6 август 1945 г. САЩ хвърлят атомна бомба над Хирошима

Точно в 8 часа и 15 минути местно време на 6 август 1945 г. избухва бомбата, хвърлена от американския бомбардировач Б-29 над Хирошима.
Командир на екипажа е полковник Пол Тибетс. Той хвърля над японския град Хирошима атомна бомба „Little Boy“ („Малчуган“).
Бомбата се взривява, на около 600 метра над повърхността, при което на място загиват около 70—80 000 души. Зоната на пълно разрушение е около 1,4 км. в радиус. Пожарите, избухнали след взрива засягат около 11,4 км2. 90% от зданията са унищожени или силно повредени.
Три дни по-късно е хвърлена втора атомна бомба - „Fat Man“ („дебеланко“), с която е разрушен град Нагасаки.
Почти 200 000 от оцелелите все още се лекуват от последиците в болниците на Японския Червен кръст след атомните експлозии в Хирошима и Нагазаки.
Японският Червен кръст има болници за лечение на оцелелите от ядреното оръжие в Хирошима от 1956 г., а в Нагазаки от 1969 г. През тях са преминали над 2.5 милиона амбулаторни и над 2.6 хоспитализирани пациенти от оцелелите от ядрените бомбардировки. Само през изминалата година болниците на Японския Червен кръст в Хирошима и Нагазаки са приели за лечение съответно 4 657 и 6 030 души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Интересно и двата града
Подобно и на град Дрезден. Там не е имало военни подразделения, техника и тн. И въпреки това англо-саксонците са унищожили този град през февруари 1945-та г., над 100 000 души, цивилни са били избити, без да е имало смисъл. Било е вече краят на войната.
Но, днес виждаме: Има огромна разлика между власт в една страна и народът й. Ако Тагаренко и алабалистите ни вкарат във войната, то и у нас ще има много цивилни жертви, макар и НИКОЙ българин да не иска тази война...
На власт навсякъде са дубили.... Не им дреме за народа и страната.
Коментиран от #4, #8, #10, #306, #312
03:25 06.08.2023
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4 да ти кажа
До коментар #2 от "Интересно и двата града":Ами да се сърдят на Императора и на правителството си, че не са искали да вдигат белия флаг.. Пък ако не бяха нападнали Пърл Харбър, почти сигурное че щеше да им се размине..ама кат са имале дебели кратуни
Коментиран от #7, #295, #296
03:41 06.08.2023
5 А защо не тест във
До коментар #3 от "Време е пак да се тества":Фашингтон? Пак една цар бумба?
Над 60 Мега и да ги видим там старците, дето се здрависват с въздуха, дали ще разберат, че много горещо е станало "времето"?
Иначе те нас ще ни унищожат .
Коментиран от #9
03:44 06.08.2023
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да ти кажа, аз обаче
До коментар #4 от "да ти кажа":Ако ала-бала изпрати наши военни на Източния фронт, може и с нас да се случи някаква случка?
На кой да се сърдим пък ние, след поредната национална катастрофа?
То и сега се вижда! Русия НЯМА как да загуби тази война, ако ще и цялата планета да е против тях. За тях това означава разпадане и ограбване до шушка, пълно унищожение на народа им... Е, тогава? Война срещу обречени е самоубийство... Те няма какво да губят, така и така...
Коментиран от #14
03:48 06.08.2023
8 Госあ
До коментар #2 от "Интересно и двата града":Това е голямата разлика с руснаците. Освен Дрезден, Хамбург също е бил сринат със земята. Ами Виетнам ? Ирак ? Колко жертви има в Ирак ? Досега краварите да бяха сринали Киев със земята. Сатанисти 💁
Коментиран от #304
03:49 06.08.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Целта им е била
До коментар #2 от "Интересно и двата града":Да видят как действа бомбата в равнинен и в планински терен! Затова са ги хвърлили в двата града!
Коментиран от #15, #19
03:51 06.08.2023
11 Zвяра 🇷🇺
До коментар #3 от "Време е пак да се тества":със САЩ като единствен господар мир е единствено което няма има
такава диктатура подготвят от Вашингтон за тия 500 милиона които оцелеят ... че просто си нямаш представа
човечеството ще има тежки времена .....
03:52 06.08.2023
12 Ама не забравяй историята
До коментар #6 от "Някой си":На САЩ. Идват бежанци и изтребват местното население. Може Сталин и останалите диктатори да са изтребили милиони, но все пак в днешна Русия има още руснаци, има тяхна култура и тяхна държава... А какво да кажем за индианците в САЩ?
Тях почти ги няма никакви...
Там унищожението е било жестоко. На власт там са още бежанците и те определят всичко и днес...
Коментиран от #21, #23
03:53 06.08.2023
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 да ти кажа
До коментар #7 от "Да ти кажа, аз обаче":Ако...ала бала ... много се филмираш бе.. Русия ще се разпадне от само себе си, както го направи СССР то..времето на Империите с армиите отминава..идат технологични времена. Който владее технологиите, той ше кара влака..останалото ще са само пътници и товарачи..пък в края на краияата, веднаж се умира..ко, страх ли те е.. ?Икаквото ще е за тебе, такова ще е за всички. Ще оцелее само годното , шкартът- фирч. Да се разтовари от толкова гмеж тая планета.. Азсъм привърженик на Малтусианството и такива алабализми като твоите изобщо не ме плашат.. естествен подбор , пич. Природата винаги е в равновесие със себе си..от мен да го знаеш..
Коментиран от #24, #61, #297
03:57 06.08.2023
15 да ти кажа
До коментар #10 от "Целта им е била":Глупости на търкалета..Невада си едно много добро равнинно място и са ги изпитвали там.. ако бе дигнал Хирохито белото знаме, немаше да станат на пръжки..
04:00 06.08.2023
16 Ами пич, кво да ти
До коментар #9 от "вакарелски спирач":Кажа? Ако при мен бяха две от ядрените куфарчета на Раша, щях да дам координатите на Йелоустоун на поне 100 стратегически ракети и да ги изпратя на РВСН. При залп от 100 наведнъж мама с какво фащ да ги спре всичките. А то само една да удари вулкана, фашистан ще се превърне в огромен котел от лава...
За съжаление тези куфарчета не са при мен.
А Русия още не е разбрала, с какви психопати си има работа и ги мисли още за хора.... Колко повече чакат, толкова по-зле става за цялата планета!
Коментиран от #22, #28
04:00 06.08.2023
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ФАЩ-гащници
04:04 06.08.2023
19 Точно така
До коментар #10 от "Целта им е била":За тези психопати хилядите япончета, изгоряли веднага не са стрували нищо. Ама даже и един снаряд да падне около бялата им колиба, ще вият на умряло до небето. Другите по света за тях са нищо.
Уж били демокрация???
Коментиран от #72
04:04 06.08.2023
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мечтиии...
До коментар #12 от "Ама не забравяй историята":Ехаа..що не съм сега индианец в Америка..че да си направя едно -две казина...
04:08 06.08.2023
22 Госあ
До коментар #16 от "Ами пич, кво да ти":И аз така мисля. Русия и Китай трябва да ги почнат англоюдеите незабавно. Особено когато имат предимство в хиперзвука. Ако оставиш злото, то винаги ще расте и укрепва, а няма да отслабва. Не знам защо, но така се получава. Като тумор, каквито англоюдеите несъмнено са.
Коментиран от #25
04:11 06.08.2023
23 да ти кажа
До коментар #12 от "Ама не забравяй историята":Вчера слушах едно изкажзване на Скабеева по повод изгонването на круизния кораб от Грузия..Та тя го каза в прав текст/ знам писменно и говоримо руски, така че няма как да сбъркам/-Нас не ни мразят по света, нас ни ненавиждат!!!!..пак е стигнала до истината. на самоход, завалийката... . И понеже живея някъде в Дивия запад, тук на доста врати има стикери с прасенца вписани в знак- забранено паркирането..оцветени са бяло, червено, синьо..
Коментиран от #30, #225
04:13 06.08.2023
24 Абе и мен не ми пука
До коментар #14 от "да ти кажа":От другия свят вече. Ама що пък някакви тъпанари да ми определят, как да отида там?
Нека простите да си убият жените, децата, тях си... Защо да вкарват цял народ в ада?
Наистина Европа вече е паплач. Поне в България са си още българи, болшинството. Ама е централна Европа? Дали и колко ще "намалят" населението не е много ясно. Ама за останалите също няма да има живот. Ще ги натикат в цифров концлагер. Имаш право на 15 мин пеш от в къщи да отидеш. Навсякъде камери и постоянно следене. Те ще ти определят всичко. Даже не е ясно, кое е по-добре? Дали да си умреш в тази война или да станеш роб в цифровия концлагер след това?
Коментиран от #26
04:15 06.08.2023
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 само питам...
До коментар #24 от "Абе и мен не ми пука":Я..ти кога се върнА от Китай бе...я как знаеш как стоят нещата..
04:18 06.08.2023
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 да ти кажа
До коментар #16 от "Ами пич, кво да ти":Ами пич, нищо не ми казвай..глеам че сте се събрали отбор мечтатели..може би ще правите сценарий за последните дни на Земята..от вас е само едно ЩЕ..АКО.. Дрън дрън- ярина..айде слезте малко на земята..Реалността е съвсем друга и съвсем не такава, каквато ви се иска..само едно гулюгулюгулю..кат мисири сте..
04:22 06.08.2023
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
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32 Този коментар е премахнат от модератор.
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34 да ти кажа
До коментар #30 от "Zвяра 🇷🇺":Тая..оная..лека полека ще се наместят нещата..А тая за глада сме я слушали...то и миналата година..от студ измря половината Европа, а другата- от глад..в същото време гледам как бабите в Русия си спретват бойни игри до кофите на супермаркетите.. а един дедо бе насякъл обществената тоалетна от спирката пред дома си, че да стопли бабата..Вчера Набиулина излезе и очерта едно бъдеще..никак непредвидимо..очаквали се странични ефекти от санк циите...ма не ще да ги каже..паживьом-увидим..А в Европа хранилищата за газ вече са пълни..
Коментиран от #37
04:38 06.08.2023
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 само казвам
До коментар #20 от "само питам...":ти ако биеш жена си!
цялото село може да те осъди!
а ако биеш жените на половинката село!?
дълги само ще те осъди?
или направо ще те ........
ПП
Даме казвам и какви други,работи може да ти направят?!!?
04:45 06.08.2023
37 Zвяра 🇷🇺
До коментар #34 от "да ти кажа":моля се единствено на това след Путин да дойда някой агресор ..... който да изстреля ядрените ракети посока Европа и САЩ че да има мир ...
Коментиран от #48
04:48 06.08.2023
38 Този коментар е премахнат от модератор.
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40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Госあ
До коментар #40 от "боя оправя":И как разбра, че ги уважават ? Дори простолюдието в Япония презира краварите, но са окупирани, а и въртят търговия. А търговията е всичко за простолюдието.
04:57 06.08.2023
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45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ами те превърнаха япончетата
До коментар #40 от "боя оправя":В истински роби, зомбита.
Там учат в училище, че СССР им е метнал ядрените бомби, а "великите фащ са ги освободили"!
Интригантите фащ са майстори на промиване на мозъците .
Коментиран от #50
05:03 06.08.2023
47 Госあ
До коментар #44 от "да ти кажа":Гледаш, ама не виждаш. Цивилизацията трудно ще започне ядрен апокалипсис. Краварите ги работят с други лостове засега.
05:05 06.08.2023
48 Някой си
До коментар #37 от "Zвяра 🇷🇺":Твърде си елементарен бе..и какво си мислиш...че ще остане само Раша ли..? Хахахаха....така може само един зомбиран таварищ да се изхвърли по гол корем на цимента..ами давай, моли се по-настойчиво.. белким ти излезе късмета..
Коментиран от #52
05:07 06.08.2023
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Госあ
До коментар #46 от "Ами те превърнаха япончетата":Няма такова нещо. Не знам откъде се пръкна тоя мит. Япончетата много добре знаят кой е извършил този чудовищен акт, но действително няма какво да направят. Също така, много добре им е известно, че селяндурите пак ще то направят. Отгоре на всичко, там се налагат и марионетни правителства. Последният благородник, който се опита да възроди Япония, завърши трагично. Между другото, Шиндзо Абе се обърна към дипломация с Русия, но беше убит. Краварника се страхува много повече от връзката Русия-Япония, отколкото Русия-Германия.
Коментиран от #56
05:12 06.08.2023
51 Ха ха ха
До коментар #45 от "Госあ":Наша колко ориз требе да изядеш, докато постигнеш конфу ианския комунизъм? Ше мааш ориз, докато ти се дръпнат очите баш катна Конфуций..
Коментиран от #54
05:13 06.08.2023
52 Zвяра 🇷🇺
До коментар #48 от "Някой си":Русия има достатъчно територия за да оцелее
САЩ и Европа обаче са на тясно и почти няма да оцелеят .....
виж картите в атласа по география .....
Коментиран от #59, #63
05:15 06.08.2023
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Госあ
До коментар #51 от "Ха ха ха":Да ти кажа, в Япония ядат повече ориз, отколкото в Китай. Въпрос на кухня. Обаче един хамбургер, няма как да знае що е кухня.
05:18 06.08.2023
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Някой си
До коментар #53 от "Госあ":То като ти чета дивотиите, и ти не си много далече от него..подушвате се като магаретата..
05:20 06.08.2023
58 Някой си
До коментар #55 от "Zвяра 🇷🇺":Ами айде деее..ко чакаш още ..почвай ги , ко само се пърчиш ..хахахаха
05:21 06.08.2023
59 Ха ха ха
До коментар #52 от "Zвяра 🇷🇺":Има, грънци..по китайските канали вече вървят едни географски карти, на които Китай на север граничи с Норвегия, а всичко, от Урал на Изток е с китайски имена на населените места..така че не леж много на тая кълка... както са я подкарали, ше остане Русия в рамките на Садовое..
Коментиран от #219
05:25 06.08.2023
60 Госあ
До коментар #56 от "да ти кажа":За Курилите не се говори. Веднъж много нетактично отворих дума. Но виж, в Хирошима има музей, който много нагледно показва ужасиите извършени от сатанистите.
Коментиран от #64
05:25 06.08.2023
61 Град Симитли
До коментар #14 от "да ти кажа":".... .от мен да го знаеш......"....
..... Ти Си алфата и омегата, първия и последния, началото и края...?!
05:26 06.08.2023
62 Сър Пичук
До коментар #55 от "Zвяра 🇷🇺":Тогава, по твоята логика, този, който ще хвърли атомните бомби, ще трябва също да опита от своето хапче...
"...и така до края на света..."
Коментиран от #67
05:29 06.08.2023
63 Сър Пичук
До коментар #52 от "Zвяра 🇷🇺":Мъртвите сибирски полета...
05:30 06.08.2023
64 да питам..
До коментар #60 от "Госあ":Ахаааа..за оня музей ли ми говориш, дето един Ганчовец като тебе си остави простотията там...? за него, нали..
Коментиран от #65
05:31 06.08.2023
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Някой си
До коментар #62 от "Сър Пичук":И да го питаш, файда..при тия не сработва логиката и критичното мислене, дори инстинктът за самосъхранение е закърнял .. за такива като тоя мисленето е повече от противопоказно- така са го учили от зомбоящика. Като му чета простотиите, все едно слушам Соловьов или Скабеева/ айде, на тая почна малко с малко да и увира кратуната..ама Соловейката още не може да прежали вилите в Комо/ Соловьов барем има за какво да реве, а тоя е гол като пушка ама се бара на мАж..въпреки,че знае че от него нищо не зависи..дори в семейството му..
Коментиран от #73
05:41 06.08.2023
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Сър Пичук
До коментар #31 от "да ти кажа":Същото чака и днешните подлоги на Кремъл. В момента, в който няма да са повече нужни, ще се отърват от тях. Няма да могат да ги изпратят в Гулаг, но Новичок, Полоний и други подобни има за всички. Дори куршум няма да похарчат за тях.
05:44 06.08.2023
70 САТЪРА НА ХАНА
Коментиран от #254
05:45 06.08.2023
71 Някой си
До коментар #66 от "Сър Пичук":Технологично били скочили напред ..айде не ме разсмивай.Направиха толкова гигантски скок, че стигнаха директно до чука и телта. Вчера Ванка Стаканка/ Валентина Матвиенко- председателката на Съвета на Русия ) се изцепи, че
Русия не е в състояние едни пирони да произведе..та до там с технологичните скокове
Коментиран от #86, #144, #222
05:46 06.08.2023
72 Те тия демокрации са
До коментар #19 от "Точно така":демокрации ама само за тях си.
Това много хора не го разбират.
С избирателите са малко или много внимателни.
С чуждите държави не, отиват, нахлуват, избиват.
05:46 06.08.2023
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Госあ
Коментиран от #82
05:51 06.08.2023
75 Zвяра 🇷🇺
До коментар #66 от "Сър Пичук":нормалните държави са пълен разврат ....
никой не иска този разврат ....
05:57 06.08.2023
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77 Този коментар е премахнат от модератор.
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80 Сър Пичук
До коментар #68 от "Госあ":За атомните бомбардировки над Хирошима и Нагазаки има няколко главни причини:
- Отказът на Япония да капитулира, въпреки ултиматумите.
- Алчността на Сталин да заграби огромни части от Азия. Ако не беше бомбардировката, днес щеше да има Северна и Южна Япония, а може би щеше да стигне и доста по- на Юг.
- Да охлади малко апетитите на Сталин в света, тъй като той не е смятал изобщо да се оттегля от териториите, където съветския ботуш е стъпил.
Иначе, чисто технически, от пораженията от атомните бомби са много по-малки, отколкото от съветските "Катюши", например.
