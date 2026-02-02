Карлос Алкарас се отказва от участие в Ротердам, ще пропусне защитата на титлата си

Световният номер едно в мъжкия тенис Карлос Алкарас няма да се включи в надпреварата в Ротердам тази година, с което няма да защитава трофея си от миналия сезон. Новината бе официално потвърдена от организаторите на престижния турнир чрез публикация в социалните мрежи.

Турнирът от категория ATP 500, който ще се проведе между 9 и 15 февруари, ще мине без участието на испанската звезда. Решението на Алкарас идва след интензивното му участие на Откритото първенство на Австралия, където той демонстрира впечатляваща форма. Младият шампион е избрал да си даде по-дълга почивка, за да се възстанови напълно и да избегне евентуални травми.

"Пожелаваме на Карлос бързо и леко възстановяване," написаха организаторите на турнира в официалния си профил, изразявайки надежда скоро отново да го видят на корта.

Феновете на Алкарас няма да чакат дълго, тъй като се очаква той да се завърне в игра за турнира от същата категория в Доха, който ще се състои от 16 до 21 февруари.