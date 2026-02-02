Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Проф. Георги Близнашки: Румен Радев е основната заплаха за демокрацията в България

Проф. Георги Близнашки: Румен Радев е основната заплаха за демокрацията в България

2 Февруари, 2026 19:12

Влиятелни хора оказват въздействие върху политически живот в България

Проф. Георги Близнашки: Румен Радев е основната заплаха за демокрацията в България - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трудно се преценява кога да се отиде на избори. Протестите много трудно свалят правителства. Сега малко изкуствено се получи всичко – влизаме в еврозоната и пада правителството. Протестът не свали протеста, касае се за политическа криза. Определени влиятелни сили се намесиха чрез Румен Радев. Бойко Борисов разбра, че ситуацията се променя и последва оставката на кабинета. Това заяви бившият служебен премиер проф. Георги Близнашки в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите му влиятелни хора оказват въздействие върху политически живот в България. Нека да видим как ще изглеждат листите – те ще дадат много отговори, призова той.

При Радев има авторитарни нагласи, предупреди проф. Близнашки, позовавайки се на лични впечатления. „Той е основната заплаха за демокрацията в България със стремежа да се отиде към някаква авторитарна форма на управление“, каза бившият служебен премиер.

Той направи едно заявление за създаване на нов обществен договор. Нашето общество свикна с демокрацията. Хората искат да упражняват своите права и свободи по модел на други европейски страни, отбеляза той.

По думите му България има своите демократични традиции и не е лесно да се преодолее това с някакви фалшификации на историята.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен на сидеров

    83 9 Отговор
    след провалена демокрация следва диктатура ! доказано в годините !

    Коментиран от #3, #11, #63

    19:13 02.02.2026

  • 2 ДЪРЖАВАТА НА ГЕНЕРАЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ

    14 43 Отговор
    Банда луди старчета от набедени ЛИДЕРИ и генерали - пенсионери, това не е демокрация, а е просто един виц. Тъжното е, че този виц е реалност и за теб, нали. Цялата власт и цялата реална информация, и целият капитал е винаги в ръцете на ШЕПА "хора" - ЛИДЕРИ, това НЕ е демокрация и свобода, а това е пълна ДИКТАТУРА - фашизъм, социализъм.

    Бойко Борисов - генерал и пенсионер, и лидер. Румен Радев - генерал и пенсионер, и лидер. България, това е държавата на генералите - пенсионери.

    Ако съществува първа, втора и трета категория труд, наложена чрез постоянно НАСИЛИЕ (физическо, ментално и емоционално) ВСЕКИ ден от шепа "хора" върху останалите хора, тогава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съществува САМО първа, втора и трета КАТЕГОРИЯ хора. Тогава, там задължително съществува пълна ДИКТАТУРА - фашизъм, социализъм.

    Населението на България е 6 437 360 души. В България има около 200 000 души без лични документи. В България са родени 50 673 бебета, но над половината от родените бебета не са от българския етност. В България има 1 104 198 деца до 17 години, има общо 2 047 000 пенсионери, 800 000 лица с ТЕЛК, 2 600 800 души са заети на работа, около 147 400 формално регистрирани безработни лица. Над половината от пенсионерите са пенсионирани с големи привилегии спрямо останалите хора за години и стаж. Хората закачени към общинския и държавния бюджет са над 850 000, а тези хора не произвеждат и не създават нищо, но получават заплата и бонуси, и доживотна безусловна издръжка чрез об

    Коментиран от #10, #56

    19:15 02.02.2026

  • 3 И така е още

    24 10 Отговор

    До коментар #1 от "фен на сидеров":

    От древна Гърция, след ,, хилавите" домократи идва тиранинът Солон!

    19:16 02.02.2026

  • 4 ДЕМОКРАЦИЯ ?

    85 4 Отговор
    В УСТИТЕ НА ПРАСЕТАТА НИ ЗВУЧИ И МИРИШИ ГНУСНО .

    19:16 02.02.2026

  • 5 Ами

    117 6 Отговор
    Щом като изкараха и Лизашки ... Работата не е на добре :)

    Коментиран от #76, #81

    19:17 02.02.2026

  • 6 Неворотна

    112 11 Отговор
    гад колкото и помия да се излее върху Радев, толкова повече издавате страха, който ви тресе.

    Коментиран от #54

    19:17 02.02.2026

  • 7 Професор с купена титла.