Коментиран от #88
06:02 06.08.2023
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82 да ти кажа
До коментар #74 от "Госあ":Айде сега ..пак отбразди в мъртвите сибирски полета..какъв по-голям ядрен геноцид от Чернобил..? Меташ се и ти сЕ по гол корем..за Кищимската авария да си чувал...заТомск-7..за завод Маяк в Озьорск..така са овладели атома, че сами ще се затрият..
Коментиран от #84
06:10 06.08.2023
83 Госあ
Коментиран от #90
06:11 06.08.2023
84 Госあ
До коментар #82 от "да ти кажа":Чернобил го избомбиха некадърните укри, иначе фалиралите краварски котли текат без човешки грешки. Не става дума само за Фукушима, нали знаеш ? Иначе, за Фукушима вина си имат японците, че вместо тяхна технология са ползвали краварска.
06:14 06.08.2023
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Урюрвкос
До коментар #71 от "Някой си":чакаме с интерес 11 август тогава тези които не могат пирони да правят ще се опитат да изпратят автоматична станция на Луната предната успешна мисия на този проект Луна-24 е била на 9 август 1976г тогава намират следи от вода и целия свят им се присмива до 1990г когато американците "първи" намират вода и т.н.
06:23 06.08.2023
87 Фау 2
06:23 06.08.2023
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91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 :))
До коментар #85 от "да ти кажа":Уошингтън кък е построен?
Коментиран от #96
06:26 06.08.2023
93 да питам..
До коментар #89 от "Редник":Ма ти и да четеш ли можеш бе... че мисленето май не е по твоята част..
06:29 06.08.2023
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95 Урюрвкос
До коментар #89 от "Редник":питат японска ученичка на улицата за бомбите и тя казва че са платили такава висока цена за да са свободни а не Токио да е разделен на американски и руски както Берлин и да има източна Япония (тоталитарна) и западна демократична. Не трябва да се извиняват американците а трябва "благодаря" да им кажем и т.н.
06:33 06.08.2023
96 да ти кажа
До коментар #92 от ":))":... Както ще да е..със сигурност не е построен от руски архитекти.. както и нито един друг град в Америка.. а ако е имало някой руснак, то той е бил сигурно четвърто или пето коляно американец..нам дали разбираш кво ти намеквам и натвръдвам..
Коментиран от #100
06:33 06.08.2023
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 САТЪРА НА ХАНА
....
И ПЛАНТАЦИИ
.....
Коментиран от #103
06:38 06.08.2023
99 да ти кажа
До коментар #91 от "Zвяра 🇷🇺":Ааа..то по това време горе-долу е била и Опричнината..каво е представлявала тя, няма сега да ти изнасям лекция, предполагам можеш да намериш данни в нета и сам.. как Грозния е изклал половината Русия с помоща на опрични ците, като после не забравил и тях да прекара под ножа...ако си мислиш , че в средноивековието в Русия е било по-добре, жестоко се лъжеш..
06:42 06.08.2023
100 :))
До коментар #96 от "да ти кажа":И що си кръщават градовете Одеса, Москва, Петербург?
.... Насред дивия запад
Коментиран от #106
06:43 06.08.2023
101 Мдаа
Коментиран от #105
06:47 06.08.2023
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 да ти кажа
До коментар #98 от "САТЪРА НА ХАНА":А крепостничеството какво е..знаеш ли, че практически крепостничество е имало до към края на 70тте години на миналия век в СССР..когато цареше мир, благоденствие и равноправие ...и всички бяхме братя....провери да видиш, че паспорти са давани само на тези, които са били приети в школи или университети, а след завършването им е трябвало да отидат по разпределение..то и тук беше така..мен ме бяха засилили в някакво добруджанско село, ма пак добре че си бех връзкарче и по него време..за клането на стачкуващите в Новочерксак през 1962 няма да казвам, щото такива неща нямаше как да тснат в онова хуманно общество..
06:52 06.08.2023
104 да ти кажа
До коментар #102 от "Zвяра 🇷🇺":Виж сега..гледам че напоследък се опитваш да развързваш ризата,,остави, напразно се пробваш.. ставаш смешен просто. Не разбра ли с кухата си лейка, че вреената на Аврора вече отминаха ..безвъзвратно. Все пак имаш право да си мечтаеш, лошо нема..ма не прави напразни опити да развързваш ризата..че пак ще ти я вържем..ъхъ..
06:56 06.08.2023
105 да ти кажа
До коментар #101 от "Мдаа":А какво му се чудиш..май си забравил думите на героя на Сервантес- Свободата Санчо, е на върха на копието...а от онези години са се променили само копията..
07:00 06.08.2023
106 да ти кажа
До коментар #100 от ":))":..Че питай ги бе, като толкова те интересува..
Коментиран от #113
07:01 06.08.2023
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 хихи®
Коментиран от #111
07:05 06.08.2023
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Ксаниба
До коментар #109 от "хихи®":Паметници се правят за загинали. В Хирошима и Нагазаки няма загинали американски пилоти.
Коментиран от #116, #228
07:13 06.08.2023
112 Кую
07:16 06.08.2023
113 :))
До коментар #106 от "да ти кажа":Питам, що не ги кръщават на. Жан Батист Леблонд, Доменико Трезини, Метернови Николаус Гербел..Джовани Фнтана, Йохан Щедел и Растрели?
Коментиран от #115
07:17 06.08.2023
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 само питам...
До коментар #113 от ":))":Е, и като ги питА кво ти казАха..
07:20 06.08.2023
116 хихи®
До коментар #111 от "Ксаниба":Ей това е отговор на "Демократ"!!
А всеки демократ знае, че "Всяка крива успоредна на демократичната е права"
Коментиран от #119
07:22 06.08.2023
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 дядото
Коментиран от #122
07:30 06.08.2023
121 Коча
До коментар #40 от "боя оправя":Напълно вярно, но както е казал народа всеки си намира майстора
07:31 06.08.2023
122 Руските ZV. иne
До коментар #120 от "дядото":Ако имаха атомна бомба също щяха да я хвърлят. Или те са много големи хуманисти?
Коментиран от #125
07:31 06.08.2023
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 ами да
До коментар #122 от "Руските ZV. иne":Хуманисти са. Имат ядрено оръжие от 1949 г. и никога досега не са го използвали. И напарм не са използвали. Нито килимни бомбардировки над спящи градове. Само сатанистите не се свенят да извършват престъпления срещу човечеството.
Коментиран от #142
07:37 06.08.2023
126 Човек
Коментиран от #130, #134
07:40 06.08.2023
127 чиляк
07:42 06.08.2023
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 следващата бомба
на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
социалистическия свят. Незабелязано ще подменим
човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
изтръгнем социалната същност на литературата, ще
насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
към секса, насилието, садизма, предателството -
тоест безнравствеността. Нужни са писания,
осмиващи естествеността и почтеността като
архаични отживелици. Простащината, наглостта,
лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
животинския страх сред хората, безсрамието,
доносничеството и още много пороци заложени в
човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
поколение след поколение, ще предизвикваме
ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
човек с консумативна психика на елементарен
потребител. Всичко това ще извършим под девиза:"
"ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
Фостър Дълес 1956
07:47 06.08.2023
132 я колко неща
бомби, бомби, оръжие, патрони,
и продължават да ръсят
07:49 06.08.2023
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 сериозно
До коментар #126 от "Човек":Казваш, че бомбите са сложили край на войната? Я провери след това колко войни е водил работодателят ти и колко милиона души е избил. Грешката на СССР и съюзниците им е била, че са спрели войната с победата над над Хитлеристка Германия. Днес това се отчита като грешка. Трябваше да я продължат до разгромяването на САЩ и Великобритания. Но всяка грешка подлежи на поправка.
Коментиран от #140, #244
07:49 06.08.2023
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Някой си
Коментиран от #151
07:50 06.08.2023
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Урюрвкос
До коментар #107 от "Механик":неудобни истини на "трола" са реални факти и те са официално озвучени от Камила Харис и Урсулата почти дума по дума. Ние сме заплаха за бъдещето на "техните" деца. Поне досега го маскираха като климатични, екологични и т.н. проблеми но сега ясно и конкретно се представя от действащи държавни служители на най висок пост.
Коментиран от #146
07:52 06.08.2023
139 сериозно
До коментар #129 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":А ти се увий с американското, да не стават грешки. Два часа са много, побързай, че няма кой да крепи Бай Дън, който пада при всеки полъх на вятъра. Вземи си кока-кола и гмо бургер, че депутинизацията е тежък и изморителен процес, ще трябва да се подсилваш.
Коментиран от #145
07:53 06.08.2023
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Урюрвкос
07:54 06.08.2023
142 Руските ZV. иne
До коментар #125 от "ами да":Не са го използвали защото са знаели, че ще има ответен удар, не защото са големи хуманисти! Бомбите над Сирия и Украйна хуманизъм ли са?
