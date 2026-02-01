Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Илиян Радулов стана вицешампион в Анталия

Илиян Радулов стана вицешампион в Анталия

1 Февруари, 2026 17:29 397 0

20-годишният българин отстъпи във финала пред Стефан Попович

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов завърши като вицешампион на сингъл на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин отстъпи във финала пред №7 в схемата Стефан Попович (Сърбия) с 6:7(1), 2:6 след час и 41 минути игра.


Радулов започна силно и поведе с 5:2 в първия сет, но при 5:3 пропусна три сетбола на собствен сервис и позволи изравняване за 5:5. В тайбрека българинът изостана с 0:4 точки и го загуби с 1:7. Във втората част той допусна ранен пробив и пасив от 0:3, който се оказа решаващ за крайния изход на мача. Преди финала Радулов постигна четири поредни победи на турнира в Анталия.


Турнирът бележи завръщането на Радулов на корта, след като се възстановяваше от контузия. Това беше първото му участие в турнир от веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от юни миналата година. Тогава той достигна до полуфиналите в Кордоба (Испания), след като малко по-рано спечели третата си титла при мъжете в Ла Нусия (Испания).


През следващата седмица Радулов ще бъде част от националния отбор на България за домакинството срещу Белгия в турнира за Купа „Дейвис".


Оценка 5 от 1 гласа.
