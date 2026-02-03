Динко Динев с летящ старт на тенис турнира в Кувейт

Българският тенис талант Динко Динев започна с категорична победа участието си на престижния турнир на твърди кортове в Захра, Кувейт, който е с награден фонд от 15 000 долара. 21-годишният бургазлия демонстрира отлична форма и хладнокръвие, като елиминира турския си опонент Корай Кърчъ с убедителното 6:4, 6:2 след едва 81 минути игра.

От самото начало на срещата Динев показа, че е дошъл за победа – реализира ранен пробив във втория сервис гейм на съперника и поведе с 2:1. Въпреки че Кърчъ успя да върне интригата, изравнявайки резултата при 3:3, българинът не се разколеба и веднага си върна предимството, като до края на първия сет двамата тенисисти печелеха подаванията си.

Във втората част Динев затвърди доминацията си – при 2:2 той отново проби сервиса на турчина и не допусна повече изненади, затваряйки мача с поредица от спечелени геймове.

Така младият ни представител си осигури място във втория кръг, където ще срещне победителя от двубоя между Мелих Анаватан (Турция) и Роко Пиати (Монако).

Освен в сингъла, Динко Динев ще се включи и в надпреварата на двойки. По-късно днес той и партньорът му Йоан Найденов ще се изправят срещу топ поставените турски тенисисти Мерт Тюркер и Мерт Йоздемир – сблъсък, който обещава много емоции и оспорвана битка.