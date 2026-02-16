Новини
Спорт »
Тенис »
Яник Синер стартира уверено на турнира в Доха

Яник Синер стартира уверено на турнира в Доха

16 Февруари, 2026 22:27 399 0

  • томаш махац-
  • тенисист -
  • яник синер-
  • турнир -
  • доха-
  • atp

Световният номер 2 отстрани чеха Томаш Махац

Яник Синер стартира уверено на турнира в Доха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианският тенисист Яник Синер, който в момента заема второто място в световната ранглиста, демонстрира класата си с безапелационна победа в първия си двубой на престижния турнир в Доха, провеждащ се на твърди кортове.

В среща от 1/16-финалите Синер се изправи срещу чеха Томаш Махац, поставен под номер 31 в класацията на ATP. Италианецът не остави никакви шансове на съперника си и затвори мача с категоричното 6:1, 6:4, като двубоят продължи едва 71 минути.

Това бе трети професионален сблъсък между двамата, като Синер отново излезе победител, без да загуби сет срещу Махац.

В следващия кръг Яник Синер ще премери сили с австралиеца Алексей Попирин, който в момента заема 53-ата позиция в световната ранглиста.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове