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Украинската армия: Севернокорейско ракетно подразделение се разполага в Западна Русия
  Тема: Украйна

Украинската армия: Севернокорейско ракетно подразделение се разполага в Западна Русия

5 Август, 2026 10:51 3 760 58

  • русия-
  • украйна-
  • северна корея-
  • ракети-
  • ким чен-ун

В руската Курска област, която граничи с Украйна, вече се намират около 9500 севернокорейски военнослужещи, но към момента те не участват пряко във военни действия срещу Киев

Украинската армия: Севернокорейско ракетно подразделение се разполага в Западна Русия - 1
Reuters Reuters

Севернокорейско ракетно подразделение започва да се разполага в Западна Русия и може да бъде оборудвано със 120 балистични ракети и шест пускови установки за удари срещу Украйна, заяви Андрий Черняк от Главното управление на разузнаването на Украйна, предаде "Ройтерс".

По думите му Русия планира да дислоцира ракетното подразделение, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужещи, в западната руска област Воронеж, като част от своята 112-та ракетна бригада.

Пхенян вече е изпратил в Русия нова партида от 40 ракети KN-23 и KN-24, както и личен състав, но параметрите и общият брой на ракетите ще бъдат окончателно уточнени на преговори на високо равнище следващия месец, допълни още Черняк.

Севернокорейско ракетно подразделение включва 120 севернокорейски балистични ракети и шест пускови установки, посочи той.

Черняк коментира и ударите от миналата седмица със севернокорейски балистични ракети от страна на Русия, като по думите му това е първият път, при който е регистрирано използването им от август 2025 г. насам, както и че са извършени с ракети от новата партида с KN-23 и KN-24.

Севернокорейските ракети KN-23 и KN-24 имат по-голям обсег и по-тежък боен заряд от руския си аналог "Искандер", но са по-малко точни и се свързват с удари, довели до голям брой жертви сред цивилното население, твърдят украински военни източници.

Използването на ракети KN-23/24 се вписва в тенденцията Русия да залага повече на балистични ракети като "Искандер" 9M723, които могат да бъдат прехванати единствено от американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Русия започна да изстрелва ракети KN-23 и KN-24 по Украйна към края на 2023 г. Северна Корея е доставила 150 от тези ракети в периода между края на 2023 г. и август 2025 г., посочи още Андрий Черняк.

По думите му в руската Курска област, която граничи с Украйна, се намират около 9500 севернокорейски военнослужещи, но към момента те не участват пряко във военни действия срещу Украйна.

Миналият месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Кремъл иска Северна Корея да изпрати още 30 000 войници и че във Воронежка област текат приготовления за тяхното приемане.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаген Дас

    74 13 Отговор
    Защо не!! Те са съюзници, а натовското какво дири в Украйна?

    Коментиран от #9, #37

    10:54 05.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Малко и остава

    54 12 Отговор
    на покрайнинката. Но Путин е прекалено мек.
    Възрастта си оказва влияние.

    Коментиран от #11

    10:58 05.08.2026

  • 5 Коста

    24 4 Отговор
    Укрите много им се кефят!

    11:00 05.08.2026

  • 6 Хи хи

    31 10 Отговор
    Въй ква балистика ги чака урките, направо в космоса ще излетят !!

    11:01 05.08.2026

  • 7 Абе,

    19 34 Отговор
    Явно баба Пу не е в състояние сама. Явно всичко е "большие длинные сказки".

    Коментиран от #20

    11:02 05.08.2026

  • 8 Мусорчик

    8 21 Отговор
    Тези ми приличат на "борците" от близкото минало. Двайсет дебелака отиват да бият един хилариус.

    11:02 05.08.2026

  • 9 Долу Путин

    15 43 Отговор

    До коментар #1 от "Хаген Дас":

    А,кръволака Путин какво ди.и в Украйна?
    Е,нама да я спечели тази война.

    Коментиран от #21, #23, #33

    11:04 05.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Уточнение

    11 11 Отговор

    До коментар #4 от "Малко и остава":

    На Путин му много мек!

    11:05 05.08.2026

  • 12 Хи хи

    37 4 Отговор
    Тръмпи прецака мноо лошо урките, щото сега нито лиценз за патриоти, нито патриоти ще им даде. Патриотите се пазят за Иран, Гренландия и Тайван, а урките получават гол у.....й

    11:07 05.08.2026

  • 13 Тиква

    24 7 Отговор
    Уау, окрабандерите не доволни?,нека корейци да имат практика,да видят мъртва окрабандера,как изглежда.

