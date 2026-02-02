Проф. Георги Близнашки: Румен Радев е основната заплаха за демокрацията в България

Трудно се преценява кога да се отиде на избори. Протестите много трудно свалят правителства. Сега малко изкуствено се получи всичко – влизаме в еврозоната и пада правителството. Протестът не свали протеста, касае се за политическа криза. Определени влиятелни сили се намесиха чрез Румен Радев. Бойко Борисов разбра, че ситуацията се променя и последва оставката на кабинета. Това заяви бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки в предаването „Още от деня“ по БНТ.
По думите му влиятелни хора оказват въздействие върху политически живот в България. Нека да видим как ще изглеждат листите – те ще дадат много отговори, призова той.
При Радев има авторитарни нагласи, предупреди проф. Близнашки, позовавайки се на лични впечатления. „Той е основната заплаха за демокрацията в България със стремежа да се отиде към някаква авторитарна форма на управление“, каза бившият служебен премиер.
Той направи едно заявление за създаване на нов обществен договор. Нашето общество свикна с демокрацията. Хората искат да упражняват своите права и свободи по модел на други европейски страни, отбеляза той.
По думите му България има своите демократични традиции и не е лесно да се преодолее това с някакви фалшификации на историята.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фен на сидеров
Коментиран от #3, #11, #63
19:13 02.02.2026
2 ДЪРЖАВАТА НА ГЕНЕРАЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ
Бойко Борисов - генерал и пенсионер, и лидер. Румен Радев - генерал и пенсионер, и лидер. България, това е държавата на генералите - пенсионери.
Ако съществува първа, втора и трета категория труд, наложена чрез постоянно НАСИЛИЕ (физическо, ментално и емоционално) ВСЕКИ ден от шепа "хора" върху останалите хора, тогава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съществува САМО първа, втора и трета КАТЕГОРИЯ хора. Тогава, там задължително съществува пълна ДИКТАТУРА - фашизъм, социализъм.
Населението на България е 6 437 360 души. В България има около 200 000 души без лични документи. В България са родени 50 673 бебета, но над половината от родените бебета не са от българския етност. В България има 1 104 198 деца до 17 години, има общо 2 047 000 пенсионери, 800 000 лица с ТЕЛК, 2 600 800 души са заети на работа, около 147 400 формално регистрирани безработни лица. Над половината от пенсионерите са пенсионирани с големи привилегии спрямо останалите хора за години и стаж. Хората закачени към общинския и държавния бюджет са над 850 000, а тези хора не произвеждат и не създават нищо, но получават заплата и бонуси, и доживотна безусловна издръжка чрез об
Коментиран от #10, #56
19:15 02.02.2026
3 И така е още
До коментар #1 от "фен на сидеров":От древна Гърция, след ,, хилавите" домократи идва тиранинът Солон!
19:16 02.02.2026
4 ДЕМОКРАЦИЯ ?
19:16 02.02.2026
5 Ами
Коментиран от #76, #81
19:17 02.02.2026
6 Неворотна
Коментиран от #54
19:17 02.02.2026
7 Професор с купена титла.
19:17 02.02.2026
8 лудия
19:18 02.02.2026
9 Гражданин
Коментиран от #19
19:18 02.02.2026
10 Е нали награбиха
До коментар #2 от "ДЪРЖАВАТА НА ГЕНЕРАЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ":Власта Кирчо-кокорчо-ивановците! И кво!
19:18 02.02.2026
11 Знам
До коментар #1 от "фен на сидеров":След диктатурата, следва разруха. Историята го показва.
Коментиран от #30, #43
19:18 02.02.2026
12 Вашето мнение
19:18 02.02.2026
13 маке
19:18 02.02.2026
14 КАКВО Е ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА
ПРОСТО Е НАЛИ, КАКТО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ПОЛИТИЦИ
България трябва да обяви фалит, остават само плащания по външния дълг, но за плащания по вътрешния дълг се обявява фалит, просто е нали.
Комунистите в България просто създадоха от България една финансова пирамида. Пенсиите са общи, здравето е общо. Никой няма лични партиди за всички плащания по задължителните "осигуровки". Всичко е общо за да могат комунистите да използват общите пари за хората, но само за техните хора, защото другите не са хора.
19:19 02.02.2026
15 Не ни плашете с Радев
19:19 02.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хари путър
А дола знаете Радев е спасението ни.
Тези филми сме ги гледали вече
19:20 02.02.2026
18 Софиянец
19:20 02.02.2026
19 Вашето мнение
До коментар #9 от "Гражданин":Пруфесур с купена титла е напълно демократично, нали гочо?
