    "Доналд Тръмп упорито предлага на Кремъл големи инвестиции в Русия в случай на край на войната"

    Точно обратното! Русия предлага на САЩ огромни инвестиции в случай на излизаме от санкциите. Русия е приказно богата. Къпе се в злато и пари!

    Коментиран от #46, #53

    23:04 18.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Че то има ли

    12 11 Отговор

    До коментар #18 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    по-големи бедняци и просяци от кремълската хунта. Това да просиш от държава като Северна Корея, в която хората умират от глад, си е грях.

    Коментиран от #137

    23:05 18.02.2026

  • 36 ВВП

    12 9 Отговор
    Руссия е воювала цяла вечност..Ако трябва ще воюва още толкова..зОкрайната ще се върне в границите си.. Донбас е Руссия..

    23:05 18.02.2026

  • 37 хаха

    12 12 Отговор
    18.05.2014 г. Игор Гиркин, полковник от руската ФСБ и първи „министър на отбраната“ на самопровъзгласилата се Донецка народна република, се оплаква, че в целия регион не могат да се намерят дори 1000 души, които са готови да се бият за Русия.

    Квиченето на ватнишките подлоги да започне СЕГА!

    Коментиран от #60

    23:06 18.02.2026

  • 38 Бесен - Язовец

    9 7 Отговор
    Тука има ли пследователи на ген фашиста Лукчо който беше ликвидиран кат куче от Виолета Якова патриотката?

    Коментиран от #58

    23:06 18.02.2026

  • 39 Мнение

    10 13 Отговор
    на Стивън Фредерик Стар, американски академик, съветник на трима президенти на САЩ и експерт по развиващите се държави в Централна Азия, Кавказ, Русия и останалите развиващи се републики от бившия Съветски съюз.

    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    23:07 18.02.2026

  • 40 Рибентроп -Молотов

    10 10 Отговор

    До коментар #31 от "Историк":

    Русия съюзник на нацистка Германия.Във всички учебници го пише.

    Коментиран от #50, #51, #138

    23:07 18.02.2026

  • 41 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Туй ще е кога стрижат бръмбар.

    23:08 18.02.2026

  • 42 ВВП

    8 6 Отговор
    Зъбите на окропитека ще бъдат избити..Ако се наложи още 2,6,8,10 години .

    23:08 18.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хахаха!🎺🥳😀

    10 10 Отговор
    Плачете ръждиви центаци! След крайна ще денацифицират и България. Ние сме в руската зона на влияние. Свиквайте!

    23:08 18.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Колективен руски крепостен

    8 6 Отговор

    До коментар #33 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    23:10 18.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ВВП

    7 6 Отговор
    Кефя се като яде лобут окропитека . На неблагоодарната секта .от шизофреници..Клозета е пълен в Окропистан .

    23:10 18.02.2026

  • 49 А50

    8 6 Отговор
    А а в грешка сте, Донбас до зимата, Одеса догодина

    Коментиран от #59

    23:10 18.02.2026

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    10 7 Отговор

    До коментар #40 от "Рибентроп -Молотов":

    .неКва специална история....преди пакта Молотов - Рибентроп 1939г., има Пакт Пилсудски - Хитлер Полша1934г., Пакт Хитлер- Деладие Франция 1938г., Английско - Германско Военно споразумение от 1935г., Тихоокеанско Съглашение САЩ - Германия , за разпределяне островите в Тихоокенската зона от 1936г., , Пакт Германия - Дания и т.н.
    А ако не ти е известно Судетите се отстъпват на Германия с Мюнхенското Споразумение от 1938г., на което СССР не участва....там са Англия, Франция, Италия, Германия, но не и СССР ....така, че л...пай и се потапяй

    Коментиран от #79

    23:10 18.02.2026

  • 51 Историк

    9 7 Отговор

    До коментар #40 от "Рибентроп -Молотов":

    И Франция и Англия спонсорте на Вермахта го пише във вс учебници Мюхенския сговор от 1938г

    23:10 18.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Доналд Тръмп такава тежка бухалка

    10 8 Отговор

    До коментар #33 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    удари на Русия. Не може да се отрече, че Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно. Газпром е отдавна фалирал, от санкциите на Европа, а сега и Роснефт ще умре от глад, благодарение на Тръмп.

    Коментиран от #57

    23:11 18.02.2026

  • 54 ВВП

    7 3 Отговор
    Защо да има мир ??.Окропите обичат да бъдат бити..Така са били 1000 години.

    23:12 18.02.2026

  • 55 хихи

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "0001":

    +1 яко

    23:13 18.02.2026

  • 56 "Войната срина руската икономика.

    8 11 Отговор
    Руската икономика потъва в много дълбока промишлена рецесия. Катастрофален срив в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    23:13 18.02.2026

  • 57 Хахаха!🎺🥳😀

    8 7 Отговор

    До коментар #53 от "Доналд Тръмп такава тежка бухалка":

    Газпром фалирал? Вчера Милер получи нов пет годишен контракт.

    Коментиран от #62

    23:13 18.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Руснак без крак

    9 10 Отговор

    До коментар #49 от "А50":

    Утре влизам в Киев.Ако остана с глава.

    23:14 18.02.2026

  • 60 Игор Гиркин

    10 9 Отговор

    До коментар #37 от "хаха":

    беше казал още преди три години. Благодарение на неадекватното ръководство в Кремъл, Русия ще се превърне в тестова площадка за експериментални американски оръжия. Прав е бил.

    23:15 18.02.2026

  • 61 ВВП

    8 6 Отговор
    Много внимание се обърна на Киев и режима..Това ,разбира се им изиграва лоша шега .2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали, и 165000 км анексирани...колкото повече мърдат ,по навътре влиза..

    23:15 18.02.2026

  • 62 Колективен руски крепостен

    8 7 Отговор

    До коментар #57 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #67

    23:15 18.02.2026

  • 63 Артилерист

    8 5 Отговор
    А тези западни разузнавателни прогнозисти, като мерят темпа на превзетата територия, смятат ли с какво ще се бие Украйна след очертаващото се скорошно пълно стратегическото обезкръвяване на укроармията...

    Коментиран от #70

    23:15 18.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Я па тоя късак

    6 9 Отговор
    Украинците ви колят като овце.

    23:17 18.02.2026

  • 66 "Доналд Тръмп сложи края

    11 9 Отговор
    на ерата на Путин. Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    23:17 18.02.2026

  • 67 Софиянец с изключено парно

    9 8 Отговор

    До коментар #62 от "Колективен руски крепостен":

    Защо живеем по-зле от Гана? Не сме във война, а е по-студено от Киев!

    Коментиран от #74

    23:17 18.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Четвърта година

    9 10 Отговор

    До коментар #63 от "Артилерист":

    РускитеСвине са избивани като кучета в Прогнозите са неблагоприятни.

    23:19 18.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ами

    5 5 Отговор

    До коментар #67 от "Софиянец с изключено парно":

    Започвай да работиш.

    Коментиран от #139

    23:20 18.02.2026

  • 75 Уса

    9 5 Отговор
    Тръмп отдавна каза,че в Донбас живеят само руснаци и няма интерес

    23:21 18.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 България кога?

    7 8 Отговор
    САЩ се спаси от украинската зараза. Изгониха урките с ритници!

    23:21 18.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 койдазнай

    6 6 Отговор

    До коментар #50 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Докато ги има всички тези споразумения, няма Втора Световна Война. А когато войната почва, само СССР остава съюзник на Хитлер. И Сталин пише позравителни телеграми на Хитлер, по-случай превземането на Париж, за Коледа и доставя милиони тонове зърно, нефт, метали на Германия, докато те бомбардират Анлия, в опит да я превземат. Че и съвместни паради организират.
    Ама койдазнай!