07:54 06.08.2023
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Сър Пичук
До коментар #71 от "Някой си":По отношение на оръжията и до известна степен в ракетостроенето, направиха нещо. Да, благодарение на това, което откраднаха през ВСВ и по-късно, но това е факт.
И само потвърждава това, че високи технологии в ръцете а недорасли нации са особено опасни. Все едно да дадеш граната в ръцете на маймуна и да я пуснеш в метрото.
07:57 06.08.2023
145 Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺
До коментар #139 от "сериозно":Да си видял досега дебили да се увиват с американски знамена, да носят тениски с лика на Байдън и да разнасят портрети на Линкълн и Рузвелт? Не си и няма да видиш. Но руският им аналог може да видиш под път и над път. Дори оная откачалка чичо Венци беше навлякъл тениска с лика на Путин.
Коментиран от #149
07:59 06.08.2023
146 да ти кажа
До коментар #138 от "Урюрвкос":Браво..почваш да вдеваш.. ползата от тебе и тоя механик ли е, шлосер ли е, за обществото е точно нула . Само тежите на Природата..
07:59 06.08.2023
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺
До коментар #143 от "Zвяра 🇷🇺":Ти етнически руснак ли си, българо-руски меллез ли си или обикновен русофил. За протокола питам.
Коментиран от #152, #156
08:01 06.08.2023
149 Zвяра 🇷🇺
До коментар #145 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":веете украински знамена ...
викате СЛАВА УКРАЙНА
викате ГЕРОЯМ СЛАВА
то е същото
08:01 06.08.2023
150 сериозно
До коментар #140 от "да ти кажа":САЩ са били формален съюзник. Включили са се в самия край на войната, изчаквайки да видят накъде духа вятъра, за да се влеят в редиците на победителите. Ако Хитлер беше взел превес, на неговата страна щяха да се включат. Междувременно през цялото време САЩ са доставяли на Хитлер оръжие и боеприпаси. После план Маршал, огромни печалби от възстановяването на разрушените европейски държави, икономическо заробване на Европа, което води и до политическото й заробване, в резултат на което имаме такива политически колоси като Урсула, Шолц и Макрон.
Коментиран от #161, #189
08:01 06.08.2023
151 Сър Пичук
До коментар #136 от "Някой си":Само жертвите на Китай са около 20 милиона. Ако се добавят и тези от другите азиатски държаваи, ще се окаже, че са повече от жертвите на СССР.
08:03 06.08.2023
152 Zвяра 🇷🇺
До коментар #148 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":това драги ми приятел ще разбереш след време :)
Коментиран от #157
08:03 06.08.2023
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Доротея
До коментар #147 от "Zвяра 🇷🇺":Русия е най-мpъcната и до погнyca отвратителна страна в цялата световна история. Там са селектирани чудовищни
морални ypoди, при които понятията за Добро и Зло са обърнати наопъки. През цялата си история тази нация се е въргаляла в лa йната, в които иска да потопи целия свят.
Коментиран от #158, #167
08:04 06.08.2023
155 9877
08:05 06.08.2023
156 да ти кажа
До коментар #148 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":Хич не се напрягай- слагаш го в графата гнусофил, и си познал. Това определение покрива всичко..
08:08 06.08.2023
157 Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺
До коментар #152 от "Zвяра 🇷🇺":Защо, срамуваш се, че си етнически руснак, срамуваш
се, че си българо-руски мелез или се срамуваш, че си русофил.
Аз съм българин и не се срамувам от това.
Коментиран от #159, #166
08:09 06.08.2023
158 Zвяра 🇷🇺
До коментар #154 от "Доротея":това са САЩ скъпа ;)
08:09 06.08.2023
159 Zвяра 🇷🇺
До коментар #157 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":аз подкрепям мнението на Чърчил че София трябваше да е картофена нива ...
сега ще ме помислиш за англичанин
Коментиран от #165
08:11 06.08.2023
160 Отдавна
Коментиран от #163, #175
08:11 06.08.2023
161 Ксаниба
До коментар #150 от "сериозно":По-объркан коментар не бях чел. Как и с какво оръжие САЩ са снабдявали Хитлер през цялото време на ВСВ?
08:12 06.08.2023
162 Търновец
До коментар #1 от "Най-големите турористи":Не САЩ хвърлиха бомбата а Хари Труман - Еврей, а за да има финансиране на проекта главно съучастие има Алберт Айнщайн - личен приятел на Ротшилд
08:12 06.08.2023
163 Механик
До коментар #160 от "Отдавна":Руски глупости, защо веднага след бомбите Япония капитулира?
Коментиран от #224
08:14 06.08.2023
164 ПРАВ СИ
До коментар #6 от "Някой си":ЗА СТАЛИН, ПОЛ-ПОТ, МАО И ДРУГИТЕ КОМУНДУРСКИ "ВЕЛИЧИЯ". МОЖЕ САМО ЗА ЕДНО ДА СЕ СЪЖАЛЯВА СЕГА, ЧЕ МАША И ПЕТКА ЗАПОЧНАХА ДА НОСЯТ ГАЩИ, СЛЕД 06.08.1945 ГОДИНА.
08:16 06.08.2023
165 Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺
До коментар #159 от "Zвяра 🇷🇺":Думите на Чърчил за картофената нива са руски фейк широко разпространяване от руски слуги "историци" като Пантев.
Коментиран от #170
08:16 06.08.2023
166 Zвяра 🇷🇺
До коментар #157 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":приятен ден и бъди по смирен ... злобата и агресията не води до нищо хубаво за никого ....
няма значение дали са сащ или русия ...
:)
Коментиран от #168
08:16 06.08.2023
167 да ти кажа
До коментар #154 от "Доротея":Абсолютно..знаеш ли кой е генерал Василий Блохин.. товае личния палач на Сталин.. най-големия изрод, раждан на тази земя някога. Ходел е на екзеку ции със спе циална престилка, предпазваща мундира му от кръвта на жертвите.. имал е на разположение куфар с инструментариум. пистолети Валтер, влюбен бил в тази марка защото много рядко засичали а дулата им издържали на интензивна работа/ в кавички/..дори Берия бил погнусен от него и поискал от Сталин да го арестува и ликвидира. Сталин му отказал с думите- Не го закачай, такива винаги са необходими за черната работа...Същият този Блохин държи рекорда на Гинес за най-много всмъртни присъди, изпълнени за един ден...над 350...Избил над 5000 от полските офи цери в Катин...собственоръчно..а тука некакви ми се правят на света вода ненапита и големи моралисти..пфу..
Коментиран от #173
08:17 06.08.2023
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Доротея
До коментар #167 от "да ти кажа":В русофилската сбъркана представа Русия носи на света единствено свобода, справедливост, доброта и приятелство. Руснаците са най-големите хуманисти и винаги са помагали на другите.
Коментиран от #174
08:22 06.08.2023
174 Zвяра 🇷🇺
До коментар #173 от "Доротея":ами кое е лъжа
?
Коментиран от #246, #313
08:23 06.08.2023
175 Сър Пичук
До коментар #160 от "Отдавна":Знае се, че Япония не е имала никокво намерение да капитулира. Имало е всеобща мобилизация, дори на деца и е растял неудържимо броят на камикадзетата. Хирошима е бил голям логистичен център откъдето са се осъществявали морските операции. С бомбардировките са съхранени животите на поне 200 000 американски войници, отделно съветските и на другите съюзници.
08:24 06.08.2023
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Сър Пичук
До коментар #107 от "Механик":Чичо,
А не те ли е еня за децата и близките на избитите милиони в Гулаг, т.нар. социалистически държави, Лаос, Камбоджа и Афганистан, Или те не са хора?
Не те ли е еня за милионите облъчени и заразени с комунистическа и про-кремълска пропаганда? Които финансираха терористични групировки и сваляха правителста, за да построят "комунистически рай", контролиран от Кремъл.
Не те ли е еня за милионите в Северна Корея, в Куба, във Венецуела, където промити болшевишки мозъци, подкрепяни от Кремъл изтезават народите си?
Много избирателно те е еня.
Какво направи Америка за държавите под неин контрол, включително Япония и какво СССР.
Ако ще се правиш на загрижен, бъди такъв за ВСИЧКИ хора.
08:36 06.08.2023
178 Този коментар е премахнат от модератор.
179 Zвяра 🇷🇺
До коментар #176 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":4 военни бази на които важат законите на САЩ а не на държавата в която се намират тези бази
това го няма в нито една друга страна от ЕС ....
Коментиран от #184, #185
08:44 06.08.2023
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Zвяра 🇷🇺
До коментар #176 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":закриване на посолството на САЩ в България ....
закриване на 4 военни бази на САЩ ( не НАТО ) в България ...
Изгонване на всички НПО финансирани от САЩ и ЕС
08:46 06.08.2023
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Zвяра 🇷🇺
До коментар #180 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":дай текста от това международно право
Коментиран от #187
08:47 06.08.2023
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 да питам..
