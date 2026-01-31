Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Най-голямата победа на Новак Джокович (ВИДЕО)

Най-голямата победа на Новак Джокович (ВИДЕО)

31 Януари, 2026 19:59 993 7

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Вчерашният драматичен успех над Яник Синер на Род Лейвър Арена не беше просто спортен триумф, а моментът, в който сърбинът най-накрая спечели своята най-трудна битка – тази за сърцата на австралийската публика

Най-голямата победа на Новак Джокович (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-великият в историята на тениса Новак Джокович постигна нещо много по-значимо от поредната си победа на Australian Open. Вчерашният драматичен успех над Яник Синер на Род Лейвър Арена не беше просто спортен триумф, а моментът, в който сърбинът най-накрая спечели своята най-трудна битка – тази за сърцата на австралийската публика. През цялата си кариера Джокович често оставаше в сянката на Роджър Федерер и Рафаел Надал, когато ставаше въпрос за фенски пристрастия, а раните от 2022 година и депортацията му заради липса на ваксина изглеждаха неизлечими.

Самият мач се превърна в истинско гладиаторско изпитание, като Ноле се наложи в петсетов трилър с резултат 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Битката продължи над четири часа и приключи в малките часове на нощта, но хилядите фенове по трибуните не спряха да го подкрепят до самия край. За разлика от предишни години, когато публиката често заставаше зад неговите съперници, вчера целият стадион дишаше заедно със сърбина.

В емоционалното интервю на корта веднага след победата, Джокович изглеждаше видимо трогнат от атмосферата. Той се обърна към зрителите с признанието, че това е била най-голямата подкрепа, която някога е получавал в Австралия през цялата си кариера. Сърбинът благодари на хората, че са останали до 2 часа след полунощ, за да му вдъхнат сили в най-тежките моменти на корта. Тези думи потвърдиха, че дългогодишното напрежение между него и местните фенове вече е в миналото.

Така след десетилетия на абсолютна доминация и 24 титли от Големия шлем, Новак Джокович най-накрая получи това, което заслужаваше най-много – безусловната любов и признание на хората в Мелбърн. За най-великия тенисист този момент вероятно тежи повече от всеки трофей, защото доказа, че дори и след най-големите скандали, истинското величие винаги намира път към сърцата на хората. Сега той гледа към финала, но вече е спечелил своята най-голяма победа.


Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    12 0 Отговор
    Джокович не харесва Австралия след като му отказаха виза заради собствено мнение,но точно това е причината той да играе на май за да им покаже на внуците на английските затворници кой е .

    20:02 31.01.2026

  • 2 Лопата Орешник

    6 1 Отговор
    Освен това, едва ли има по неприятен и отегчителен и нехаризматичен тип от допингирания Синер!

    20:07 31.01.2026

  • 3 браво

    11 0 Отговор
    НОЛЕ ще е най-великият тенисист до края на света !!

    20:08 31.01.2026

  • 4 Бостанжия

    6 1 Отговор
    Ами дрътият Новак играе,а на търчи по .урвите,като ,,нашият" от Монако...

    20:17 31.01.2026

  • 5 Емигрант

    7 0 Отговор
    Започнаха да го харесват след като разбраха че е бил прав за ковид отровите. Не се говори из медиите, но хората виждат какво се случва в много от инжектираните, особено в страните с висок процент на сиропирани, каквато е Австралия.

    20:17 31.01.2026

  • 6 Факт

    0 2 Отговор
    Неочаквано!

    20:18 31.01.2026

  • 7 Джоле

    0 1 Отговор
    Оле!!! А Свинер олеле , свършиха ми ,, дозите"

    20:30 31.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