Коментиран от #26
19:21 02.02.2026
20 Не нашето общество
19:21 02.02.2026
21 Гошо
19:21 02.02.2026
22 стоян георгиев
19:22 02.02.2026
23 Много яко
19:22 02.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Само талаш
19:23 02.02.2026
26 Саня
До коментар #19 от "Вашето мнение":Колкото денков е кикидимик, толкова и това е пуфесур. По времето когато имахме държава тия двамата щяха да се пенсионират като главни асистентчета.
19:23 02.02.2026
27 ццц
19:24 02.02.2026
28 бай Кольо
19:24 02.02.2026
29 Не давайте думи
19:24 02.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ивелин Михайлов
19:25 02.02.2026
32 Няма никаква демокрация има
19:26 02.02.2026
33 КАКВО Е ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА
Маймуната си остава маймуна, ДОРИ и да е ОБЛЕЧЕНА с костюм и вратовръзка. Учените глупаци са най-лошите ГЛУПАЦИ. Нищо на този свят НЕ може да се извърши без грешки, ЗАЩОТО глупаците са така изобретателни. С отстраняване на причината ИЗЧЕЗВА и следствието.
Приятно ще бъде ТОЗИ миг, който НЕ ОЧАКВАШ. Хората повече ВЯРВАТ на очите си, отколкото на ушите си. Необходимостта НЕ ЗНАЕ закон. Брадата РАСТЕ, а главата нищо НЕ ЗНАЕ. Чест е не да попаднеш в рая, а да те ИЗГОНЯТ от ада.
Там където има двоен стандарт, господар и роб - лидер и останалите, там ВИНАГИ има робство или фашизъм, а НЕ демокрация и свобода.
19:26 02.02.2026
34 историята показва
19:26 02.02.2026
35 Програмист
19:27 02.02.2026
36 Исторически парк
19:27 02.02.2026
37 Е ЗА КЪДЕ БЕЗ
19:30 02.02.2026
38 Балабанова
19:30 02.02.2026
39 Един
19:30 02.02.2026
40 Шопо
Радев разчита на тези 70% които не са гласували на предишните избори.
19:32 02.02.2026
41 Анонимен
19:33 02.02.2026
42 хахаха
19:35 02.02.2026
43 Георгиев
До коментар #11 от "Знам":Нищо подобно! Нищо вярно няма в твоето изречение. Виж Китай се млъкни по темата. И Бельо Желев писа, но кой да чете. А и такива като теб изгориха на площада цяло издание. Демокрацията идва след диктатурата, но когато е дошъл момента. А нашето е слободия и анархия, не е демокрация. То имаме база за сравняване. Вижте Швейцария, Норвегия...
19:35 02.02.2026
44 Директора
Пълна активизация на всичко що мърда.
Не че съм за Радев, ама като гледам как се гърчат ББ и Пеевски ми е кеф
19:35 02.02.2026
45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
СТАНИШЕВА ОРТАК С ЦАРСКИЯ МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КУЧКАТА НА АТАНАС ТИЛЕВ
......
А ЖЕНАТА НА КИРО ДОБРЕВ ОРТАК С РУМЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА НА БОКЛУКА - ЧОВЕК НА МАДЖО
......
И ЧЕРЕВНИ И СИНИ - БОЙ ПО ШКЕМБЕТАТА И ДА ПОВРЪЩАТ СУДЖУЦИТЕ :)
19:36 02.02.2026
46 Мишел
19:36 02.02.2026
47 помня
Коментиран от #58
19:36 02.02.2026
48 ЗАХАБЕН
19:36 02.02.2026
49 Хахо
19:36 02.02.2026
50 Гост
19:37 02.02.2026
51 Бсп
19:40 02.02.2026
52 ШЕФА
19:40 02.02.2026
53 Така е
19:40 02.02.2026
54 Това е
До коментар #6 от "Неворотна":Няма страх, има разочарование!
19:41 02.02.2026
55 Абсурдистан
19:41 02.02.2026
56 Маринов
До коментар #2 от "ДЪРЖАВАТА НА ГЕНЕРАЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ":Извинявай, но кой си ти? Статията излиза в 19.12 ч, Три минути по късно си на линия с готов коментар, който нормално се пише за час, при тия изнесени цифри и въобще текст за писане. Моля, не ядем доматите с колците. Трябва и малко етика.
Коментиран от #69
19:41 02.02.2026
57 Олеле
19:41 02.02.2026
58 Гост
До коментар #47 от "помня":Аз па помня, че на брифингите до Мутафчийски, от едната му страна седеше бойко мошенгията, а от другата му седеше ботокса ангелов
Коментиран от #80
19:41 02.02.2026
59 Григор
19:42 02.02.2026
60 Аххх,
Коментиран от #65
19:42 02.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Госあ
19:42 02.02.2026
63 Бастардо
До коментар #1 от "фен на сидеров":И това ли иска народа?Затова ли ще поднесе България на бъдешият диктатор?Народе,събуди се!Левски не умря за такава кауза!Той каза че мястото ни е в Европа!
