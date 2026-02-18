За да превземе напълно Донбас, Русия се нуждае от още две години, пише The New York Times, позовавайки се на оценките на западните разузнавателни служби, съобщава Фокус.
Според тях Владимир Путин вярва, че печели войната с Украйна и не смята да се съгласява на примирие, а само печели време чрез преговорите.
"Той е убеден, че дори да са необходими от 18 месеца до две години, за да се установи пълен контрол над Донбас, всеки ден на бойни действия и всяка нощ, когато руски ракети и дронове падат върху енергийна инфраструктура и жилищни сгради, му осигуряват повече предимства“, се казва в изданието.
В същото време изданието отбелязва, че през последните месеци руската икономика е изправена пред дълбоки проблеми, докато Доналд Тръмп упорито предлага на Кремъл големи инвестиции в Русия в случай на край на войната.
"Предвид тази динамика, някои анализатори предполагат, че Путин все още може да постигне споразумение за прекратяване на бойните действия в Украйна, особено ако осигури широкообхватно сближаване със Съединените щати и изтегляне на украинските войски от останалата част на Донбас“, пише NYT.
Няма да има мир! Владимир Путин иска Донбас и планира да воюва за него още две години
18 Февруари, 2026 22:47 3 216 140
Путин вярва, че печели войната с Украйна и не смята да се съгласява на примирие, а само печели време чрез преговорите
За да превземе напълно Донбас, Русия се нуждае от още две години, пише The New York Times, позовавайки се на оценките на западните разузнавателни служби, съобщава Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
Коментиран от #11, #24, #122
22:49 18.02.2026
2 Някой
22:50 18.02.2026
3 Реалист
Коментиран от #13, #25
22:50 18.02.2026
4 Хахахаха
Коментиран от #134
22:51 18.02.2026
5 Гост
Коментиран от #8
22:52 18.02.2026
6 орки много!
22:52 18.02.2026
7 Пич
Коментиран от #41
22:52 18.02.2026
8 Хахахаха
До коментар #5 от "Гост":А раша са китайска територия.
22:52 18.02.2026
9 Българин 🇧🇬
Коментиран от #16, #20
22:53 18.02.2026
10 хаха 🤣
22:53 18.02.2026
11 Копейки
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Няма да се притеснявате. Няма да чакате 2 години. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.
Коментиран от #17
22:55 18.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хаха🤣
До коментар #3 от "Реалист":Ей,голям страх от тия нацисти и бандеровци, бе голямо нещо 🤣 памперси се продават по магазините, стига с този страх,недейте така 🤣
Коментиран от #22
22:57 18.02.2026
14 Хахаха!🎺🥳😀
22:57 18.02.2026
15 И те така те
22:57 18.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бесен - Язовец
До коментар #11 от "Копейки":Как е гурото прероди ли се вече ? Само не знам на Буда ли се молите на Ганеш ли или може би на Кришна.
22:58 18.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 0001
Коментиран от #55
22:59 18.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 2030 донбас пада
23:00 18.02.2026
22 Бесен - Язовец
До коментар #13 от "хаха🤣":Кво стана с командващия на сухопътните войски на НАТО ген. Роджър Клутие руснаците върнаха ли го от Мариопул ?
Коментиран от #29
23:00 18.02.2026
23 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #20 от "Тракиец 🇺🇦":Научи български, урка малоумна!
23:01 18.02.2026
24 Да така е!!
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":2250 година всичко ше е Руско и 200 милиона руснака
23:01 18.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Никой
Все пак.
Ще стане и това - дълъг процес е на превъзпитание. Досега никой не се е излекувал от мързела.
Лоши дни.
23:02 18.02.2026
27 Ръковишников
23:02 18.02.2026
28 Име
23:03 18.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сега стана ясно
Коментиран от #135
23:03 18.02.2026
31 Историк
До коментар #20 от "Тракиец 🇺🇦":Защо отричате фашизоидите в България, че в България е имало фашизъм до 9 Септември 1944г? По всички учебници и хронологии го пише България съюзник на Фашистка Германия
Коментиран от #40, #43
23:04 18.02.2026
32 Само питам
Коментиран от #136
23:04 18.02.2026
33 Хахаха!🎺🥳😀
Точно обратното! Русия предлага на САЩ огромни инвестиции в случай на излизаме от санкциите. Русия е приказно богата. Къпе се в злато и пари!