    11:08 05.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Няма

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    ,няма, а в ковчезите към натовските държави има марсианци???

    11:11 05.08.2026

  • 16 Мухахаха

    22 6 Отговор
    Бандерите ще ядът на Ким кривата ракета

    11:18 05.08.2026

  • 17 Укротролягата скоротечен рак да хване!

    8 3 Отговор
    Укротролягата скоротечен рак да хване!

    Коментиран от #27, #30

    11:18 05.08.2026

  • 18 Аеееее

    15 2 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    11:19 05.08.2026

  • 19 А укрофашисткото

    23 3 Отговор
    Нещо да не е по различно НАТО къде се е разположило на Слънчев брег ли???Г. ПАЦИ ПРОПАГАНДНИ НИКОЙ ВЕЧЕ НЕ Е СЪПРИЧАСТЕН КЪМ АГРЕСОРА НАТО-УКРАЙНА ,КОИТО НЕ ИСКАТ ВОЙНАТА ДА СПРЕ,РУСИЯ НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ЗАВЛАДЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ТА АКО ЩЕ И ТРЕТА СВЕТОВНА ДА СТАНЕ ТЕ СА ПОДГОТВЕНИ НИЕ НЕ!

    11:19 05.08.2026

  • 20 Ама то щот...

    19 4 Отговор

    До коментар #7 от "Абе,":

    ...твоят Зелко,ако не бе НАТО и ЕС да му наливат постянно,в бездънната каца- пари и оръжия,щеше да е в състояние сам да издържи...!

    11:20 05.08.2026

  • 21 ПУТИН е шефа

    16 4 Отговор

    До коментар #9 от "Долу Путин":

    Свиквай

    Коментиран от #25

    11:20 05.08.2026

  • 22 Касата

    8 16 Отговор
    Севернокорейците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки!

    11:21 05.08.2026

  • 23 оня с коня

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Долу Путин":

    дири минските споразумения кои не спазва

    11:22 05.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бай Ганьо

    8 13 Отговор

    До коментар #21 от "ПУТИН е шефа":

    Путин е шефа на кенеффа

    11:23 05.08.2026

  • 26 Моряка

    16 3 Отговор
    Я па тия!Значи западняците могат да тъпчат бандерите с какви ли не ракети,самолети,български джапанета,а корейски поздрав не може?

    11:23 05.08.2026

  • 27 вещоман

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Укротролягата скоротечен рак да хване!":

    да ти се връща

    11:24 05.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 гост

    4 9 Отговор
    Добре,севернокорейска армия има право да воюва на страната на Крепостната а европейска армия да няма право да влезне в Украйна..къде е логиката.

    Коментиран от #41, #53

    11:26 05.08.2026

  • 30 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Укротролягата скоротечен рак да хване!":

    Нали ти го пожелах оня ден....да не си жив да го видиш...

    11:27 05.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 не може да бъде

    10 2 Отговор
    Има разбира се доста въпроси по тази новина но главният въпрос е -кой пусна духа от бутилката и превърна Украйна в полигон за изпробване на всички видове оръжия за които е имало нужда от изпробване!?Който е направил това сега нека да си прави сметката -тия дето имат повече оръжия по-опасни оръжия имат по-големи възможности да ги произвеждат и усъвършенстват сега се оказват в печеливша позиция !?А тия които са си направили грешно сметката ще духат супата !?

    11:27 05.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Убаво

    1 8 Отговор
    Смъртници.

    11:30 05.08.2026

  • 35 Трол

    6 2 Отговор
    Възможно е г-н Ким да разположи и ядрени оръжия.

    11:30 05.08.2026

  • 36 Укрите ядоха...

    11 4 Отговор
    ...севернокорейският... в Курск,по суша...!
    Сега ще ядат севернокорейският... и по...въздух...!

    11:31 05.08.2026

  • 37 НАТО бомби Путин

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хаген Дас":

    Още?

