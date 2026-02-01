Карлос Алкарас покори Мелбърн: Младият испанец победи Джокович и влезе в историята на тениса

Вълнуваща нова страница бе написана в света на тениса! Испанецът Карлос Алкарас завоюва първата си титла на Australian Open, след като надделя над легендарния Новак Джокович в епичен сблъсък на централния корт „Род Лейвър Арина“. Мачът, продължил 3 часа и 2 минути, завърши с резултат 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в полза на младия испанец, който демонстрира изключителна воля и майсторство.

В началото Джокович, десеткратен шампион в Мелбърн, показа защо е считан за един от най-великите в историята – сърбинът спечели 93% от точките си на първи сервис и реализира два пробива, с което си осигури убедителен аванс.

Но Алкарас не се предаде – напротив, във втория сет той обърна развоя, като взе 73% от точките на първи сервис и направи два брейка, с което изравни резултата.

В третата част световният №1 продължи да доминира, като бе безпогрешен на начален удар и отново проби съперника си два пъти.

Четвъртият сет се превърна в истинска драма, но 16 години по-младият Алкарас показа хладнокръвие и с 86% успеваемост на първи сервис и един решаващ пробив, сложи точка на двубоя.

С този исторически успех Карлос Алкарас се превърна в най-младия тенисист, който е постигнал кариерен Голям шлем. Вече с трофеи от „Ролан Гарос“, „Уимбълдън“, US Open и сега – купата „Норман Брукс“ от Australian Open, испанецът затвърди статута си на новия господар на световния тенис.