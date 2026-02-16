Трагедия на фронта: Украинският футболен талант Сергий Петров загуби живота си в бойните действия

Бившият младежки национал на Украйна - Сергий Петров е загинал по време на военни действия. Само на 28 години, младият спортист намери смъртта си в зоната на специалните операции, съобщиха от Украинската футболна федерация с дълбоко съжаление.

"Сергий не се завърна от последния щурм", гласи официалното изявление, което разтърси феновете и близките на футболиста.

Петров започва своя професионален път във Волин Луцк, където бързо впечатлява с таланта си и получава повиквателна за младежкия национален отбор на Украйна. През годините той защитава цветовете на редица клубове от украинската Първа лига, сред които Зирка Кировоград, ФК Лвов, Рух, Металист 1925 и Агробизнес. След кратък престой в Крим през 2022 г., Петров се отправя към Узбекистан, но тежка травма го принуждава да прекрати футболната си кариера преждевременно.

Три години по-късно той се включва като доброволец в щурмова бригада, изпратена в района на Покровск.

Загубата на Сергий Петров е не само удар за украинския спорт, но и напомняне за цената, която много млади хора плащат в името на родината си.