19:42 02.02.2026
64 Не е вярно
19:43 02.02.2026
65 Тапиро Мунчов
До коментар #60 от "Аххх,":Ми слушай си другата дръта чанта,комундето мунчо.
Коментиран от #73
19:43 02.02.2026
66 Хаха
19:44 02.02.2026
67 Тоя пък
19:45 02.02.2026
68 много платени тролове, бе
19:48 02.02.2026
69 Пояснение
До коментар #56 от "Маринов":Елфитe на ниcкочелото комундe от cело Kpушари ивaйлo миpечеff имат предварително подготвени и спуснати им на файлове с опорки по важните за жълтoпавaжния планктoн теми - лошият комунизъм, още по-лошият социализъм, прекрасната демокрация, даваме всичко за покрайнината, СВО се проваля, РФ е кочина, ЕС е рай, еврозоната е най-доброто нещо, печелим изборите през мадуровките, управляваме със 121 депутата и правим наша съдебна реформа и т.н.
19:49 02.02.2026
70 Ходом марш!
С картечни откоси от плюнки,право по него!
Дерзайте!
И има защо!
Защото ,като дойде на власт ,след изборите,ще бъдете...,,деБочковизирани" и ,,ДеШишизизирани"...!
19:50 02.02.2026
71 Ужас
Пълна активизация на мафиата.
Коментиран от #77
19:50 02.02.2026
72 Къде е демокрацията ?
19:50 02.02.2026
73 Соросоид от зайчарника
До коментар #65 от "Тапиро Мунчов":Я не ми давай наклон на пожарникарския шланг!
19:51 02.02.2026
74 1111
19:52 02.02.2026
75 az СВО Победа 80
Коментиран от #88
19:52 02.02.2026
76 ... и тогава
До коментар #5 от "Ами":Лизашки първо да си направи липосукция на прасешката гуша и тогава да дава акъл. Много му се тръска гушата.
19:53 02.02.2026
77 Тези
До коментар #71 от "Ужас":То проблема е че са няколко мафии и всички произхождат от Руските служби вкл.и олигарсите ни и партиите.А онези в Европа това още не са го проумели.
Коментиран от #96
19:53 02.02.2026
78 Наблюдател
19:54 02.02.2026
79 БеГемот
19:55 02.02.2026
80 помня
До коментар #58 от "Гост":Всички са в списъка. Чорапчето обаче въведе зелените сертификати, нещо което дори тиквун не посмя да направи.
19:56 02.02.2026
81 До всички противници на Радев!
До коментар #5 от "Ами":Моля,изкарвайте по-често такива бити и компрометирани карти,като Лизашки и колкото повече плюят по Радев,толкова повече му се вдига рейтинга...!
Дерзайте,без почивка,моля...!
Коментиран от #94
19:57 02.02.2026
82 Емигрант
20:00 02.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Милена
Как може да е заплаха за нещо, което го няма? Къде са референдумите?
20:04 02.02.2026
85 Киро
20:06 02.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Академик
Точно защото е заплашена демокрацията , олигархията и мутрите на най- високо ниво в управлението на държавата , стават все по нагли и безочливи...затова ще дойде Генерал Радев и няма да се промени посоката на развитие на нашата България, просто трябва да изметем твоите началници ....не може и въпрос да става за авторитарно управление.
За да имаме Европейска България...Свята и чиста Република , не трябва да остава никой от досегашните на власт...те са вредни ...!!!
20:09 02.02.2026
88 ха ха
До коментар #75 от "az СВО Победа 80":Оня се казваше Герджиков, ама на няколко водки е все едно, нали?
20:10 02.02.2026
89 Ха-ха
20:10 02.02.2026
90 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
91 Бат Вальо
"... щом го плюват, значи е свестен и ще мачка мафията, гласувам за него ..."
Осъзнавате ли ква беля правите, бе ...
20:11 02.02.2026
92 Академик
20:12 02.02.2026
93 Да,бе
20:12 02.02.2026
94 Анонимни
До коментар #81 от "До всички противници на Радев!":До всички роби Вие сте просто едни анонимници които сте жалки в реването си за РР Ама вие даже сте смешни и ми е тъжно за вас че сте така жестоко заблудени
20:13 02.02.2026
95 78291
20:13 02.02.2026
96 ру БЛАТА
До коментар #77 от "Тези":Как да е по друг начин след като блатушките ни бяха просмукали с блатните си тоталитарни пипала и всичко решаваше гаварит мАцквА
20:14 02.02.2026
97 ха ха
20:14 02.02.2026
98 ганев
20:14 02.02.2026
99 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
20:14 02.02.2026