    100 6 Отговор
    Е заплаха за демокрацията. Хранилкаджия в зайчарника.

    19:17 02.02.2026

  • 8 лудия

    38 3 Отговор
    Този донякъде е казва истината,но ако даде дефиниция на демокрация ще го разберем напълно. Това демокрация много общо и разтегливо понятие.

    19:18 02.02.2026

  • 9 Гражданин

    15 55 Отговор
    Военен и демокрация са две несъвместими неща.

    Коментиран от #19

    19:18 02.02.2026

  • 10 Е нали награбиха

    31 4 Отговор

    До коментар #2 от "ДЪРЖАВАТА НА ГЕНЕРАЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ":

    Власта Кирчо-кокорчо-ивановците! И кво!

    19:18 02.02.2026

  • 11 Знам

    10 27 Отговор

    До коментар #1 от "фен на сидеров":

    След диктатурата, следва разруха. Историята го показва.

    Коментиран от #30, #43

    19:18 02.02.2026

  • 12 Вашето мнение

    79 4 Отговор
    Тоя говорител на господарите си не си ли дава сметка, че е смешен? Пруфесура си е плюл на сурата щом е станал слуга на пеефски и тиквата.

    19:18 02.02.2026

  • 13 маке

    57 4 Отговор
    Поредния прошляк...

    19:18 02.02.2026

  • 14 КАКВО Е ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА

    16 5 Отговор
    В България данъците са общи, задължителните "осигуровки" са общи, никой няма лични партиди за данъците, например ДДС 20%, и задължителните "осигуровки", а те са платени от него. Кой иска всичко да е общо, кой иска всичко да е за хората, но за неговите хора. България е просто една финансова пирамида на КОЙ.

    ПРОСТО Е НАЛИ, КАКТО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ПОЛИТИЦИ

    България трябва да обяви фалит, остават само плащания по външния дълг, но за плащания по вътрешния дълг се обявява фалит, просто е нали.

    Комунистите в България просто създадоха от България една финансова пирамида. Пенсиите са общи, здравето е общо. Никой няма лични партиди за всички плащания по задължителните "осигуровки". Всичко е общо за да могат комунистите да използват общите пари за хората, но само за техните хора, защото другите не са хора.

    19:19 02.02.2026

  • 15 Не ни плашете с Радев

    62 6 Отговор
    Българите не сме чак толкова ниско интелигентен народ. А това ще е преобладаващия електорат, който ще даде гласа си за Румен

    19:19 02.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хари путър

    27 4 Отговор
    От къде го изкопахти бе този.ужас
    А дола знаете Радев е спасението ни.

    Тези филми сме ги гледали вече

    19:20 02.02.2026

  • 18 Софиянец

    51 4 Отговор
    И този ли "плаче" на стената на "жертвите" на комунизма 😂

    19:20 02.02.2026

  • 19 Вашето мнение

    47 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гражданин":

    Пруфесур с купена титла е напълно демократично, нали гочо?

    Коментиран от #26

    19:21 02.02.2026

  • 20 Не нашето общество

    20 1 Отговор
    А ползвателите на ,, демокрацията",, свикнаха с нея!

    19:21 02.02.2026

  • 21 Гошо

    45 1 Отговор
    Еб...ти тая демокрация щом Радев ѝ е "основната заплаха"

    19:21 02.02.2026

  • 22 стоян георгиев

    30 5 Отговор
    Да се чете: заплага за герберщината и ппдб-илщината в България!

    19:22 02.02.2026

  • 23 Много яко

    22 1 Отговор
    Ама много яко се трие в този комерсиален сайт..

    19:22 02.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само талаш

    45 2 Отговор
    Георги Близначки, виден боклук от прехода.

    19:23 02.02.2026

  • 26 Саня

    34 2 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    Колкото денков е кикидимик, толкова и това е пуфесур. По времето когато имахме държава тия двамата щяха да се пенсионират като главни асистентчета.

    19:23 02.02.2026

  • 27 ццц

    15 0 Отговор
    ВЛАСТТА е основната заплаха за демокрацията. Точка.

    19:24 02.02.2026

  • 28 бай Кольо

    27 1 Отговор
    Тоя дърт дебелосерко да се скрие в миша дупка и да си вземе там дипломата от Москва!

    19:24 02.02.2026

  • 29 Не давайте думи

    28 2 Отговор
    на продадени парцали! Никой няма полза от тези нищожества!