До коментар #179 от "Zвяра 🇷🇺":Ами бе..и всъщност..какво толкова си се загрижил..нали искаш да избиеш всички българи ..какъв ти е проблема на тебе, а? Полека лека приключваме с вас... колкото и да ти е тъжно и болно..
08:49 06.08.2023
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺
До коментар #183 от "Zвяра 🇷🇺":Не сме неделно училище. Това са елементарни неща, които би трябвало да знаеш.
Коментиран от #192
08:50 06.08.2023
188 Троян
До коментар #178 от "Zвяра 🇷🇺":Поради пълна неграмотност не знаеш, че всяко едно посолство се води територия на съответната държава. Във Ню Йорк има паметник на Христо Ботев и то не пред посолтвото.
Коментиран от #191
08:52 06.08.2023
189 Сър Пичук
До коментар #150 от "сериозно":Чети история бе, малкия!
1. САЩ воюват с Хитлер още от времето когато Сталин е бил съюзник с него.
2. САЩ влизат във война с Япония, с което освобождават съветските войски от Далечния Изток да бъдат хвърлени срещу Хитлер.
3. С програмата "Lend-Lease" снабдяват още от началото на инвазията на Хитлер в СССР Съветския Съюз с оръжия, муниции, автомобили, кораби, храна, облекла и какво ли още не на стойност милиарди. В началото руснаците все още са разчитали на конницата и на тачанки. Затова и Хитлер за кратко време стига на 20км от Москва.
4. Непрекъснато бомбардират германския тил и унищожават рафинерии, военни заводи, ешелони с оръжия и муниции за източния фронт, оставяйки хитлеристите на Източния фронт без оръжия, муниции, гориво, продукти.
5. Ангажират 70% от авиацията на Луфтвафе на Запад.
6. Унищожават завода за тежка вода в Норвегия, както и готовите количества, лишавайки Хитлер от атомна бомба, с която би могъл да бомбардира Москва и да обърна войната.
И т.н.
Иначе СССР е спечелил сам ВСВ.
Верно ли?
Според тях тя се е водила само на територията на СССР.
Слагат знак на равенство между Отечествената си война и ВСВ и се бият в гърдите. И изтъкват само Русия, без да отчитат жертвите и приноса на другите републики.
Чиста фалшификация на историята.
Коментиран от #202
08:52 06.08.2023
190 Zвяра 🇷🇺
До коментар #184 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":Този надпис стои в началото на американската база. Първо е на английски, после на български. Нормално – все пак се намираме не на българска, а на американска територия. Тук ние българите сме гости в собствената си държава. Забележете още нещо много, много важно – цитираният на табелата закон е американски, не български. На територията на американската база важат американските, не българските закони.
Коментиран от #198
08:52 06.08.2023
191 Zвяра 🇷🇺
До коментар #188 от "Троян":В окупираната ни Родина има общо 4 такива, като за тях САЩ не плащат дори и 1 стотинка наем. Сега обърнете внимание – единствената страна от общо 134, в които САЩ имат военни бази по света, където американците са разположили свои бази БЕЗПЛАТНО, е България.
08:54 06.08.2023
192 Zвяра 🇷🇺
До коментар #187 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":Още нещо – ако да речем утре ние българите решим да изхвърлим американците от базите им и да си върнем територията, те имат право да не се съгласят и да ни отвърнат с военна сила, защото, внимание, договорът за ползването им е БЕЗСРОЧЕН и НЕ МОЖЕ да бъде прекратен без съгласието и на двете страни! Така че американските бази в България ще съществуват, докато го иска САЩ, независимо от волята и желанието на българския народ.
Коментиран от #197, #199, #203
08:56 06.08.2023
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 да ти кажа
До коментар #182 от "Българските турци":Велик е Назъм Хикмет...велик... ако Хирохито и кликата му бяха капитулирали още преди бомбардировките над Токио пре март , със сигурност нямаше да напише тези разтърсващи стихове.. А смъртта на това дете би трябвало да тежи на гърба на японските милитаристи, начело с Хирохито..но не би. Тоя си замина най-блаженно от естествена смърт през януари 1989 година. А трябваше да мине през трибунал...
Коментиран от #237
08:59 06.08.2023
197 Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺
До коментар #192 от "Zвяра 🇷🇺":Все пак казваш, че си бил българин. Първо: За мен русофилите никога не сте били и никога няма да бъдете българи. Второ : Американски бази в България няма.
Коментиран от #200
09:00 06.08.2023
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Доротея
До коментар #192 от "Zвяра 🇷🇺":Като си българин защо си развял руското знаме и защо използваш руският фашистки символ Z!?
Коментиран от #204
09:04 06.08.2023
200 Zвяра 🇷🇺
До коментар #197 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":отиди да видиш лично ...
или те мързи
09:04 06.08.2023
201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 Стратега
До коментар #189 от "Сър Пичук":Хубаво изреди точките с фалшиви обяснения!
1. САЩ влизат във войната след Пърл Харбър, 7 декември 1941г!
2. Фалшиво твърдение. Япония не е имала намерение да напада СССР! Интересите и са били на юг в далечния изток.
3. За програмата "Lend-Lease" Сталин плаща със злато!
4. Дрезден е унищожен както и Хирошима! Чети “ Кланница №5” от Курт Вонегут и после пиши.
5. Интересни проценти изсмукяни от палеца на бебе сукалче!
6. Бомбардирането на Норвегия няма никакъв принос за победата.
Коментиран от #207, #212, #235
09:07 06.08.2023
203 Този коментар е премахнат от модератор.
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Този коментар е премахнат от модератор.
206 Zвяра 🇷🇺
До коментар #203 от "да питам..":натовски и затова важат законите на САЩ ... смешен си ..
Изчезне ли Русия ... се изстрелват ядрените ракети и света приключва ..
Коментиран от #210
09:10 06.08.2023
207 да ти кажа
До коментар #202 от "Стратега":Сталин нищо не плаща...още по-малко пък със злато..а добре,че е била Америка ,че дори копчетата на гашите на асвабадителите са били Made in USA..иначе са щели да атакуват по бели гащи.. .....за хилядитебтонове тексаски говеда, които са излапали непобедимите/ че то рънъта праи борбътъ, а не кашата от елда и гречка/ няма да го праим на въпрос..нали.?
Коментиран от #217
09:11 06.08.2023
208 Този коментар е премахнат от модератор.
209 Zвяра 🇷🇺
До коментар #203 от "да питам..":РУСИЯ ще е тука следващите 1 000 века
за ужас на евроатлантически терористи
обаче дали ще ги има САЩ за да защитава евроатлантици ... не е сигурно
Коментиран от #213, #214, #216
09:13 06.08.2023
210 да ти кажа
До коментар #206 от "Zвяра 🇷🇺":Ами добре..ще се радвам ако с моята смърт съм допринесъл тоя кофтор, сбироток от подчове ци изчезне..
09:14 06.08.2023
211 Стратега
На днешното възпоменанието в Япония даже и не споменаха кой (САЩ) хвърли бомбите а говореха за Путин я ядрената заплаха!
И до днес Япония е сърах да назове САЩ с истиското им име: МАРОДЕРИ!
Утре ще пишат: Путин (роден на 7 октомври 1952 г) е дал заповед за хвърляне атомните бомби 1945 г.
Коментиран от #218
09:14 06.08.2023
212 Наблюдател
До коментар #202 от "Стратега":Абсолютнш руски фейкове. С никакво злато не е плащано за ленд-лиза. Япония не е имала никакво намерение да напада СССР, има подписан Съветско-японския пакт за неутралност. Нещо повече на Сахалин има съветско японска концесия за добив на нефт и Япония е ползвала този нефт през цялата война. Което те прави Русия много лоялен съюзник.
09:16 06.08.2023
213 Истината
До коментар #209 от "Zвяра 🇷🇺":Русия е грешка на историята, която скоро ще бъде поправена.
09:17 06.08.2023
214 Някой си
До коментар #209 от "Zвяра 🇷🇺":..НАС НЕ НИ МРАЗЯТ ПО СВЕТА, НАС НИ ПРЕЗИРАТ!!!!.. Нали разбираш че печелиш само презрение..мисля че до толкова ще събереш вятър под капата...Думите са на една руска пропагандаторка, Олечка Скабеева...как така е успяла д аи светне червената лампа в черепната кутия..
09:17 06.08.2023
215 123456
Коментиран от #230
09:17 06.08.2023
216 Доротея
До коментар #209 от "Zвяра 🇷🇺":Не каза защо щом се представяш да българин развяваш руското знаме и използваш руският фашистки символ Z?
09:19 06.08.2023
217 Стратега
До коментар #207 от "да ти кажа":Преди шест години извадиха съветски кораб пълен със руско злато и САЩ ПРЕДЯВИ ПРЕТЕНЦИИ ЧЕ Е НЕГОВО! Така и признаха, чене са давали безвъздмедно нищо!
Помоща Маршал за Европа беше финадсирана от заграбеното злато от Европа което трябвало да се върне на сбствениците им, но се оказа във Форт Нокс!
