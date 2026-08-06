Атанас Илиев: Нещата ни се получиха освен първите 15 минути

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев даде своето мнение след равенството 1:1 с Панатинайкос в първа среща от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите.

"Треньорското ръководство ми гласува решение и го оправдах. Нещата ни се получиха освен първите 15 минути, когато имаше домакински натиск на този отбор с тези фенове. След това нещата се изравниха", сподели той.

"Имаше много единоборства и в един момент единият ми крак се схвана и затова преценихме така. Ние играем добре, имаме ситуации и се надявам другия мач да ги реализираме", добави Атанас Илиев.