Най-голямата победа на Новак Джокович (ВИДЕО)

Най-великият в историята на тениса Новак Джокович постигна нещо много по-значимо от поредната си победа на Australian Open. Вчерашният драматичен успех над Яник Синер на Род Лейвър Арена не беше просто спортен триумф, а моментът, в който сърбинът най-накрая спечели своята най-трудна битка – тази за сърцата на австралийската публика. През цялата си кариера Джокович често оставаше в сянката на Роджър Федерер и Рафаел Надал, когато ставаше въпрос за фенски пристрастия, а раните от 2022 година и депортацията му заради липса на ваксина изглеждаха неизлечими.

Самият мач се превърна в истинско гладиаторско изпитание, като Ноле се наложи в петсетов трилър с резултат 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Битката продължи над четири часа и приключи в малките часове на нощта, но хилядите фенове по трибуните не спряха да го подкрепят до самия край. За разлика от предишни години, когато публиката често заставаше зад неговите съперници, вчера целият стадион дишаше заедно със сърбина.

В емоционалното интервю на корта веднага след победата, Джокович изглеждаше видимо трогнат от атмосферата. Той се обърна към зрителите с признанието, че това е била най-голямата подкрепа, която някога е получавал в Австралия през цялата си кариера. Сърбинът благодари на хората, че са останали до 2 часа след полунощ, за да му вдъхнат сили в най-тежките моменти на корта. Тези думи потвърдиха, че дългогодишното напрежение между него и местните фенове вече е в миналото.

Така след десетилетия на абсолютна доминация и 24 титли от Големия шлем, Новак Джокович най-накрая получи това, което заслужаваше най-много – безусловната любов и признание на хората в Мелбърн. За най-великия тенисист този момент вероятно тежи повече от всеки трофей, защото доказа, че дори и след най-големите скандали, истинското величие винаги намира път към сърцата на хората. Сега той гледа към финала, но вече е спечелил своята най-голяма победа.