Коментиран от #220, #223
09:21 06.08.2023
218 да ти кажа
До коментар #211 от "Стратега":В тази минута Япония и Русия са в състояние на война..това известно ли ти е... Америка е приела капитулацията и с помоща си за икономиката и просперитета на Япония е изкупила вината си /де да можеше повече да са победени, като гледам какво е Япония днес..бил съм И в Япония, бил съм и в клоаката, наречена Русия..нормалем човек дори не би се опитвал да прави сравнения и съпоставки/
09:24 06.08.2023
219 Ха ха ха
До коментар #59 от "Ха ха ха":Не ми карай да се смия, ти руска телевизия нямаш , а китайски гледа. Ма ти подалече от нтв и бтв не хващаш!
09:25 06.08.2023
220 Някой си
До коментар #217 от "Стратега":Беги па ти че ставаш смешен бе...
09:25 06.08.2023
221 Най-големите турористи
И днес, какво правят на 11 000 км от техната територия? Която даже не е и техна. Изкорениха нормалните там, коренното население на Северна Америка и станаха опасния цирей на тази планета.
Ако Господ реши да запази своето творение на синята планета, то трябва да ги нулира с някое яко земетресение или нещо друго. Иначе тези психопати сега с Русия и ядрена катастрофа ще ни спретнат.
Коментиран от #232
09:27 06.08.2023
222 Някаъ си,
До коментар #71 от "Някой си":Това по нова ли го чу, или по бтв?
09:27 06.08.2023
223 Българин
До коментар #217 от "Стратега":Глупости говориш приятелю! Дори не знаеш какви са условията на ленд-лиза. Заплаща се единствено това, което не е унищожено по времето на войната и приелата го страна желае да го задържи и след нейният край. Ако го върне не се заплаща.
09:27 06.08.2023
224 Не преувеличавайте
До коментар #163 от "Механик":ролята на бомбите в Хирошима и Нагазаки! Още към средата на юли 1945-та японците са били наясно, че войната е загубена! Капитулация обявяват на 15 август 1945 защото вече виждат безмислието на воденето на бойни действия, при условие, че вече са загубили всичко - флот, армия, ВВС... Не бомбите а фактическият разгром на японската военна машина води до края на японската империя... Впрочем, победителят в тази война е бил предопределен още от самото начало на войната! Япония не е била в състояние да се противопостави на икономиките на САЩ, Великобритания, а в последствие и на СССР... Просто кравите им са били много мършави за да сполучат срещу трите икономически събрани заедно... С Германия положението е било същото!
Коментиран от #227
09:28 06.08.2023
225 факуса
До коментар #23 от "да ти кажа":да ти кажа,скоро няма да живееш на запад,ама си вземи едно стикерче за спомен
Коментиран от #229
09:37 06.08.2023
226 Този коментар е премахнат от модератор.
227 Механик
До коментар #224 от "Не преувеличавайте":Подценяваш японския фанатизъм. Нация, която има армия камикадзета е щяла да се бие до последният войник. В битката за Иводжима японците предпочитат да се самоубиват вместо да се предадат. Последните двама войници се предават едва през 1951 година. Да не говорим да битката за Окинава.
Коментиран от #233
09:37 06.08.2023
228 хихи®
До коментар #111 от "Ксаниба":Над Япония имазагинали американски пилоти!
Интерсно имат ли паметник?
09:38 06.08.2023
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 хихи®
До коментар #215 от "123456":Това го знае и трябва да вярва всеки Демократ!!
Така ги изпитват за да ги признаят за демокарти!!!
хи хи преди 40 години дядовците/бащите им така приемаха в ДКМС
Стихотворение за Ленин, Хвалебствие за Априлската линия и СССР и си готов...
09:42 06.08.2023
231 Къде отиваш, може би?
Е, какво ще стане,ако се допусне ядрен апокалипсис днес?
Такива малки "бомбички" са причинили смъртта на толкова много хора и огромни разрушения, а ако днес примерно започнат да летят онези "огромни кюнци"?
Ще загинат за секунди милиони хора...
Коментиран от #239
09:44 06.08.2023
232 да питам..
До коментар #221 от "Най-големите турористи":Най-големите терористи, викаш..ти чувал ли си за Експорта на Революция за братските африкански страни..аз дори съм участвал. ЗА Карлос Чакала чувал ли си..я се поинтересувай къде е следвал...за Баадер -Майнхоф..да си чувал нещо..за Ясер Арафат и ООП..За убийството на израелските спортисти..за отвличането на самолета на Ентебе..За Бул, проектанта на оръдието за Саддам... за гара Буново...
Коментиран от #234
09:46 06.08.2023
233 Война
До коментар #227 от "Механик":не се печели с фанатизъм и камикадзета! Печели се с добре снабдена и обучена армия, със силна икономика, базираща се на собствени ресурси, които, както е много добре известно, липсват на Япония. Че са фанатици е добре известно, но кел файда от фанатизъм ако останеш без оръжие и боеприпаси, каквото се случва към края на войната... С камикадзетата е същата работа! С какво ще ги пращаш на самоубийствени мисии ако вече нямаш самолети, кораби или подводници?
09:52 06.08.2023
234 Ами щом си хуманист,
До коментар #232 от "да питам..":Защо си участвал в такива терористични мероприятия? Днес съжаляваш ли?
Коментиран от #236
09:52 06.08.2023
235 Сър Пичук
До коментар #202 от "Стратега":Вече ти казах, "Чети история". Но чукча писател, не читател...
1. САЩ влизат във войната след Пърл Харбър, 7 декември 1941г!
- САЩ воюват с Хитлер в защита на Великобритания още от 1940г.
2. Фалшиво твърдение. Япония не е имала намерение да напада СССР! Интересите и са били на юг в далечния изток.
- Япония не е нападала СССР, а Китай и там е воювала със СА.
3. За програмата "Lend-Lease" Сталин плаща със злато!
- Плаща се единствено оборудването, което не е унищожено и не е върнато след войната.
4. Дрезден е унищожен както и Хирошима! Чети “ Кланница №5” от Курт Вонегут и после пиши.
- А в Америка бият негрите.
5. Интересни проценти изсмукяни от палеца на бебе сукалче!
- Има документи, където всичко е описано.
6. Бомбардирането на Норвегия няма никакъв принос за победата.
- Норвегия не е бомбардирана. Завода за тежка вода е унищожен от диверсионна група, а готовите количества са унищожени чрез потапяне на кораба, който ги е пренасял.
А сега - свободно!
09:54 06.08.2023
236 Сър Пичук
До коментар #234 от "Ами щом си хуманист,":Ха-ха!
В онова време не можеше да се отказва.
Ако го направиш, ти и родата ти до девето коляно страдате. И изселването е най-малкото. Има забрана да работиш на определени места, забрана да следваш, да пътуваш, навсякъде си презрян "враг на народа", тормози от милицията, редовен запас (малкия затвор), понякога ти скалъпват нещо и за истинския затвор или психиатрията, а често дори и изчезваш.
10:11 06.08.2023
237 Българските турци
До коментар #196 от "да ти кажа":Така се промиват мозъци ! Така се прекарват истините през призми и се отразяват в криви огледала ! Хирохито ли унищожи Хирошима ? Колкото и парадоксално да звучи и войната си има хуманитарни правила ! Варварите на колониалната алчност и расизма промениха хилядолетната етика на военното изкуство и го превърнаха в мародерство , геноцид и разруха ! Кой сееше бомби над Гуерника , над Лондон,над София и Берлин ?!...Кой унищожи Дрезден ?!...Кой изгори Сонг Ми с напалм и натори с химически бомби джунглите на Виетнам ?! ... ХОРА събудете се от Холивудския кошмар !!!...На тази планета има РАЗУМНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ !!!...
Коментиран от #238, #242, #264
10:13 06.08.2023
238 Този коментар е премахнат от модератор.
239 Сър Пичук
До коментар #231 от "Къде отиваш, може би?":Ядрена война между ядрени държави или съюзи с такива не може да бъде спечелена.
Не могат да бъдат прехванати всички ракети, а тези, които се взривят ще унищожат живота и природата на Земята. Останалите живи ще се молят да са умрели. Онези в бункерите ще оцелеят за известно време, а после? Когато запасите от продукти, вода и горива свършат.
Чернобил и Фокушима нанесоха огромни вреди, изригването на вулкани обърква огромни пространства, които още не могат да бъдат преодолени, а ядреното оръжие ще нанесе хилядократно по-големи щети. Радиация, радиационни облаци, отровени земя и води, ядрена зима.
Решението е незабавно вкарване в лудница на политиците, които си играят с това оръжие и пълното му унищожение.
Както и изграждане на световна организация за сигурност, за да не може селските бабаити да нападат и шантажират други държави, а те да се въоръжават с ядрено оръжие за да се пазят.
