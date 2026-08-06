Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атанас Илиев: Нещата ни се получиха освен първите 15 минути

Атанас Илиев: Нещата ни се получиха освен първите 15 минути

6 Август, 2026 07:45 732 2

  • атанас илиев-
  • футбол-
  • цска 1948-
  • панатинайкос

Ние играем добре, имаме ситуации и се надявам другия мач да ги реализираме

Атанас Илиев: Нещата ни се получиха освен първите 15 минути - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев даде своето мнение след равенството 1:1 с Панатинайкос в първа среща от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите.

"Треньорското ръководство ми гласува решение и го оправдах. Нещата ни се получиха освен първите 15 минути, когато имаше домакински натиск на този отбор с тези фенове. След това нещата се изравниха", сподели той.

"Имаше много единоборства и в един момент единият ми крак се схвана и затова преценихме така. Ние играем добре, имаме ситуации и се надявам другия мач да ги реализираме", добави Атанас Илиев.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дичо

    0 0 Отговор
    Браво Наско, вторият мач ще бъде много труден. Дано да ги отстраните тези тежкари.

    08:15 06.08.2026

  • 2 Чичо

    1 0 Отговор
    Браво, момчета! Левскар съм, но ми направите удоволствие, как обезличите гърците! Личи си, че истинският цесекарски дух е у вас! Вие, май сте Оригинала...

    08:51 06.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове