Яник Синер отново блести на Australian Open

28 Януари, 2026 15:03 458 1

Италианецът ще се изправи срещу Новак Джокович на полуфиналите

Яник Синер отново блести на Australian Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Яник Синер, който вече два пъти триумфира на Откритото първенство на Австралия, продължава да пише история, след като безапелационно си осигури място на полуфиналите в тазгодишното издание на турнира. В четвъртфиналния сблъсък световният №2 демонстрира класа и хладнокръвие, като надигра категорично седмия в ранглистата Бен Шелтън от САЩ с резултат 6:3, 6:4, 6:4. Срещата, продължила 2 часа и 25 минути, затвърди доминацията на Синер, който в петте си мача до момента е допуснал само един загубен сет – истинско доказателство за отличната му форма и амбиция за трета поредна титла в Мелбърн.

Любопитен факт е, че това бе десетият професионален двубой между Синер и Шелтън, като италианецът вече има девет победи, включително и серия от девет последователни успеха срещу този съперник.

Следващото предизвикателство пред Синер е повече от сериозно – на полуфиналите го очаква легендата Новак Джокович. Сърбинът, който е носител на рекордните 24 титли от Големия шлем и десеткратен шампион в Мелбърн, в момента заема четвъртото място в световната ранглиста. Двамата ще се изправят един срещу друг за 14-и път, като балансът до момента е в полза на Синер – осем победи срещу пет за Джокович, а италианецът е в серия от седем поредни успеха над Ноле. Последната победа на Джокович срещу този опонент датира от ноември 2023 година.


  • 1 Азззззззз

    0 1 Отговор
    Зобаното си е зобано... Италианецът ако спре със зобнето ще е в топ 10 ама друг път.

    15:14 28.01.2026