    Коментиран от #86

    23:23 18.02.2026

  • 80 Тракиец 🇺🇦СЛАВА АЗОВ

    4 13 Отговор
    СЛАВА УКРАИНИ СЛАВА АЗОВ СЛАВА ДЕСЕН СЕКТОР СЛАВА АДОЛФ ХИТЛЕР СЛАВА ТРЕТИЯ РАЙХ СЛАВА УКРАИНИ 🇺🇦👊👍. БЪЛГАРИЯ Е С УКРАЙНА И С АЗОВ ... БЪЛГАРИЯ МРАЗИ КОМУНИСТЕЧКА ТЕРОРИСТИЧНА РАСИЯ ... БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е С НАШИТЕ БРАТЯ И СЕСТРИ УКРАИНЦИ

    Коментиран от #85

    23:25 18.02.2026

  • 81 12345

    8 4 Отговор
    Той много може да иска ма нещо не му се получава. И Хитлер е сънувал Масква ма историята е категорична.

    23:27 18.02.2026

  • 82 Мария

    8 13 Отговор
    Всички българи и българки сме с нашите сестри и братя украинци .....всички ние българи по кръв сме с Украйна защото нашите братя и сестри украинци ни защитават от еврейска африканска расия и чумата еврейска наречена комунизъм

    23:27 18.02.2026

  • 83 Тракиеца

    2 5 Отговор

    До коментар #68 от "Тракиец 🇺🇦":

    остава. Изтриват се питащите дали не се изтрива щото ругае вулгарно антикомунистически

    23:28 18.02.2026

  • 84 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    Още милион вата да приготви бункерното и 100 трилиона рупли, може и да вземе донбас!

    23:29 18.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Хахаха!🎺🥳😀

    6 7 Отговор

    До коментар #79 от "койдазнай":

    Знаем, знаем! След като е изолиран от цяла Европа (както сега), СССР ПОСЛЕДЕН В ЕВРОПА сключва ПАКТ ЗА НЕНАПАДЕНИЕ с Германия. Не военен съюз, като европейците, а ПАКТ ЗА НЕНАПАДЕНИЕ, който Германия нарушава.

    Коментиран от #101

    23:30 18.02.2026

  • 87 1 рубль

    5 7 Отговор
    1 стотинка

    Коментиран от #90

    23:31 18.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Защо копейките

    7 8 Отговор
    Са пропаднали вещества?

    Коментиран от #96

    23:33 18.02.2026

  • 90 1 рубла

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "1 рубль":

    1 японска йена. 1 японска йена 1 стотинка. И какво от това?

    Коментиран от #100

    23:34 18.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Бесен - Язовец

    7 7 Отговор
    Сороси фашизоднии Украйна умре свиквайте с тази мисъл, фашисткото НАТО загуби от Руската армия и с тази мисъл гратаджии свиквайте също и, че Руската Федерация не фалира също свиквайте.

    23:35 18.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Мария

    9 7 Отговор
    Всички българи и българки сме с нашите сестри и братя украинци .....всички ние българи по кръв сме с Украйна защото нашите братя и сестри украинци ни защитават от еврейска африканска расия и чумата еврейска наречена комунизъм

    23:37 18.02.2026

  • 96 Град Козлодуй

    7 5 Отговор

    До коментар #89 от "Защо копейките":

    Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение и култ към глупостта.

    23:37 18.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 "Математиката е безмилостна.

    9 6 Отговор
    Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на приходи, ситуацията става още по-трудна.

