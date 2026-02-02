Проф. Георги Близнашки: Румен Радев е основната заплаха за демокрацията в България

Трудно се преценява кога да се отиде на избори. Протестите много трудно свалят правителства. Сега малко изкуствено се получи всичко – влизаме в еврозоната и пада правителството. Протестът не свали протеста, касае се за политическа криза. Определени влиятелни сили се намесиха чрез Румен Радев. Бойко Борисов разбра, че ситуацията се променя и последва оставката на кабинета. Това заяви бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите му влиятелни хора оказват въздействие върху политически живот в България. Нека да видим как ще изглеждат листите – те ще дадат много отговори, призова той.

При Радев има авторитарни нагласи, предупреди проф. Близнашки, позовавайки се на лични впечатления. „Той е основната заплаха за демокрацията в България със стремежа да се отиде към някаква авторитарна форма на управление“, каза бившият служебен премиер.

Той направи едно заявление за създаване на нов обществен договор. Нашето общество свикна с демокрацията. Хората искат да упражняват своите права и свободи по модел на други европейски страни, отбеляза той.

По думите му България има своите демократични традиции и не е лесно да се преодолее това с някакви фалшификации на историята.