Лоик Меяр донесе олимпийско злато на Швейцария в драматичния слалом в Милано-Кортина
  Тема: Зимни олимпийски игри

Лоик Меяр донесе олимпийско злато на Швейцария в драматичния слалом в Милано-Кортина

16 Февруари, 2026 18:03 327 2

Алберт Попов и Калин Златков не успяха да завършат първия манш

Лоик Меяр донесе олимпийско злато на Швейцария в драматичния слалом в Милано-Кортина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващ обрат и истинска спортна драма белязаха слаломното състезание на Олимпийските игри в Милано-Кортина, където швейцарският ас Лоик Меяр триумфира с първия си златен олимпийски медал. 29-годишният скиор показа изключително хладнокръвие, като се възползва от подобрените условия на легендарната писта „Стелвио“ в Бормио.

След като първият манш премина под знака на гъста мъгла и обилен снеговалеж, във втория времето се усмихна на състезателите – облаците се разсеяха, а трасето стана по-бързо и предизвикателно. Меяр, който бе втори след първото спускане, демонстрира завидна техника и завърши с общо време 1:53.61 минути, изпреварвайки конкуренцията и вписвайки името си със златни букви в олимпийската история.

Този успех допълва впечатляващата колекция на швейцареца от Игрите в Италия – той вече притежава пълен комплект отличия, след като по-рано спечели сребро в отборната комбинация и бронз в гигантския слалом.

Състезанието не мина без изненади – фаворитът Атле Лий Макграт от Норвегия, който водеше след първия манш, допусна фатална грешка и отпадна, пропускайки врата във второто си спускане. Така на второто място се изкачи австриецът Фабио Гщрайн, който с изоставане от 0.35 секунди завоюва първия си медал от голямо първенство. Бронзът отиде при опитния норвежец Хенрик Кристоферсен, който с впечатляващо каране във втория манш се изкачи от шеста до трета позиция. За 31-годишния скиор това е втори олимпийски бронз в слалома след Сочи 2014, а в колекцията си има и сребро от гигантския слалом в Пьончан 2018.

За съжаление, защитаващият титлата си от Пекин 2022 Клеман Ноел (Франция) не успя да повтори успеха си – след неубедително първо спускане, във втория манш той загуби контрол и отпадна от надпреварата.

Българското участие приключи рано – Алберт Попов и Калин Златков не успяха да завършат първия манш, който се оказа препъникамък за мнозина – едва 44 от 96 стартирали алпийци стигнаха до финала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Кара с Росиньол. Най добрите ски.

    18:04 16.02.2026

  • 2 хмммм

    1 0 Отговор
    швейцарски сиганин

    18:05 16.02.2026

