Новак Джокович напусна корта преждевременно и разтревожи почитателите си

Световният тенис ас Новак Джокович, който държи рекордните 24 титли от Големия шлем, предизвика истинска тревога сред своите фенове след неочакван инцидент по време на подготовката си в Мелбърн. Сръбската звезда, която се готви за предстоящото Открито първенство на Австралия, бе принудена да прекъсне тренировката си заради остри болки във врата, съобщава изданието Punto de Break.

Само 12 минути след началото на заниманието, Джокович потърси помощ от физиотерапевт, но въпреки опитите за облекчаване на дискомфорта, реши да не рискува и напусна корта. Този неочакван обрат хвърли сянка на притеснение върху надеждите на неговите почитатели, които с нетърпение очакват представянето му на първия за годината турнир от Големия шлем.

Любопитното е, че това бе втората тренировка за деня на Ноле. По-рано той премери сили с руския си конкурент Даниил Медведев в тренировъчен сет, който завърши с победа за Медведев. Въпреки поражението, основната тревога остана здравословното състояние на Джокович, което поставя под въпрос участието му в надпреварата.