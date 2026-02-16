Яник Синер стартира уверено на турнира в Доха

Италианският тенисист Яник Синер, който в момента заема второто място в световната ранглиста, демонстрира класата си с безапелационна победа в първия си двубой на престижния турнир в Доха, провеждащ се на твърди кортове.

В среща от 1/16-финалите Синер се изправи срещу чеха Томаш Махац, поставен под номер 31 в класацията на ATP. Италианецът не остави никакви шансове на съперника си и затвори мача с категоричното 6:1, 6:4, като двубоят продължи едва 71 минути.

Това бе трети професионален сблъсък между двамата, като Синер отново излезе победител, без да загуби сет срещу Махац.

В следващия кръг Яник Синер ще премери сили с австралиеца Алексей Попирин, който в момента заема 53-ата позиция в световната ранглиста.