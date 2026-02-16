Новини
Трагедия на фронта: Украинският футболен талант Сергий Петров загуби живота си в бойните действия

16 Февруари, 2026 21:08 544 16

  • сергий петров-
  • украински футболист-
  • младежки национал-
  • загинал на фронта-
  • украйна-
  • война-
  • покровск-
  • футболна федерация-
  • трагедия-
  • спортни новини

Футболната общност и цялата страна отдават почит на един истински герой

Трагедия на фронта: Украинският футболен талант Сергий Петров загуби живота си в бойните действия - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров

Бившият младежки национал на Украйна - Сергий Петров е загинал по време на военни действия. Само на 28 години, младият спортист намери смъртта си в зоната на специалните операции, съобщиха от Украинската футболна федерация с дълбоко съжаление.

"Сергий не се завърна от последния щурм", гласи официалното изявление, което разтърси феновете и близките на футболиста.

Петров започва своя професионален път във Волин Луцк, където бързо впечатлява с таланта си и получава повиквателна за младежкия национален отбор на Украйна. През годините той защитава цветовете на редица клубове от украинската Първа лига, сред които Зирка Кировоград, ФК Лвов, Рух, Металист 1925 и Агробизнес. След кратък престой в Крим през 2022 г., Петров се отправя към Узбекистан, но тежка травма го принуждава да прекрати футболната си кариера преждевременно.

Три години по-късно той се включва като доброволец в щурмова бригада, изпратена в района на Покровск.

Загубата на Сергий Петров е не само удар за украинския спорт, но и напомняне за цената, която много млади хора плащат в името на родината си.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    Дано се оправи човека.

    Коментиран от #14

    21:08 16.02.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    6 0 Отговор
    С тежка травма пратили момчето на смърт.

    21:10 16.02.2026

  • 3 Вечен

    2 0 Отговор
    покой на душата му ! Дано е на по - добро място , здрав и с любимия си футбол !

    21:11 16.02.2026

  • 4 БАНко

    4 1 Отговор
    САМО ЗА НЕГО ЛИ ЩЕ НИ ИНФОРМИРАТЕ , НАТООООООВЦИ ???

    21:12 16.02.2026

  • 5 Пич

    8 1 Отговор
    Айде без лицемерие !!! Фашистите са го спукали от бой за да го пратят на фронта, сега реват!!! Толкова го закъсаха, че и олимпийски шампиони пращат на фронта!!!

    21:14 16.02.2026

  • 6 Евродебил

    3 0 Отговор
    Това,че се е отправил при Бандера го разбирам,но какво точно щурмуват в момента храбрите войни на Кокайн Зеленски,Миндич,Ермак... и прочее жидове?

    21:15 16.02.2026

  • 7 Укропат

    0 0 Отговор
    Шефчето е фен на Динамо Киев ,за туй не го жали.

    21:18 16.02.2026

  • 8 Спецназ

    5 0 Отговор
    СЛУЧВА се и боец да загине в Покровск!

    В Украйна има още 3-4 милиони мъже,

    които може да загинат!

    ФАКТ!

    Коментиран от #15

    21:18 16.02.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    Путин му е вкарал гол от дузпа!🌈🛴🥳🤣👍

    21:20 16.02.2026

  • 10 Някой

    2 0 Отговор
    "2022 г. тежка травма го принуждава да прекрати футболната си кариера преждевременно."

    Бивш футболист, предполагаемо сегашен инвалид, защо са го взели в армията като е инвалид?

    Коментиран от #13

    21:21 16.02.2026

  • 11 Тоалетна Хартия

    1 1 Отговор
    Само на 28 години, миии на колко да е на фронта , на 82 ли!!!??

    21:21 16.02.2026

  • 12 цъкачите на копейки

    1 0 Отговор
    да се засрамят и отидат и те на фронта да го заместят
    да помогнат пък може да изплашат Руснаците с джафкане

    иначе жалко за всички загинали
    заради ес мишоци и зелки

    21:22 16.02.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    На Шмръклек му липсва жива сила.😎🤣😎

    21:23 16.02.2026

  • 14 СПОЛАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ДАНО И НА ТЕБ ДА ТИ СЕ ВРЪЩА.

    21:24 16.02.2026

  • 15 Ама чакайте ся...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Нали тук се твърдеше,че Покровск е Украински...?!
    Нищо не разбирам?!

    21:26 16.02.2026

  • 16 Някой

    1 0 Отговор
    Вероятно има стотици хиляди убити украинци на фронта, на които никой не им знае имената и дори гробовете.

    В окопите и във воените гробища всички са равни, няма значение дали са футболисти, шофьори, готвачи ... дали са некадърни или талантливи.

    За мен Сергий Петров е супер неизвестен.

    21:26 16.02.2026

