Карлос Алкарас покори Мелбърн: Младият испанец победи Джокович и влезе в историята на тениса

Вълнуваща нова страница бе написана в света на тениса! Испанецът Карлос Алкарас завоюва първата си титла на Australian Open, след като надделя над легендарния Новак Джокович в епичен сблъсък на централния корт „Род Лейвър Арина“. Мачът, продължил 3 часа и 2 минути, завърши с резултат 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в полза на младия испанец, който демонстрира изключителна воля и майсторство.
В началото Джокович, десеткратен шампион в Мелбърн, показа защо е считан за един от най-великите в историята – сърбинът спечели 93% от точките си на първи сервис и реализира два пробива, с което си осигури убедителен аванс.
Но Алкарас не се предаде – напротив, във втория сет той обърна развоя, като взе 73% от точките на първи сервис и направи два брейка, с което изравни резултата.
В третата част световният №1 продължи да доминира, като бе безпогрешен на начален удар и отново проби съперника си два пъти.
Четвъртият сет се превърна в истинска драма, но 16 години по-младият Алкарас показа хладнокръвие и с 86% успеваемост на първи сервис и един решаващ пробив, сложи точка на двубоя.
С този исторически успех Карлос Алкарас се превърна в най-младия тенисист, който е постигнал кариерен Голям шлем. Вече с трофеи от „Ролан Гарос“, „Уимбълдън“, US Open и сега – купата „Норман Брукс“ от Australian Open, испанецът затвърди статута си на новия господар на световния тенис.
1 Гост
., Луда По Тебе.
ПС
Трябва да знаеш кога на спреш, Бакоооо..
Коментиран от #7
13:58 01.02.2026
2 Каквото и да е спечелил
14:02 01.02.2026
3 Лост
14:03 01.02.2026
4 Лсскск
14:06 01.02.2026
5 Гост
14:12 01.02.2026
6 Надал позна
Коментиран от #8, #9
14:15 01.02.2026
7 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "Гост":Абе щом стига до финали и размаза 2 не е баш тъй работата...
14:26 01.02.2026
8 Пилотът Гошу
До коментар #6 от "Надал позна":Е щом Ноле трябва да се откаже, дето загуби чак на финала, другите кво трябва да направят? Да скачат от моста?
Коментиран от #11
14:27 01.02.2026
10 Хасковски каунь
спри сега , че ако продължиш ще станеш за резил като БОКО.
14:43 01.02.2026
11 Според амбициите и възможностите
До коментар #8 от "Пилотът Гошу":За Ноле загубени финали са си разочарования и предупреждение.Той, за разлика от Кауня е там за триофеи.
14:51 01.02.2026