    19:24 02.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ивелин Михайлов

    32 1 Отговор
    Всички гербаджии изпълзяха по студиата да плюят по Радев 🤡😅🤣😂😂😂

    19:25 02.02.2026

  • 32 Няма никаква демокрация има

    19 0 Отговор
    Политическа и държавна мафиотщина , ако Радев е някаква заплаха за тях така го кажи

    19:26 02.02.2026

  • 33 КАКВО Е ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА

    6 0 Отговор
    Времето, за разлика от парите, НЕ се НАТРУПВА. Ако се чувствате добре, НЕ се безпокойте, ще го ПРЕОДОЛЕЕТЕ. Никой НЕ бива да бъде ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Ако се живее сред луди хора, ТРЯБВА да се научи КАКВО е лудост.

    Маймуната си остава маймуна, ДОРИ и да е ОБЛЕЧЕНА с костюм и вратовръзка. Учените глупаци са най-лошите ГЛУПАЦИ. Нищо на този свят НЕ може да се извърши без грешки, ЗАЩОТО глупаците са така изобретателни. С отстраняване на причината ИЗЧЕЗВА и следствието.

    Приятно ще бъде ТОЗИ миг, който НЕ ОЧАКВАШ. Хората повече ВЯРВАТ на очите си, отколкото на ушите си. Необходимостта НЕ ЗНАЕ закон. Брадата РАСТЕ, а главата нищо НЕ ЗНАЕ. Чест е не да попаднеш в рая, а да те ИЗГОНЯТ от ада.

    Там където има двоен стандарт, господар и роб - лидер и останалите, там ВИНАГИ има робство или фашизъм, а НЕ демокрация и свобода.

    19:26 02.02.2026

  • 34 историята показва

    3 20 Отговор
    Власт в ръцете на воене бързо се превръща в диктатура. Справка - фашистките зелени сертификати бяха наложени от шапкаря Радев чрез неговото служебно правителство начело с друг шапкар -Стефан Янев.

    19:26 02.02.2026

  • 35 Програмист

    25 2 Отговор
    Пак ли тоя депесар

    19:27 02.02.2026

  • 36 Исторически парк

    19 2 Отговор
    Заплаха за гербавата диктатура

    19:27 02.02.2026

  • 37 Е ЗА КЪДЕ БЕЗ

    16 2 Отговор
    .......ТИКВОБЛИЗАШКИ

    19:30 02.02.2026

  • 38 Балабанова

    14 1 Отговор
    Тоя изкочи при царя,бяхме го забравили.Но се показа точно сега,та дано го забележат.Прокоруват заплаха от Радев,все едно досега ни управляваха едни честни и почтени.

    19:30 02.02.2026

  • 39 Един

    4 22 Отговор
    Напълно съм съгласен с г-н Близнашки! Тази руска подлога да заминава за Москва. Не искам втори Г. Димитров да "спасява" отечеството ни.

    19:30 02.02.2026

  • 40 Шопо

    14 1 Отговор
    При 30% избирателна активност няма демокрация, това е диктатура на малцинството.
    Радев разчита на тези 70% които не са гласували на предишните избори.

    19:32 02.02.2026

  • 41 Анонимен

    3 5 Отговор
    Всичките коментари под статията са написани от един коментатор нает специално

    19:33 02.02.2026

  • 42 хахаха

    1 3 Отговор
    ако наистина беше така с удоволствие ще гласувам за радев но той си е част от вас и ще е поредната подмяна с прегрупирана на мафиотските кланове

    19:35 02.02.2026

  • 43 Георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Знам":

    Нищо подобно! Нищо вярно няма в твоето изречение. Виж Китай се млъкни по темата. И Бельо Желев писа, но кой да чете. А и такива като теб изгориха на площада цяло издание. Демокрацията идва след диктатурата, но когато е дошъл момента. А нашето е слободия и анархия, не е демокрация. То имаме база за сравняване. Вижте Швейцария, Норвегия...

    19:35 02.02.2026

  • 44 Директора

    13 0 Отговор
    Страх малеееее
    Пълна активизация на всичко що мърда.
    Не че съм за Радев, ама като гледам как се гърчат ББ и Пеевски ми е кеф

    19:35 02.02.2026

  • 45 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    КАК СА ОБРАСНАЛИ?
    ......
    СТАНИШЕВА ОРТАК С ЦАРСКИЯ МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КУЧКАТА НА АТАНАС ТИЛЕВ
    ......
    А ЖЕНАТА НА КИРО ДОБРЕВ ОРТАК С РУМЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА НА БОКЛУКА - ЧОВЕК НА МАДЖО
    ......
    И ЧЕРЕВНИ И СИНИ - БОЙ ПО ШКЕМБЕТАТА И ДА ПОВРЪЩАТ СУДЖУЦИТЕ :)

    19:36 02.02.2026

  • 46 Мишел

    1 1 Отговор
    радко си замина ,отиде при ИТН. С тази разлика че чалгарите ги разбраха всички след изборите а кауна преди да участва

    19:36 02.02.2026

  • 47 помня

    3 9 Отговор
    Никой не може да оспори факта, че точно служебното правителство фигуранта ви принуждаваше да си ижектирате ковид отровите, за да ви върне свободата. Човек, способен на такива фашистки методи никога няма да бъде демократ. Така действа само един диктатор.

    Коментиран от #58

    19:36 02.02.2026

  • 48 ЗАХАБЕН

    8 1 Отговор
    СТАР ПАР ЦАЛ

    19:36 02.02.2026

  • 49 Хахо

    10 1 Отговор
    Досаден и безполезен смешник, който, да си спомним, по едно време беше и на хранилка при Радев. Т. е. плюе в паница от която е ял

    19:36 02.02.2026

  • 50 Гост

    7 1 Отговор
    А ти кой си бе, чичак?

    19:37 02.02.2026

  • 51 Бсп

    0 6 Отговор
    Споко, скоро всички ще разберем, че за нищо не става, човекът. На другите избори никой няма да го помни. Добре, че махна. Йотова ще се справи.

    19:40 02.02.2026

  • 52 ШЕФА

    16 1 Отговор
    И кой плюе Радев,и защитава Прасето,кой ? Един доказан крадец и мошеник,който като беше служебен Мин. Председател направи над десет корупционни сделки,напълни гушата и от тогава си харчи ограбените народни пари.

    19:40 02.02.2026

  • 53 Така е

    4 6 Отговор
    Ако Радев и копейките спечелят мнозинство и управляват,ще се задава въпроса...Чия е България?

    19:40 02.02.2026

  • 54 Това е

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Неворотна":

    Няма страх, има разочарование!

    19:41 02.02.2026

  • 55 Абсурдистан

    0 2 Отговор
    Остава и стадото да го осъзнае, но...

    19:41 02.02.2026

  • 56 Маринов

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДЪРЖАВАТА НА ГЕНЕРАЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ":

    Извинявай, но кой си ти? Статията излиза в 19.12 ч, Три минути по късно си на линия с готов коментар, който нормално се пише за час, при тия изнесени цифри и въобще текст за писане. Моля, не ядем доматите с колците. Трябва и малко етика.

    Коментиран от #69

    19:41 02.02.2026

  • 57 Олеле

    6 0 Отговор
    То щото една демокрация ни е налегнала в момента, че трябва да си я пазим, а близак?!

    19:41 02.02.2026

  • 58 Гост

    9 0 Отговор

    До коментар #47 от "помня":

    Аз па помня, че на брифингите до Мутафчийски, от едната му страна седеше бойко мошенгията, а от другата му седеше ботокса ангелов

    Коментиран от #80

    19:41 02.02.2026

  • 59 Григор

    10 1 Отговор
    Измислен професор и завършен Боклук!

    19:42 02.02.2026

  • 60 Аххх,

    9 0 Отговор
    Как обичам ей такива дърти оядени комунисти да ми каканижат за "демокрацията" им!

    Коментиран от #65

    19:42 02.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Госあ

    12 0 Отговор
    Крайно противна и мазна подлога !

    19:42 02.02.2026

  • 63 Бастардо

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "фен на сидеров":

    И това ли иска народа?Затова ли ще поднесе България на бъдешият диктатор?Народе,събуди се!Левски не умря за такава кауза!Той каза че мястото ни е в Европа!

    19:42 02.02.2026

  • 64 Не е вярно

    1 6 Отговор
    Ще е демократичен,почти колкото Путин !

    19:43 02.02.2026

  • 65 Тапиро Мунчов

    0 4 Отговор

    До коментар #60 от "Аххх,":

    Ми слушай си другата дръта чанта,комундето мунчо.