    11:31 05.08.2026

  • 38 Бибиян

    5 4 Отговор
    У Курска и Воронежка област че се жъне ориз скоро

    11:32 05.08.2026

  • 39 Ееееее

    5 10 Отговор
    Птиците на Мадяр ще им видят сметката

    11:33 05.08.2026

  • 40 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    6 13 Отговор
    Нито КИМ, нито бай Дончо психара НЕ МОГАТ са спасят позорното поражение на монголо фашистката секта в москалбад и ТРИДНЕВНИЯ извратеняк!
    Закривай

    11:34 05.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ама

    10 4 Отговор
    зеленият шмъркач вие ,за една Корея, а в укристан 52 държави се бият срещу РФ...

    11:37 05.08.2026

  • 43 света трябва да си помага в борбата

    5 1 Отговор
    срещу нацистката сган

    Коментиран от #45, #47

    11:39 05.08.2026

  • 44 АБЕ мани....

    2 7 Отговор
    Тия жлътуре ,Тик Ток женчовците на рамАзан и жалкия блатен аскер станаа за посмешище у Курск!
    ЕДНА бригада десантчици освободи 2 републики за ...5 дня а тия монголья и у момента си ги връщат ( 2 год и половина)!
    Ааааахахаха

    11:40 05.08.2026

  • 45 Герги

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "света трябва да си помага в борбата":

    дай уточнение...кои са

    11:41 05.08.2026

  • 46 старшинката

    6 1 Отговор
    Не става въпрос за помощ за Русия - просто трупат боен опит, може би бъдещи конфликти около Тайван... То затова южнокорейците реват, защото ако се изрепчат, Ким ще ги сгази за норматив - с 1,3 милиона редовна армия и 6 милиона резервисти, кей-попаджиите не ги виждам. Да не говорим и за заплахата за Япония - Ким има ракети, които стигат до Хавай - там няма да има поражения, но многомилионна Япония е в близкия обсег.

    11:43 05.08.2026

  • 47 Те си помагат

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "света трябва да си помага в борбата":

    От 190 държави в света, само ...3 ... подържат нацистите и Фюрера ПЕ дофил!
    Факт

    11:43 05.08.2026

  • 48 1234

    3 2 Отговор
    Ще ги ползват за охрана от дронове. Северна Корея е използвала времето за развитие на антидрон устройства.. Другото са украниски фантазии..

    11:44 05.08.2026

  • 49 Фори

    3 7 Отговор
    Ако не бяха северно Корейците Русия да е закъсала.Те помагат както помагаше Америка на Русия през ВСВ.Изпращат им храни , оръжия, войници.Русия обича да воюва на аванта.С чужди материали и войници.

    Коментиран от #51, #57

    11:45 05.08.2026

  • 50 Факт

    5 4 Отговор
    Колективния Брикс и комунистическия интернационал атакуваха Украйна и изгубиха,тотален позор

    11:46 05.08.2026

  • 51 Не баш

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "Фори":

    Руското пушечно месо свърши.А бункерният плъх го е страх да прави нова мобилизация.

    11:48 05.08.2026

  • 52 факти

    0 1 Отговор
    ИМА ЛИ РУСКИ ТРОЛОВЕ ТУК ?

    Коментиран от #54

    11:50 05.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "факти":

    с лопата е малко...с фадрома да ги ринеш...Митрофанова не жали рублите тапети..

    Коментиран от #55

    11:52 05.08.2026

  • 55 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":

    Скъса се до лижеш Митрофанова

    11:56 05.08.2026

  • 56 Валка

    1 0 Отговор
    В Украйна има разположена техника и военни на НАТО, на Колумбия и на кой ли още не. Да се разкарат от там и корейците също ще се махнат.

    11:59 05.08.2026

  • 57 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Фори":

    Ами подобно твърдение означава че КНДР като военна сила е равностойно на НАТО или най-малкото на САЩ ...след като те именно внасят печелившия баланс в тази война или поне уравновесяват баланса!?Доколкото знаем от правилните медии КНДР е една изостанала в технологично държава корейците гладуват ядат кучета и котки и хлебарки и бръмбари живеят в колиби и т.н!?Трябва да си изясним кое е вярното!?...но както се вижда и с просто око истината е доста различна от това което се твърди от някои издания и журналисти ...и това важи не само за КНДР!?

    11:59 05.08.2026

  • 58 Факт

    0 0 Отговор
    Пушия приключи. Изпуши💨💨💨

    12:02 05.08.2026

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