Коментиран от #241
10:25 06.08.2023
240 падналия ангел
10:33 06.08.2023
241 Еми трябва да се започне от
До коментар #239 от "Сър Пичук":Фащ и тяхното като. Те да се обезоръжат и кротнат. Заради тях планетата ни е превърната в изгорена земя, военен полигон. Вече обявиха и Черно море в "зона за военни операции" и "зона на американските интереси"!!! Ти да видиш? Техната страна е на 11 000 километра от това море, но ТЕХНИ ИНТЕРЕСИ???
Коментиран от #243
10:42 06.08.2023
242 Сър Пичук
До коментар #237 от "Българските турци":А бе, този!
В момента единствената колониална държава е Русия. Поробила повече от 240 народа, повечето от които вече са унищожени. Нали от колониите си руснаците изсмукват петрол, газ и други полезни изкопаеми. Те не знаят и не могат да работят. Знаят само да воюват и да ограбват други държави. И го правят предимно с войници от поробените държави. за да си пазят руската семка. Еничари. От това и за това живеят. Това е историята на Русия. Държавата с най-много войни в историята си, предимно завоевателни. Единствената държава изключвана от ОН/ООН за агресия.
Избила стотици милиони свои и чужди по целия свят. Опитваща се да глътне света. Преди със "Световната комунистическа революция", сега с "Руский мир" (Руски свят).
Американците са като пионерчета пред злините, зверствата и жестокостите на руските завоеватели. Ненапразно ги наричат "Империя на злото". Колкото и да фалшифицират историята, тя помни. И се чете, Но не и от тези, които четат само опорки и пропаганда на контролираните от Кремъл източници от Русия и по света.
Коментиран от #245, #252
10:43 06.08.2023
243 Сър Пичук
До коментар #241 от "Еми трябва да се започне от":Всички едновременно.
Куба също е на 11 000км от Русия, но руските бази са там. И радарите им не са спирали да работят още от Студената война.
А Венецуела е още по-далеч, но и там има руско военно присъствие.
А Зоната на военните операции в Черно море е обявена от Русия.
10:45 06.08.2023
244 Грешката
До коментар #134 от "сериозно":на американците пък е, че не са изпълнили план Тоталити веднага след Потсдамската конференция, ама Труман е бил мекушав, не като Рузвелт.
10:50 06.08.2023
245 Като си вещо лице,
До коментар #242 от "Сър Пичук":Я кажи сега, дали има руски военни бази близко до фащ? И дали Русия е отишла на 10 000 км с техни военни и да дрънка оръжие по границата с фащ? Кой "приближи НАТОто до Русия"? Русия или фащ?
А Южнокитайското море? И то е в "сферата на интересите на Фащ"? Ама Китай също няма военни бази в Канада или в Мексико?
Тогава кой е агресорът? Кой разработваше Ковид19 вируси в биолабораториите на Крайната територия ПРЕДИ 2019-та година??? Пентагонът е плащал на синчето на Дън Бай, а неговите фирми в Крайната са работили с тези "украински" лаборатории...
Абе лъжите на Фащ и западналите нямат край...
Коментиран от #247, #248, #249, #250, #263, #274
10:51 06.08.2023
246 Ами
До коментар #174 от "Zвяра 🇷🇺":всичко.
10:55 06.08.2023
247 Този коментар е премахнат от модератор.
248 Този коментар е премахнат от модератор.
249 И как унищожиха Югославия
До коментар #245 от "Като си вещо лице,":С техните "съюзници", окупираха Косово и си направиха там най-голямата военна база в Европа?
Не са "окупатори" и не са "завоеватели"? Само разнасяли демокрация по света???
И защо от най-бедните в Европа взеха милиарди за военни самолети, години работят с тези пари, а самолети още НЯМА? Съюзници ни били???
Че то даже "лошият" СССР ни въоръжи до зъби, понеже им бяхме ИСТИНСКИ съюзници, а тези "демократи" ни имат за тъпанари!!!
Е, тогава по време на СССР по-богати ли сме били, че имахме така добре въоръжена армия и можехме да си я позволим??? А днес в капитализма все "нямаме пари"???
Коментиран от #251
10:57 06.08.2023
250 стоян георгиев
До коментар #245 от "Като си вещо лице,":Има вахта на руски ядрени подводници точно до ню.йорк и вашингтон.и кво?
10:58 06.08.2023
251 стоян георгиев
До коментар #249 от "И как унищожиха Югославия":Югославия не е унищожена от сащ.косово бе освободено заради системния сръбски геноцид продължил близо сто години над албанци българи хървати босненци....бг при ссср бе една марионетка която горбачов пожертва ори първа възможност,а ни въоръжиха напълно безсмислено ограбвайки ни.самолетите борисов руската марионетка ги плати напред с намерението да се откупи ,а не щото това е практиката.
Коментиран от #253
11:02 06.08.2023
252 Българските турци
До коментар #242 от "Сър Пичук":Колониализмът започва с края на феодализма в Европа и с откриването на Новия свят ! Какво общо има крепосническата Руска империя с колониализъм като не са имали дори капитализъм и пролетариат по време на болшевишкият преврат на Ленин ! След Христофор Колумб Европа успява да колонизира Америка и със златото на инките и ацтеките придобиват необходимата икономическа мощ за да оформят и военната си мощ и най сетне да се изправят срещу Източната експанзия и икономическа зависимост! Започналата жестока експлоатация и колонизация я маскират умело с ефектни термини като Ренесанс , културен ,научно технически прогрес и въход и насочват потока на всичките заграбени ресурси към Европа ! Османската империя се превръща от заплаха в жертва пред мощта на оформящия се Капитал ! Не само империята а целият нов свят е вече под тази угроза ! Високата порта в Цариград съзнава неизбежния край на империята и затова толерира и Българското интелектуално ядро в Цариград наред с тия на другите народи в многонационалната държава . Разбира се не го прави с цел да добрува...в новия свят който идва и настъпва към тях няма добруване ! Има експлоатация , колонизация , национализъм с национални интереси и сфери на влияние !
Коментиран от #272
11:15 06.08.2023
253 А защо им е на фащ
До коментар #251 от "стоян георгиев":Огромна военна база в Косово? И не плащат нито цент за нея?
Айде ние сме тъпи, та не им искаме пари за техните бази в България, ама Косово беше отделено с военна сила от Югославия и там сащ "седнаха" с техните военни завинаги ...И при Крим, даже и с референдума, "било незаконно", а когато те даже и БЕЗ референдум отделят територия от една страна и си я ПРИСВОЯВАТ, всичко си е "демократично "??
Двойните и тройни стандарти чупят вече тъпометъра им...
Коментиран от #256
11:16 06.08.2023
254 Мито
До коментар #70 от "САТЪРА НА ХАНА":Сигурно имаш право, щом си го писала с главни букви 😉. Има обяснение, защо точно на Преображение са пуснали бомбата. Просто американският генерал не си е носил църковното календарче.
Не забравяй обаче след двете атомни бомби 2та Световна свършва окончателно
11:16 06.08.2023
255 Този коментар е премахнат от модератор.
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257 Референдума в Крим?
До коментар #256 от "стоян георгиев":Не си бил изобщо там по това време. От ЕС имаше там наблюдатели, независими. Имаше едно видео в нета на австрийски политик, който е бил тогава независим наблюдател от ЕС в Крим. Гневно обясняваше на продажните журналисти на запад, че лъжеха за "насилствения референдум под дулата на оръжието"!
Ако си бил там тогава, можеше да ти повярваме. Но вече от толкова много лъжи и пропаганда с политически цели, не може да се вярва на никого нищо. Чул си от американските медии, че "референдума бил фейк" и айде го повтаряш, без да си много сигурен... А фактите са, Косово беше окупирано и е американска територия, трофей от войната там, докато Крим винаги си е бил руски... С референдум или без, там си живеят руснаци! А какви "индианци" живеят в Косово, та стана американско? :)
Коментиран от #258, #267, #271
11:55 06.08.2023
258 Българските турци
До коментар #257 от "Референдума в Крим?":Отначало в Крим са властвали кимерийци, древна Гърция, скити, готи, хуни, българи, хазари, византийски гърци, кипчаки, османски турци, татари от Златната орда и монголи. Той е бил частично контролиран от венецианците и генуезците през 13 век; в следващия период съответно Кримското ханство и Османската империя от 15-ти до 18-ти век.
От XV до XVIII век до Прутската война и малко след това до 1783 г. когато е присъединено от Екатерина към Русия , п-в Крим е център на Кримското ханство, васално на Османската империя !!! Изобщо като драскате тука и се надпикавате с Филофобските си комплекси четете поне Уикипедия ... историята ви е безтуй разводнена боза !
С договора от Кайнарджа през 1774 г. Русия анексира Крим през 1783 г., след като Русия накара Османската империя да приеме независимостта и неутралитета на Крим.
През 1897 в Крим живеят :
Общо : 546 592 жители
Кримски татари - 194 294
Руснаци - 180 963
Украинци - 64 703
Беларуси - 2 058
Арменци - 8 317
Евреи - 24168
Молдавци - 272
Поляци - 6 929
Гърци - 17 719
Немци - 31 590
Българи - 11 377
Цигани - 944
13:42 06.08.2023
259 Този коментар е премахнат от модератор.