    Коментиран от #73

    19:43 02.02.2026

  • 66 Хаха

    13 0 Отговор
    Щом Радев е "основна заплаха за демокрацията" на ПееФски, Безкнижника, Асеня по пеньоара, генерал Хаяско, пасито, тагаренко и пр. атлантици.... То тогава с двете ръце гласувам за летеца!

    19:44 02.02.2026

  • 67 Тоя пък

    10 0 Отговор
    Милият!Толкова е жалък, че насълзява очите с нелепото си джавкане на улично псе!

    19:45 02.02.2026

  • 68 много платени тролове, бе

    6 0 Отговор
    Тоя проф., дето си държи некролога в джоба, май нищо не разбира от демокрация /както е по дефиниция, ако знае изобщо що е то дефиниция/, той самия е живял живота си в тоталитаризъм повечето време и е свикнал да е демагог. Демокрация няма по тези ширини, сляп ли сте. Има свободия, престъпност, страх, насилие, бедност и още колко да изброявам. Малцина олигарси, оставили майките си без пенсионен фонд - той докато се налее и някой легално го изчерпи. Законна мафия има тук, къде видя демокрация, че и някой си щял да я заплашва, видите ли.

    19:48 02.02.2026

  • 69 Пояснение

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Маринов":

    Елфитe на ниcкочелото комундe от cело Kpушари ивaйлo миpечеff имат предварително подготвени и спуснати им на файлове с опорки по важните за жълтoпавaжния планктoн теми - лошият комунизъм, още по-лошият социализъм, прекрасната демокрация, даваме всичко за покрайнината, СВО се проваля, РФ е кочина, ЕС е рай, еврозоната е най-доброто нещо, печелим изборите през мадуровките, управляваме със 121 депутата и правим наша съдебна реформа и т.н.

    19:49 02.02.2026

  • 70 Ходом марш!

    3 3 Отговор
    Всички плювалници на Радев,немедлено на амбразурата...!
    С картечни откоси от плюнки,право по него!
    Дерзайте!
    И има защо!
    Защото ,като дойде на власт ,след изборите,ще бъдете...,,деБочковизирани" и ,,ДеШишизизирани"...!

    19:50 02.02.2026

  • 71 Ужас

    8 0 Отговор
    бях забравил за този нафталин.
    Пълна активизация на мафиата.

    Коментиран от #77

    19:50 02.02.2026

  • 72 Къде е демокрацията ?

    8 0 Отговор
    От 35 години, има само мутренска диктатура. Ние демокрация не сме видяли.

    19:50 02.02.2026

  • 73 Соросоид от зайчарника

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Тапиро Мунчов":

    Я не ми давай наклон на пожарникарския шланг!

    19:51 02.02.2026

  • 74 1111

    3 0 Отговор
    "Гунди в последните секунди" е ОСНОВНАТА ЗАПЛАХА! Не може да има демокрация без честни избори!

    19:52 02.02.2026

  • 75 az СВО Победа 80

    4 0 Отговор
    Тая герб мутра още не може да преглътне, че Радев го размаза на балотажа! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #88

    19:52 02.02.2026

  • 76 ... и тогава

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Лизашки първо да си направи липосукция на прасешката гуша и тогава да дава акъл. Много му се тръска гушата.

    19:53 02.02.2026

  • 77 Тези

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ужас":

    То проблема е че са няколко мафии и всички произхождат от Руските служби вкл.и олигарсите ни и партиите.А онези в Европа това още не са го проумели.

    Коментиран от #96

    19:53 02.02.2026

  • 78 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Пред досегашния хаос и беззаконие, които незнайно защо наричат демокрация, аз предпочитам диктатурата.

    19:54 02.02.2026

  • 79 БеГемот

    5 0 Отговор
    Вижте му физиономията на това самодоволно глупаво същество...понеже Радев го отсвири след първият му провал като служебен премиер и тоя ще се пръсне от злоба и омраза...

    19:55 02.02.2026

  • 80 помня

    0 4 Отговор

    До коментар #58 от "Гост":

    Всички са в списъка. Чорапчето обаче въведе зелените сертификати, нещо което дори тиквун не посмя да направи.

    19:56 02.02.2026

  • 81 До всички противници на Радев!

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Моля,изкарвайте по-често такива бити и компрометирани карти,като Лизашки и колкото повече плюят по Радев,толкова повече му се вдига рейтинга...!
    Дерзайте,без почивка,моля...!

