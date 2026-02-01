Новини
Спорт »
Тенис »
Карлос Алкарас покори Мелбърн: Младият испанец победи Джокович и влезе в историята на тениса

Карлос Алкарас покори Мелбърн: Младият испанец победи Джокович и влезе в историята на тениса

1 Февруари, 2026 13:51 1 184 11

  • карлос алкарас-
  • новак джокович-
  • australian open-
  • тенис-
  • голям шлем-
  • мелбърн-
  • род лейвър арина-
  • спортни новини

Той се превърна в най-младия тенисист, който е постигнал кариерен Голям шлем

Карлос Алкарас покори Мелбърн: Младият испанец победи Джокович и влезе в историята на тениса - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща нова страница бе написана в света на тениса! Испанецът Карлос Алкарас завоюва първата си титла на Australian Open, след като надделя над легендарния Новак Джокович в епичен сблъсък на централния корт „Род Лейвър Арина“. Мачът, продължил 3 часа и 2 минути, завърши с резултат 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в полза на младия испанец, който демонстрира изключителна воля и майсторство.

В началото Джокович, десеткратен шампион в Мелбърн, показа защо е считан за един от най-великите в историята – сърбинът спечели 93% от точките си на първи сервис и реализира два пробива, с което си осигури убедителен аванс.

Но Алкарас не се предаде – напротив, във втория сет той обърна развоя, като взе 73% от точките на първи сервис и направи два брейка, с което изравни резултата.

В третата част световният №1 продължи да доминира, като бе безпогрешен на начален удар и отново проби съперника си два пъти.

Четвъртият сет се превърна в истинска драма, но 16 години по-младият Алкарас показа хладнокръвие и с 86% успеваемост на първи сервис и един решаващ пробив, сложи точка на двубоя.

С този исторически успех Карлос Алкарас се превърна в най-младия тенисист, който е постигнал кариерен Голям шлем. Вече с трофеи от „Ролан Гарос“, „Уимбълдън“, US Open и сега – купата „Норман Брукс“ от Australian Open, испанецът затвърди статута си на новия господар на световния тенис.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 10 Отговор
    Джокера е вече консултант, ако ме разбирате! Да купува 50 дискотеки, и Да се Вее ..
    ., Луда По Тебе.
    ПС
    Трябва да знаеш кога на спреш, Бакоооо..

    Коментиран от #7

    13:58 01.02.2026

  • 2 Каквото и да е спечелил

    19 3 Отговор
    По голям от Джокович в близките 50 години няма да има

    14:02 01.02.2026

  • 3 Лост

    7 1 Отговор
    Добре,че не онзи допингирания от масажиста си.

    14:03 01.02.2026

  • 4 Лсскск

    4 1 Отговор
    Колкото и да са велики старците, един ден отстъпват назад!

    14:06 01.02.2026

  • 5 Гост

    2 1 Отговор
    Кучките по далече от спортистите за да не ги съсипвате

    14:12 01.02.2026

  • 6 Надал позна

    0 8 Отговор
    Джокера е србско-балканска кратуна, много тъпа и много упорита, освен от бой от друго не разбира.След още един-два загубени финала ще тегли една звучна псувня на всички и дотам.

    Коментиран от #8, #9

    14:15 01.02.2026

  • 7 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Абе щом стига до финали и размаза 2 не е баш тъй работата...

    14:26 01.02.2026

  • 8 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Надал позна":

    Е щом Ноле трябва да се откаже, дето загуби чак на финала, другите кво трябва да направят? Да скачат от моста?

    Коментиран от #11

    14:27 01.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хасковски каунь

    0 6 Отговор
    НОЛЕ,
    спри сега , че ако продължиш ще станеш за резил като БОКО.

    14:43 01.02.2026

  • 11 Според амбициите и възможностите

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пилотът Гошу":

    За Ноле загубени финали са си разочарования и предупреждение.Той, за разлика от Кауня е там за триофеи.

    14:51 01.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