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263 Да ти кажа ..
До коментар #245 от "Като си вещо лице,":Иза бойните комари кажи,,и за тях.абеее що не отпараш..
14:11 06.08.2023
264 Да ти кажа ..
До коментар #237 от "Българските турци":Опитваш се да правиш внушения ли..ами ко прави Японския флот и пачлубна авиация в Пърл Харбър..ммм? Аде пАли матора бе..
Коментиран от #265
14:17 06.08.2023
265 Българските турци
До коментар #264 от "Да ти кажа ..":Внушения на кого на троловете ли?
14:28 06.08.2023
266 Този коментар е премахнат от модератор.
267 стоян георгиев
До коментар #257 от "Референдума в Крим?":За какво да съм бил там бе рашист? Не виждаш ли русия как прави избори и референдуми? Думата избор въобще не съществува в тези мероприятия.
Коментиран от #269
14:34 06.08.2023
268 Еййй абе японска им ги работа
Коментиран от #270
17:18 06.08.2023
269 мдаааа
До коментар #267 от "стоян георгиев":А то па при нас едни избори ... ала бала, едни референдуми.... с мед да ги помажеш!!! Тука даже и 10 млн. да гласуват на референдум за нещо си дето не изнася на "ала бала" пак нема да мине!!!
17:23 06.08.2023
270 Сър Пичук
До коментар #268 от "Еййй абе японска им ги работа":Как може да натвориш толкова глупости в 3 изречения?!?!?!?
18:25 06.08.2023
271 Сър Пичук
До коментар #257 от "Референдума в Крим?":Така нареченият референдум е преди всичко незаконен, защото:
1. Решението за провеждането му е взето в нарушение на действащата в момента Украинска Конституция.
2. Решението е взето от хора, които нямат такова право, защото никога не са били избирани в Кримския Парламент, а са поставени там от руските окупатори.
3. Кримските татари не са били изобщо допуснати до гласуване.
4. Организацията, провеждането и отчитането на резултатите е извършено от руски колаборационисти и руски окупатори.
Отделно, международните наблюдатели" са били хора като Волен Сидеров. Руски петоколонници и подлоги има навсякъде и във всякакви сфери.
18:33 06.08.2023
272 Сър Пичук
До коментар #252 от "Българските турци":А бе, момченце, голяма каша ти е в главата. Бъркаш събития, времена, обществено-икономически строеве и какво ли още не. Няма какво да ти отговарям. Не може да дискутираме, защото имаш нужда първо от малко образоване.
Коментиран от #273
18:35 06.08.2023
273 Българските турци
До коментар #272 от "Сър Пичук":Прав си ! Не съм на твоя ранг ... за щастие !
18:50 06.08.2023
274 Този коментар е премахнат от модератор.
275 1253
Коментиран от #276
18:58 06.08.2023
276 УЙКО- КАЛЕКО
До коментар #275 от "1253":Забрави да напишеш и за бизоните около 60 000 000 .Тези животни са били свързани с поминъка на индианците.Белите заселници са ги избивали за да умира коренното население от глад.само на териториите на САЩ И КАНАДА се предполага,че по това време там са живеели около 10 000 000 индианци и както писах 60 000 000 бизона,чието избиване е допринесло с около 40% намаление на на коренното население ..
19:58 06.08.2023
277 Този коментар е премахнат от модератор.
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279 Този коментар е премахнат от модератор.
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281 Госあ
03:44 06.08.2025
282 ФАЩ
03:46 06.08.2025
283 Никой
Ходеше си - не е бил нещо - говорим за 2004 премерно - атомното е 45 както и да е. Един японец - японски не знам, та да кажа нещо и той да каже - освен това беше началник.
Единият от пилотите на самолетите е полудял, впрочем - осъзнавайки какво.
04:06 06.08.2025
284 Хмм
Коментиран от #311
04:08 06.08.2025
285 Хмм
04:47 06.08.2025
286 Ами
Коментиран от #287
04:50 06.08.2025
287 Госあ
До коментар #286 от "Ами":От американски реактор…
05:27 06.08.2025
288 Този коментар е премахнат от модератор.
289 Иван
06:19 06.08.2025
290 Дребен
Това е най-жестокото и масово избиване на мирно население....
Или хамирканзите са НЕДОСЕГАЕМИ...
Тромпета бил подготвен за ядрена война...
Само че руските бойни глави са ТЕРМОЯДРЕНИ С по 22 МЕГАТОНА ПАРЧЕТО...
тоест 1000 Малчугана...
08:25 06.08.2025
291 Тази бомба дава мотивация на Япония
Като се стопят ледовете в резултат на парниковия ефект всичко ще потъне под водата
Тогава ще дойде второ пришествие
Коментиран от #293
08:42 06.08.2025
292 приятели
09:28 06.08.2025
293 като нас
До коментар #291 от "Тази бомба дава мотивация на Япония":Тази и следващата бомби, правят от Япония колония, каквато са и до сега! Проверете колко военни бази имат американците там сега!
09:30 06.08.2025
294 хахахахах
09:41 06.08.2025
295 И аз да ти кажа нещо,
До коментар #4 от "да ти кажа":Не мисли толкова елементарно! Това са военни престъпления срещу човечеството! Но победителите кой не ги съди! Императорът е толкова ви овен,колкото и президентът на САЩ!
10:33 06.08.2025
296 Ти си
До коментар #4 от "да ти кажа":Пълен Идиот т б е т а па к
12:36 06.08.2025
297 Тъп Глупънсбъркър
До коментар #14 от "да ти кажа":В много голяма грешка сте бре! Не технологиите ще решат бъдещето, а глобалното затопляне. Климатът, който носеше реколти в България отпътува на север т.е. някъде към Сибир. По времето на ТКЗС-то царевицата без да се полива в края на юни беше вече половин метър по-висока от мен, а сега отнзи ден в началото на август случайно минах покрай полето и царевицата ми е до кръста, а като я гледам тръгнала да съхне. Докато гледате технологиите, изкустения интелект и политиката мислете чий ще го ядете след не много време, защото знаете старата канибалска поговорка "Изкуствения интелект никога няма да може да замени човека".
13:05 06.08.2025
298 Тъп Глупънсбъркър
13:09 06.08.2025
299 1453
14:19 06.08.2025
300 АметанА
Коментиран от #308
15:47 06.08.2025
301 Хмм
04:24 06.08.2026
302 Един
04:36 06.08.2026
303 Този коментар е премахнат от модератор.
304 Един
До коментар #8 от "Госあ":Да, бе, те рашките щото не избиват цивилни.
05:16 06.08.2026
305 Румен Р.
06:48 06.08.2026
306 Демократъ
До коментар #2 от "Интересно и двата града":Стига защитава нацисти бе дрезден ще се разплача
07:03 06.08.2026
307 Така де
Немаше да има атом по Япония.
07:33 06.08.2026
308 ПЪРЛ ХАРБЪР
До коментар #300 от "АметанА":Който дразни щатския орел, го отнася.
07:35 06.08.2026
309 Ха-ха-ха!
09:46 06.08.2026
310 още един - червен "анализатор" 160 -и
10:00 06.08.2026
311 Уговорката между Сталин и Рузвелт е
До коментар #284 от "Хмм":да се нападне Япония 3 месеца след капитулацията на Германия т.е. след 9.08.1945г. Руснаците спазват това решение, но вече са хвърлени атомните бомби и Императорът Хирохито е прочел капитулацията на Япония по радиото. Последният командващ на квантунската армия, генерал Отозо Ямада, заповядва на войските си да се предадат на 16 август 1945 г., ден след като император Хирохито обявява капитулацията на Япония в своето радио обръщение. Някои дивизии отказват да се предадат и сраженията продължават през следващите няколко дни. Фелдмаршал Шунроку Хата получава ултиматум да се предаде от генерал Георгий Шелаков на 18 август 1945 г. в Харбин. На следващия ден Хата се среща с маршал Александър Василевски и моли да бъде лишен от чина си на фелдмаршал заради пораженията на войската. 500 000 оцелели от квантунската армия са изпратени в съветски трудови лагери в Сибир, Руския Далечен изток и Монголия. Повечето от тях са изпратени поетапно обратно в Япония през следващите пет години, но има и такива които биват задържани до 50-те години.
11:53 06.08.2026
312 Търновец
До коментар #2 от "Интересно и двата града":Руска пропаганда - Тагарев е анти Българин и носи отговорност и за ефките и за Страйкърите но той не вкарва България във война и не прави нещо противоречащо на международните закони - защо Северна Корея да праща в Украйна войници ракети танкове снаряди - е ли това закононарушение? Вероятно не.
14:50 06.08.2026
313 Търновец
До коментар #174 от "Zвяра 🇷🇺":Русите също и Украинците са номадски етноси
14:52 06.08.2026