    Коментиран от #94

    19:57 02.02.2026

  • 82 Емигрант

    5 1 Отговор
    Явно българските "професори" са придобили тази титла срещу пачки, не срещу знания, това проличава от изказът на този измисленяк ? Как видя в Радев заплаха за демокрацията, а не видя в дуото Тиква /Пеевски демонстрация на тоталитаризъм и диктатура типично за комунистически лидери ? Радев като Президент беше "орязан" и без права, а тези две мутри тоталитарно и с диктат управляваха шайките си и цялото НС като използваха чрез диктат и контрол и шайките на Чалгата и "червените мазни петна" ! Манипулациятя върху простолюдието е започнала чрез професорите, само остава будалите да да гадаят колко ли ще му плати дуото !

    20:00 02.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Милена

    5 1 Отговор
    Излагате се като неучили ученици пред изпит. Каква демокрация?
    Как може да е заплаха за нещо, което го няма? Къде са референдумите?

    20:04 02.02.2026

  • 85 Киро

    2 1 Отговор
    Този пишмам професор да обясни думата демокрация! Защото последните години се наблюдава авторитарно управление от Борисов! Аз направих, аз постигнах, аз вкарах, аз говорих все аз,аз,аз, счупиха ми държавата и такива термини! Това е авторитаризъм граничещ с диктатура взе държавата за собственост! И сега този професор излиза и в стил Борисов почва да обвинява!

    20:06 02.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Академик

    3 1 Отговор
    професоре....професоре , не знам как си се добрал до тази титла но....нищо не разбираш или работиш за хунтите !
    Точно защото е заплашена демокрацията , олигархията и мутрите на най- високо ниво в управлението на държавата , стават все по нагли и безочливи...затова ще дойде Генерал Радев и няма да се промени посоката на развитие на нашата България, просто трябва да изметем твоите началници ....не може и въпрос да става за авторитарно управление.
    За да имаме Европейска България...Свята и чиста Република , не трябва да остава никой от досегашните на власт...те са вредни ...!!!

    20:09 02.02.2026

  • 88 ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "az СВО Победа 80":

    Оня се казваше Герджиков, ама на няколко водки е все едно, нали?

    20:10 02.02.2026

  • 89 Ха-ха

    1 1 Отговор
    "Професорееее", дано ти горчи всяка стотинка, която си взел за тая помия!!!! Прокълнат си!!!!!!

    20:10 02.02.2026

  • 90 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 91 Бат Вальо

    2 0 Отговор
    Не съм фен на Радев и ме е яд за тва, че яко му помпат рейтинга ... снощи мой съсед, дето от години не гласува, ми декларира:
    "... щом го плюват, значи е свестен и ще мачка мафията, гласувам за него ..."
    Осъзнавате ли ква беля правите, бе ...

    20:11 02.02.2026

  • 92 Академик

    0 0 Отговор
    ...може би за теб професоре, демокрация е това към което се движи в момента USA ...не знам !

    20:12 02.02.2026

  • 93 Да,бе

    0 1 Отговор
    Близненски е живото доказателство,че последната ни конституция е писана по поръчка от същества с отрицателен интелект и морал.Въглеродният му отпечатък е обида за българският народ,както и право- разплащането на територията.На някои същества най-големият принос към човечеството щеше да е един аборт на майките им...

    20:12 02.02.2026

  • 94 Анонимни

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "До всички противници на Радев!":

    До всички роби Вие сте просто едни анонимници които сте жалки в реването си за РР Ама вие даже сте смешни и ми е тъжно за вас че сте така жестоко заблудени

    20:13 02.02.2026

  • 95 78291

    1 0 Отговор
    Страх тресе кочината или всички гробари са мръднали начело с най голямата тиквата

    20:13 02.02.2026

  • 96 ру БЛАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Тези":

    Как да е по друг начин след като блатушките ни бяха просмукали с блатните си тоталитарни пипала и всичко решаваше гаварит мАцквА

    20:14 02.02.2026

  • 97 ха ха

    0 0 Отговор
    професора ще посочи ли поне един демократ в тая територия , който и да е

    20:14 02.02.2026

  • 98 ганев

    1 0 Отговор
    А близашки...ЗА БЪЛГАРИЯ..ПИСНА НИ ..ОТ....ЕУРОЛИБЕРАСТИ..ХОРАТА ВЕЧЕ ИМ...ВЗИМАТ МЯРКАТА

    20:14 02.02.2026

  • 99 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    "Професор" (Б)лиз(н)ашки и той реши да изкара нЕкой цент...

    20:14 02.02.2026