    23:37 18.02.2026

  • 99 Тракиец 🇺🇦

    8 7 Отговор
    Моля автора на статията да вземе мерки срещу терористичните антибългарски коментари от комунисти които са от терористични организации като антифа и да им изтрие коментарите..в нормалните държави подобни ай пи та се проследяват и отряди от гдпоб влизат в домовете на подобни ши..зофреници и терористи и ги арестуват доживот ..Тръмп в сащ започна да се справя с терористите от антифа...кога в бг ще почне това ..защо ДАНС спи още

    23:41 18.02.2026

  • 100 1945

    7 6 Отговор

    До коментар #90 от "1 рубла":

    рублата става само за подпалки за камина

    23:41 18.02.2026

  • 101 койдазнай

    4 2 Отговор

    До коментар #86 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    "Пакта за ненападение" интересно се отразил на Полша, Финландия, Дания Холандия, Белгия, Франция и кой ли не още.
    Щото е имал едни малки секретни протоколи.

    23:47 18.02.2026

  • 102 Руската зараза

    7 8 Отговор

    До коментар #93 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Лекува се с изолация и санитарен кордон. Карантина на всичко руско.

    23:49 18.02.2026

  • 103 Напред Русия!

    12 10 Отговор
    Войната ще свърши след влизанео на Червената армия в Киев. И тогава фашисткият ЕС ще изчезне за 1 ден също като ковида!

    Коментиран от #113

    23:50 18.02.2026

  • 104 Историк

    9 7 Отговор
    КГБ никога не се отказва от зловещите си планове и това трябваше да научат политиците от другите държави. 100 години са предостатъчно дълъг период, в който болшевиките следват тезисите на Ленин и жестокостите на комунистическия терор,осъществяван от него и Сталин. Голодомора на Сталин в Украйна през 1932 г. не се различава по нищо от холодомора през 1926 г., геноцида и отвличането на 1 млн. деца от Украйна в Русия, превръщането на много градове и села в призраци, всичко това е Русия на Путин. Българските свирепи путинолизци да заминават за Москва, за да се спаси България от нечовешките им отрови.

    Коментиран от #126

    23:54 18.02.2026

  • 105 Историк

    6 6 Отговор
    КГБ никога не се отказва от зловещите си планове и това трябваше да научат политиците от другите държави. 100 години са предостатъчно дълъг период, в който болшевиките следват тезисите на Ленин и жестокостите на комунистическия терор,осъществяван от него и Сталин. Голодомора на Сталин в Украйна през 1932 г. не се различава по нищо от холодомора през 2026 г., геноцида и отвличането на 1 млн. деца от Украйна в Русия, превръщането на много градове и села в призраци, всичко това е Русия на Путин. Българските свирепи путинолизци да заминават за Москва, за да се спаси България от нечовешките им отрови

    23:55 18.02.2026

  • 106 Фашизъм = Евроатлантизъм = Ционизъм

    10 6 Отговор
    Руската армия не воюва за територии, а за справедливост, териториите са бонус!!!
    Когато изчистят и последният фашист ще спрат където и когато решат! Този път няма да повторят грешката от ВСВ и да пощадят половината! В момента ги събират от всички краища на Европа и света на терена на Украйна, за да не ги гонят и търсят по цяла Европа. Карат им ги на крака на терен и там руснаците методично ги ликвидират! Но не бързат, бърза работа нямат. Имат много материал още да изчистят! Ще стигнат и до България, спокойно, не бързайте!

    Коментиран от #109

    23:56 18.02.2026

  • 107 Западнал Разузнавач Службогонец

    8 4 Отговор
    - "пише The ​​New York Times, позовавайки се на оценките на западните разузнавателни служби, съобщава Фокус. Според тях Владимир Путин вярва, че печели войната с Украйна и не смята да се съгласява на примирие, а само печели време чрез преговорите."

    А западналия The ​​New York Times що не пише, че ще има не само "примирие", а подписан мир, ако Зеленски и партньорите му се съглаят на руското предложение!??? Имат и сега избор, както при предните предложения.
    Още две, три, черти...години, не е важно! Важното е че народите на Украйна и Европа накрая ще попитат - А защо ручахме жабетата? И ще им потърсят съдебна отговорност.

    Коментиран от #111, #115

    23:58 18.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Так е

    6 8 Отговор

    До коментар #106 от "Фашизъм = Евроатлантизъм = Ционизъм":

    Крепостните са свикнали да гинат за тоя дето клати гората.В раша на 100 жени се падат по 85 мъже.

    Коментиран от #112

    00:00 19.02.2026

  • 110 НАПРЕД ТРЕТИЯ РАЙХ

    3 10 Отговор
    Само напред чрез Третия райх и Азов и ДЕСЕН СЕКТОР ще унищожим еврейска болшевишка не..гърско африканска расия.. СЛАВА УКРАИНИ 🇺🇦 СЛАВА АЗОВ СЛАВА ДЕСЕН СЕКТОР

    00:01 19.02.2026

  • 111 Руската пропаганда

    4 8 Отговор

    До коментар #107 от "Западнал Разузнавач Службогонец":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #114

    00:01 19.02.2026

  • 112 Ти да видиш

    6 3 Отговор

    До коментар #109 от "Так е":

    ..а в България на 100 жени се падат по 185 хомосексуалиста от ПП и ДБ!

    00:02 19.02.2026

  • 113 Град Козлодуй

    3 8 Отговор

    До коментар #103 от "Напред Русия!":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    00:08 19.02.2026

  • 114 Град Козлодуй

    5 9 Отговор

    До коментар #111 от "Руската пропаганда":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    00:09 19.02.2026

  • 115 Лошото е, че медиите умишлено

    6 3 Отговор

    До коментар #107 от "Западнал Разузнавач Службогонец":

    не споменават, какви остстъпки предлага Русия на Украйна в замяна на отеглянето на украинската армия от остатъка на Донецк! И плюсовете за Украйна и Европа, пред това Русия сама да си го превземе остатъка от за 2 години.

    Но ще дойде ден и на тях да им бъде потърсена отговорност.

    00:10 19.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Сърпрайз Маафака

    1 5 Отговор
    Дайте му на Путин Добанс и да спира тази война веднъж за винаги, всички знаем колко е важен за неговата победа Добанс. Макар че битките там бяха и са най-люти!

    00:46 19.02.2026

  • 118 НАТОпорчен

    7 6 Отговор
    Кремълският пациент е вече затънал до шия в кръв и ла.на!
    Само смъртта може да го спаси от собствената му лудост!

    00:54 19.02.2026

  • 119 Путин Направи

    5 7 Отговор
    Голяма тъпотия , защото тръгна за Киев, ама ще свърши в Добанс!

    01:01 19.02.2026

  • 120 Т.КОЛЕВ

    5 7 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ ПОМОГНЕ НА УКРАЙНА ДА ИЗГОНЯТ АГРЕСОРИТЕ ОКЪПАТОРИТЕ УБИЙЦИТЕ РУСНАЦИ ОТ УКРАЙНА С ЖИВА СИЛА И РАКЕТИ ОРЪЖИЯ НА МЕСТО.
    И ДА ИМА СРЕСТИ НА УБИЙЦИТЕ ПОЛИТИЦИ И ВОЕННИ РУСНАЦИ С МЕЖДОНАРОДНО УЧАСТИЕ. ТОВА ЦЯЛ СВЯТ ДА ГЛЕДА ОТСТРСНИ ДА ДАВ СЪВЕТИ ПОМОЩИ ПАРИ СУВАЛКИ ДЕПЛОМАЦИЯ СЕ ВИДЯ ЧЕ НЕ РСБОТИ.ДИПЛОМАЦИЯТА ПОДЛЕ СЛЕД КАТО ИЗГОНЯТ ТЕРОРИСТИТЕ РУСНАЦИ ОТ УКРАЙНА.

    01:33 19.02.2026

  • 121 какъв мир

    2 2 Отговор
    Тръмп иска света а Путин вселената. По вероятно е Путин да спечели отколкото Тръмп да притежава света.

    01:58 19.02.2026

  • 122 Кирпича

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Скоро ще навлечеш ватенката , и ще си вечният копейкаджия.