Коментиран от #46, #53
23:04 18.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Че то има ли
До коментар #18 от "Хахаха!🎺🥳😀":по-големи бедняци и просяци от кремълската хунта. Това да просиш от държава като Северна Корея, в която хората умират от глад, си е грях.
Коментиран от #137
23:05 18.02.2026
36 ВВП
23:05 18.02.2026
37 хаха
Квиченето на ватнишките подлоги да започне СЕГА!
Коментиран от #60
23:06 18.02.2026
38 Бесен - Язовец
Коментиран от #58
23:06 18.02.2026
39 Мнение
"Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."
23:07 18.02.2026
40 Рибентроп -Молотов
До коментар #31 от "Историк":Русия съюзник на нацистка Германия.Във всички учебници го пише.
Коментиран от #50, #51, #138
23:07 18.02.2026
41 Абе
До коментар #7 от "Пич":Туй ще е кога стрижат бръмбар.
23:08 18.02.2026
42 ВВП
23:08 18.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Хахаха!🎺🥳😀
23:08 18.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Колективен руски крепостен
До коментар #33 от "Хахаха!🎺🥳😀":А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
23:10 18.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ВВП
23:10 18.02.2026
49 А50
Коментиран от #59
23:10 18.02.2026
50 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #40 от "Рибентроп -Молотов":.неКва специална история....преди пакта Молотов - Рибентроп 1939г., има Пакт Пилсудски - Хитлер Полша1934г., Пакт Хитлер- Деладие Франция 1938г., Английско - Германско Военно споразумение от 1935г., Тихоокеанско Съглашение САЩ - Германия , за разпределяне островите в Тихоокенската зона от 1936г., , Пакт Германия - Дания и т.н.
А ако не ти е известно Судетите се отстъпват на Германия с Мюнхенското Споразумение от 1938г., на което СССР не участва....там са Англия, Франция, Италия, Германия, но не и СССР ....така, че л...пай и се потапяй
Коментиран от #79
23:10 18.02.2026
51 Историк
До коментар #40 от "Рибентроп -Молотов":И Франция и Англия спонсорте на Вермахта го пише във вс учебници Мюхенския сговор от 1938г
23:10 18.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Доналд Тръмп такава тежка бухалка
До коментар #33 от "Хахаха!🎺🥳😀":удари на Русия. Не може да се отрече, че Тръмп и Европа си изиграха картите перфектно. Газпром е отдавна фалирал, от санкциите на Европа, а сега и Роснефт ще умре от глад, благодарение на Тръмп.
Коментиран от #57
23:11 18.02.2026
54 ВВП
23:12 18.02.2026
55 хихи
До коментар #19 от "0001":+1 яко
23:13 18.02.2026
56 "Войната срина руската икономика.
23:13 18.02.2026
57 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #53 от "Доналд Тръмп такава тежка бухалка":Газпром фалирал? Вчера Милер получи нов пет годишен контракт.
Коментиран от #62
23:13 18.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Руснак без крак
До коментар #49 от "А50":Утре влизам в Киев.Ако остана с глава.
23:14 18.02.2026
60 Игор Гиркин
До коментар #37 от "хаха":беше казал още преди три години. Благодарение на неадекватното ръководство в Кремъл, Русия ще се превърне в тестова площадка за експериментални американски оръжия. Прав е бил.
23:15 18.02.2026
61 ВВП
23:15 18.02.2026
62 Колективен руски крепостен
До коментар #57 от "Хахаха!🎺🥳😀":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
Коментиран от #67
23:15 18.02.2026
63 Артилерист
Коментиран от #70
23:15 18.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Я па тоя късак
23:17 18.02.2026
66 "Доналд Тръмп сложи края
23:17 18.02.2026
67 Софиянец с изключено парно
До коментар #62 от "Колективен руски крепостен":Защо живеем по-зле от Гана? Не сме във война, а е по-студено от Киев!
Коментиран от #74
23:17 18.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Четвърта година
До коментар #63 от "Артилерист":РускитеСвине са избивани като кучета в Прогнозите са неблагоприятни.
23:19 18.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ами
До коментар #67 от "Софиянец с изключено парно":Започвай да работиш.
Коментиран от #139
23:20 18.02.2026
75 Уса
23:21 18.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 България кога?
