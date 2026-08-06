6 август 1945 г. САЩ хвърлят атомна бомба над Хирошима

Точно в 8 часа и 15 минути местно време на 6 август 1945 г. избухва бомбата, хвърлена от американския бомбардировач Б-29 над Хирошима.

Командир на екипажа е полковник Пол Тибетс. Той хвърля над японския град Хирошима атомна бомба „Little Boy“ („Малчуган“).

Бомбата се взривява, на около 600 метра над повърхността, при което на място загиват около 70—80 000 души. Зоната на пълно разрушение е около 1,4 км. в радиус. Пожарите, избухнали след взрива засягат около 11,4 км2. 90% от зданията са унищожени или силно повредени.

Три дни по-късно е хвърлена втора атомна бомба - „Fat Man“ („дебеланко“), с която е разрушен град Нагасаки.

Почти 200 000 от оцелелите все още се лекуват от последиците в болниците на Японския Червен кръст след атомните експлозии в Хирошима и Нагазаки.

Японският Червен кръст има болници за лечение на оцелелите от ядреното оръжие в Хирошима от 1956 г., а в Нагазаки от 1969 г. През тях са преминали над 2.5 милиона амбулаторни и над 2.6 хоспитализирани пациенти от оцелелите от ядрените бомбардировки. Само през изминалата година болниците на Японския Червен кръст в Хирошима и Нагазаки са приели за лечение съответно 4 657 и 6 030 души.