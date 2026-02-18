Няма да има мир! Владимир Путин иска Донбас и планира да воюва за него още две години

За да превземе напълно Донбас, Русия се нуждае от още две години, пише The ​​New York Times, позовавайки се на оценките на западните разузнавателни служби, съобщава Фокус.



Според тях Владимир Путин вярва, че печели войната с Украйна и не смята да се съгласява на примирие, а само печели време чрез преговорите.



"Той е убеден, че дори да са необходими от 18 месеца до две години, за да се установи пълен контрол над Донбас, всеки ден на бойни действия и всяка нощ, когато руски ракети и дронове падат върху енергийна инфраструктура и жилищни сгради, му осигуряват повече предимства“, се казва в изданието.



В същото време изданието отбелязва, че през последните месеци руската икономика е изправена пред дълбоки проблеми, докато Доналд Тръмп упорито предлага на Кремъл големи инвестиции в Русия в случай на край на войната.



"Предвид тази динамика, някои анализатори предполагат, че Путин все още може да постигне споразумение за прекратяване на бойните действия в Украйна, особено ако осигури широкообхватно сближаване със Съединените щати и изтегляне на украинските войски от останалата част на Донбас“, пише NYT.