23:21 18.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 койдазнай
До коментар #50 от "Хахаха!🎺🥳😀":Докато ги има всички тези споразумения, няма Втора Световна Война. А когато войната почва, само СССР остава съюзник на Хитлер. И Сталин пише позравителни телеграми на Хитлер, по-случай превземането на Париж, за Коледа и доставя милиони тонове зърно, нефт, метали на Германия, докато те бомбардират Анлия, в опит да я превземат. Че и съвместни паради организират.
Ама койдазнай!
Коментиран от #86
23:23 18.02.2026
80 Тракиец 🇺🇦СЛАВА АЗОВ
Коментиран от #85
23:25 18.02.2026
81 12345
23:27 18.02.2026
82 Мария
23:27 18.02.2026
83 Тракиеца
До коментар #68 от "Тракиец 🇺🇦":остава. Изтриват се питащите дали не се изтрива щото ругае вулгарно антикомунистически
23:28 18.02.2026
84 Последния Софиянец
23:29 18.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #79 от "койдазнай":Знаем, знаем! След като е изолиран от цяла Европа (както сега), СССР ПОСЛЕДЕН В ЕВРОПА сключва ПАКТ ЗА НЕНАПАДЕНИЕ с Германия. Не военен съюз, като европейците, а ПАКТ ЗА НЕНАПАДЕНИЕ, който Германия нарушава.
Коментиран от #101
23:30 18.02.2026
87 1 рубль
Коментиран от #90
23:31 18.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Защо копейките
Коментиран от #96
23:33 18.02.2026
90 1 рубла
До коментар #87 от "1 рубль":1 японска йена. 1 японска йена 1 стотинка. И какво от това?
Коментиран от #100
23:34 18.02.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Бесен - Язовец
23:35 18.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Мария
23:37 18.02.2026
96 Град Козлодуй
До коментар #89 от "Защо копейките":Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение и култ към глупостта.
23:37 18.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 "Математиката е безмилостна.
23:37 18.02.2026
99 Тракиец 🇺🇦
23:41 18.02.2026
100 1945
До коментар #90 от "1 рубла":рублата става само за подпалки за камина
23:41 18.02.2026
101 койдазнай
До коментар #86 от "Хахаха!🎺🥳😀":"Пакта за ненападение" интересно се отразил на Полша, Финландия, Дания Холандия, Белгия, Франция и кой ли не още.
Щото е имал едни малки секретни протоколи.
23:47 18.02.2026
102 Руската зараза
До коментар #93 от "Хахаха!🎺🥳😀":Лекува се с изолация и санитарен кордон. Карантина на всичко руско.
23:49 18.02.2026
103 Напред Русия!
Коментиран от #113
23:50 18.02.2026
104 Историк
Коментиран от #126
23:54 18.02.2026
105 Историк
23:55 18.02.2026
106 Фашизъм = Евроатлантизъм = Ционизъм
Когато изчистят и последният фашист ще спрат където и когато решат! Този път няма да повторят грешката от ВСВ и да пощадят половината! В момента ги събират от всички краища на Европа и света на терена на Украйна, за да не ги гонят и търсят по цяла Европа. Карат им ги на крака на терен и там руснаците методично ги ликвидират! Но не бързат, бърза работа нямат. Имат много материал още да изчистят! Ще стигнат и до България, спокойно, не бързайте!
Коментиран от #109
23:56 18.02.2026
107 Западнал Разузнавач Службогонец
А западналия The New York Times що не пише, че ще има не само "примирие", а подписан мир, ако Зеленски и партньорите му се съглаят на руското предложение!??? Имат и сега избор, както при предните предложения.
Още две, три, черти...години, не е важно! Важното е че народите на Украйна и Европа накрая ще попитат - А защо ручахме жабетата? И ще им потърсят съдебна отговорност.
Коментиран от #111, #115
23:58 18.02.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Так е
До коментар #106 от "Фашизъм = Евроатлантизъм = Ционизъм":Крепостните са свикнали да гинат за тоя дето клати гората.В раша на 100 жени се падат по 85 мъже.
Коментиран от #112
00:00 19.02.2026
110 НАПРЕД ТРЕТИЯ РАЙХ
00:01 19.02.2026
111 Руската пропаганда
До коментар #107 от "Западнал Разузнавач Службогонец":Има за цел глупака.
