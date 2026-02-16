Трагедия на фронта: Украинският футболен талант Сергий Петров загуби живота си в бойните действия

Бившият младежки национал на Украйна - Сергий Петров е загинал по време на военни действия. Само на 28 години, младият спортист намери смъртта си в зоната на специалните операции, съобщиха от Украинската футболна федерация с дълбоко съжаление.
"Сергий не се завърна от последния щурм", гласи официалното изявление, което разтърси феновете и близките на футболиста.
Петров започва своя професионален път във Волин Луцк, където бързо впечатлява с таланта си и получава повиквателна за младежкия национален отбор на Украйна. През годините той защитава цветовете на редица клубове от украинската Първа лига, сред които Зирка Кировоград, ФК Лвов, Рух, Металист 1925 и Агробизнес. След кратък престой в Крим през 2022 г., Петров се отправя към Узбекистан, но тежка травма го принуждава да прекрати футболната си кариера преждевременно.
Три години по-късно той се включва като доброволец в щурмова бригада, изпратена в района на Покровск.
Загубата на Сергий Петров е не само удар за украинския спорт, но и напомняне за цената, която много млади хора плащат в името на родината си.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #14
21:08 16.02.2026
2 Делю Хайдутин
21:10 16.02.2026
3 Вечен
21:11 16.02.2026
4 БАНко
21:12 16.02.2026
5 Пич
21:14 16.02.2026
6 Евродебил
21:15 16.02.2026
7 Укропат
21:18 16.02.2026
8 Спецназ
В Украйна има още 3-4 милиони мъже,
които може да загинат!
ФАКТ!
Коментиран от #15
21:18 16.02.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
21:20 16.02.2026
10 Някой
Бивш футболист, предполагаемо сегашен инвалид, защо са го взели в армията като е инвалид?
Коментиран от #13
21:21 16.02.2026
11 Тоалетна Хартия
21:21 16.02.2026
12 цъкачите на копейки
да помогнат пък може да изплашат Руснаците с джафкане
иначе жалко за всички загинали
заради ес мишоци и зелки
21:22 16.02.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #10 от "Някой":На Шмръклек му липсва жива сила.😎🤣😎
21:23 16.02.2026
14 СПОЛАЙ
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":ДАНО И НА ТЕБ ДА ТИ СЕ ВРЪЩА.
21:24 16.02.2026
15 Ама чакайте ся...?!
До коментар #8 от "Спецназ":Нали тук се твърдеше,че Покровск е Украински...?!
Нищо не разбирам?!
21:26 16.02.2026
16 Някой
В окопите и във воените гробища всички са равни, няма значение дали са футболисти, шофьори, готвачи ... дали са некадърни или талантливи.
За мен Сергий Петров е супер неизвестен.
21:26 16.02.2026