    02:04 19.02.2026

  • 123 Кирпича

    7 3 Отговор
    Путин иска да изяде света , но ще му приседне.

    02:06 19.02.2026

  • 124 Ще,ще,ще

    4 4 Отговор
    ДААА. ДАЖЕ НО ПОСЛЕДВИЯ УКРО ! ЗАЩО ДА НЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВА РУТИН ОТ УСЛУГАТА КОЯТО МУ НАПРАВИХА ПОДПАЛВАЧИТЕ ФАШИЗЧАДИЯТА НЕМ ДА ВЪЗВЭРНЕ ТТЕРИТОРИИТЕ, ЕВ ДА ИЗТУЩИ ЕВПОГЪЗА НА ЕВРОПА! ТЕЯ ШИБЕЦИ ОЧАКВАХА ОБРАТНОТО !

    03:09 19.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Видно е що е то путлеризъма

    3 3 Отговор

    До коментар #104 от "Историк":

    Историк
    55ОТГОВОР
    КГБ никога не се отказва от зловещите си планове и това трябваше да научат политиците от другите държави. 100 години са предостатъчно дълъг период, в който болшевиките следват тезисите на Ленин и жестокостите на комунистическия терор,осъществяван от него и Сталин.
    ...
    -;-
    Путлеризъма трябва да бъде изучен основно.
    А марккс-ленинизъма умря.

    03:49 19.02.2026

  • 127 Референдумите

    3 5 Отговор
    Донбас отдавна се присъедини легитимно към РФ! След отхвърлянето от Запада на всички мирни инициативи на Москва руските оферти ще стават все по-неизгодни!...

    Сащ нямат думата, изгубиха войната си - и те са част от коалицията на бесните кучета, тръгнали срещу Русия!

    05:46 19.02.2026

  • 128 Лъжливо овчарче

    2 5 Отговор
    Рижавият и обора са затънали доуши в дългове и проблеми..., но пресата им по цял ден кращи ПУТИН, ПУТИН, ПУТИН...МОСКВА, МОСКВА, МОСКВА...

    05:52 19.02.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Тромпет

    2 1 Отговор
    Ей подлец

    06:17 19.02.2026

  • 132 Тити

    5 1 Отговор
    Много ясно това се знаеше от началото че Путлер не иска мир.

    07:33 19.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Къв Интернет са спрели бе

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Сега стана ясно":

    калиткооо, руснаците си имат собствен и се нарича ГЛОНАС. Преди седмица изстреляха няколко военни сателита, а си имат и система като на стар линк, която ползват. Аман от издухани папури безмозъчни.

    08:35 19.02.2026

  • 136 Няма да са

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Само питам":

    необходими, защото укро питеците свършват до края на годината. Наркомански подписа указ за набиране на тези над 60 години, което означава, че до тази възраст всичко е свършило като хора. Това е лампа която свети, но за безмозъчни е само кадър.

    08:38 19.02.2026

  • 137 Скъсаняк, виж си

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Че то има ли":

    кърхените потури,разпран ите празни джебаве и скъсани те кондури и не коменгирай това, което не си го видял и не знаеш нищо за него. Това твоето е пожелателно мислене. Ще ти се да е така, ама то не е.

    08:41 19.02.2026

  • 138 В тези учебници

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Рибентроп -Молотов":

    пише и други неща, но вие четете само края. Да ви знам в четящите, прочитате на последната страница съдържанието и вислите, че сте прочели книгата цялата.

    08:44 19.02.2026

  • 139 Де бе със лек, кат

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ами":

    всичко се затваря. Дори в чистотата не вземат, че и пари не дават.

    08:49 19.02.2026

  • 140 ПЕНКО

    0 1 Отговор
    ... ТИПИЪНИЪРИ -- ЦЕЛТА Е ОДЕСКА ОБЛАСТ И НИЩО ПО-МАЛКО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    17:38 19.02.2026