Коментиран от #114
00:01 19.02.2026
112 Ти да видиш
До коментар #109 от "Так е":..а в България на 100 жени се падат по 185 хомосексуалиста от ПП и ДБ!
00:02 19.02.2026
113 Град Козлодуй
До коментар #103 от "Напред Русия!":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
00:08 19.02.2026
114 Град Козлодуй
До коментар #111 от "Руската пропаганда":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
00:09 19.02.2026
115 Лошото е, че медиите умишлено
До коментар #107 от "Западнал Разузнавач Службогонец":не споменават, какви остстъпки предлага Русия на Украйна в замяна на отеглянето на украинската армия от остатъка на Донецк! И плюсовете за Украйна и Европа, пред това Русия сама да си го превземе остатъка от за 2 години.
Но ще дойде ден и на тях да им бъде потърсена отговорност.
00:10 19.02.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Сърпрайз Маафака
00:46 19.02.2026
118 НАТОпорчен
Само смъртта може да го спаси от собствената му лудост!
00:54 19.02.2026
119 Путин Направи
01:01 19.02.2026
120 Т.КОЛЕВ
И ДА ИМА СРЕСТИ НА УБИЙЦИТЕ ПОЛИТИЦИ И ВОЕННИ РУСНАЦИ С МЕЖДОНАРОДНО УЧАСТИЕ. ТОВА ЦЯЛ СВЯТ ДА ГЛЕДА ОТСТРСНИ ДА ДАВ СЪВЕТИ ПОМОЩИ ПАРИ СУВАЛКИ ДЕПЛОМАЦИЯ СЕ ВИДЯ ЧЕ НЕ РСБОТИ.ДИПЛОМАЦИЯТА ПОДЛЕ СЛЕД КАТО ИЗГОНЯТ ТЕРОРИСТИТЕ РУСНАЦИ ОТ УКРАЙНА.
01:33 19.02.2026
121 какъв мир
01:58 19.02.2026
122 Кирпича
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Скоро ще навлечеш ватенката , и ще си вечният копейкаджия.
02:04 19.02.2026
123 Кирпича
02:06 19.02.2026
124 Ще,ще,ще
03:09 19.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Видно е що е то путлеризъма
До коментар #104 от "Историк":Историк
55ОТГОВОР
КГБ никога не се отказва от зловещите си планове и това трябваше да научат политиците от другите държави. 100 години са предостатъчно дълъг период, в който болшевиките следват тезисите на Ленин и жестокостите на комунистическия терор,осъществяван от него и Сталин.
...
-;-
Путлеризъма трябва да бъде изучен основно.
А марккс-ленинизъма умря.
03:49 19.02.2026
127 Референдумите
Сащ нямат думата, изгубиха войната си - и те са част от коалицията на бесните кучета, тръгнали срещу Русия!
05:46 19.02.2026
128 Лъжливо овчарче
05:52 19.02.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Тромпет
06:17 19.02.2026
132 Тити
07:33 19.02.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Къв Интернет са спрели бе
До коментар #30 от "Сега стана ясно":калиткооо, руснаците си имат собствен и се нарича ГЛОНАС. Преди седмица изстреляха няколко военни сателита, а си имат и система като на стар линк, която ползват. Аман от издухани папури безмозъчни.
08:35 19.02.2026
136 Няма да са
До коментар #32 от "Само питам":необходими, защото укро питеците свършват до края на годината. Наркомански подписа указ за набиране на тези над 60 години, което означава, че до тази възраст всичко е свършило като хора. Това е лампа която свети, но за безмозъчни е само кадър.
08:38 19.02.2026
137 Скъсаняк, виж си
До коментар #35 от "Че то има ли":кърхените потури,разпран ите празни джебаве и скъсани те кондури и не коменгирай това, което не си го видял и не знаеш нищо за него. Това твоето е пожелателно мислене. Ще ти се да е така, ама то не е.
08:41 19.02.2026
138 В тези учебници
До коментар #40 от "Рибентроп -Молотов":пише и други неща, но вие четете само края. Да ви знам в четящите, прочитате на последната страница съдържанието и вислите, че сте прочели книгата цялата.
08:44 19.02.2026
139 Де бе със лек, кат
До коментар #74 от "Ами":всичко се затваря. Дори в чистотата не вземат, че и пари не дават.
08:49 19.02.2026
140 ПЕНКО
17:38 19.02.2026