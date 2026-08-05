Украинската армия: Севернокорейско ракетно подразделение се разполага в Западна Русия

Севернокорейско ракетно подразделение започва да се разполага в Западна Русия и може да бъде оборудвано със 120 балистични ракети и шест пускови установки за удари срещу Украйна, заяви Андрий Черняк от Главното управление на разузнаването на Украйна, предаде "Ройтерс".
По думите му Русия планира да дислоцира ракетното подразделение, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужещи, в западната руска област Воронеж, като част от своята 112-та ракетна бригада.
Пхенян вече е изпратил в Русия нова партида от 40 ракети KN-23 и KN-24, както и личен състав, но параметрите и общият брой на ракетите ще бъдат окончателно уточнени на преговори на високо равнище следващия месец, допълни още Черняк.
Севернокорейско ракетно подразделение включва 120 севернокорейски балистични ракети и шест пускови установки, посочи той.
Черняк коментира и ударите от миналата седмица със севернокорейски балистични ракети от страна на Русия, като по думите му това е първият път, при който е регистрирано използването им от август 2025 г. насам, както и че са извършени с ракети от новата партида с KN-23 и KN-24.
Севернокорейските ракети KN-23 и KN-24 имат по-голям обсег и по-тежък боен заряд от руския си аналог "Искандер", но са по-малко точни и се свързват с удари, довели до голям брой жертви сред цивилното население, твърдят украински военни източници.
Използването на ракети KN-23/24 се вписва в тенденцията Русия да залага повече на балистични ракети като "Искандер" 9M723, които могат да бъдат прехванати единствено от американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът".
Русия започна да изстрелва ракети KN-23 и KN-24 по Украйна към края на 2023 г. Северна Корея е доставила 150 от тези ракети в периода между края на 2023 г. и август 2025 г., посочи още Андрий Черняк.
По думите му в руската Курска област, която граничи с Украйна, се намират около 9500 севернокорейски военнослужещи, но към момента те не участват пряко във военни действия срещу Украйна.
Миналият месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Кремъл иска Северна Корея да изпрати още 30 000 войници и че във Воронежка област текат приготовления за тяхното приемане.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаген Дас
Коментиран от #9, #37
10:54 05.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Малко и остава
Възрастта си оказва влияние.
Коментиран от #11
10:58 05.08.2026
5 Коста
11:00 05.08.2026
6 Хи хи
11:01 05.08.2026
7 Абе,
Коментиран от #20
11:02 05.08.2026
8 Мусорчик
11:02 05.08.2026
9 Долу Путин
До коментар #1 от "Хаген Дас":А,кръволака Путин какво ди.и в Украйна?
Е,нама да я спечели тази война.
Коментиран от #21, #23, #33
11:04 05.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Уточнение
До коментар #4 от "Малко и остава":На Путин му много мек!
11:05 05.08.2026
12 Хи хи
11:07 05.08.2026
13 Тиква
11:08 05.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Няма
До коментар #3 от "Гост":,няма, а в ковчезите към натовските държави има марсианци???
11:11 05.08.2026
16 Мухахаха
11:18 05.08.2026
17 Укротролягата скоротечен рак да хване!
Коментиран от #27, #30
11:18 05.08.2026
18 Аеееее
11:19 05.08.2026
19 А укрофашисткото
11:19 05.08.2026
20 Ама то щот...
До коментар #7 от "Абе,":...твоят Зелко,ако не бе НАТО и ЕС да му наливат постянно,в бездънната каца- пари и оръжия,щеше да е в състояние сам да издържи...!
11:20 05.08.2026
21 ПУТИН е шефа
До коментар #9 от "Долу Путин":Свиквай
Коментиран от #25
11:20 05.08.2026
22 Касата
11:21 05.08.2026
23 оня с коня
До коментар #9 от "Долу Путин":дири минските споразумения кои не спазва
11:22 05.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Бай Ганьо
До коментар #21 от "ПУТИН е шефа":Путин е шефа на кенеффа
11:23 05.08.2026
26 Моряка
11:23 05.08.2026
27 вещоман
До коментар #17 от "Укротролягата скоротечен рак да хване!":да ти се връща
11:24 05.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 гост
Коментиран от #41, #53
11:26 05.08.2026
30 гост
До коментар #17 от "Укротролягата скоротечен рак да хване!":Нали ти го пожелах оня ден....да не си жив да го видиш...
11:27 05.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 не може да бъде
11:27 05.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Убаво
11:30 05.08.2026
35 Трол
11:30 05.08.2026
36 Укрите ядоха...
Сега ще ядат севернокорейският... и по...въздух...!
11:31 05.08.2026
37 НАТО бомби Путин
До коментар #1 от "Хаген Дас":Още?
11:31 05.08.2026
38 Бибиян
11:32 05.08.2026
39 Ееееее
11:33 05.08.2026
40 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Закривай
11:34 05.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ама
11:37 05.08.2026
43 света трябва да си помага в борбата
Коментиран от #45, #47
11:39 05.08.2026
44 АБЕ мани....
ЕДНА бригада десантчици освободи 2 републики за ...5 дня а тия монголья и у момента си ги връщат ( 2 год и половина)!
Ааааахахаха
11:40 05.08.2026
45 Герги
До коментар #43 от "света трябва да си помага в борбата":дай уточнение...кои са
11:41 05.08.2026
46 старшинката
11:43 05.08.2026
47 Те си помагат
До коментар #43 от "света трябва да си помага в борбата":От 190 държави в света, само ...3 ... подържат нацистите и Фюрера ПЕ дофил!
Факт
11:43 05.08.2026
48 1234
11:44 05.08.2026
49 Фори
Коментиран от #51, #57
11:45 05.08.2026
50 Факт
11:46 05.08.2026
51 Не баш
До коментар #49 от "Фори":Руското пушечно месо свърши.А бункерният плъх го е страх да прави нова мобилизация.
11:48 05.08.2026
52 факти
Коментиран от #54
11:50 05.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Кривоверен алкаш
До коментар #52 от "факти":с лопата е малко...с фадрома да ги ринеш...Митрофанова не жали рублите тапети..
Коментиран от #55
11:52 05.08.2026
55 Ха ХаХа
До коментар #54 от "Кривоверен алкаш":Скъса се до лижеш Митрофанова
11:56 05.08.2026
56 Валка
11:59 05.08.2026
57 не може да бъде
До коментар #49 от "Фори":Ами подобно твърдение означава че КНДР като военна сила е равностойно на НАТО или най-малкото на САЩ ...след като те именно внасят печелившия баланс в тази война или поне уравновесяват баланса!?Доколкото знаем от правилните медии КНДР е една изостанала в технологично държава корейците гладуват ядат кучета и котки и хлебарки и бръмбари живеят в колиби и т.н!?Трябва да си изясним кое е вярното!?...но както се вижда и с просто око истината е доста различна от това което се твърди от някои издания и журналисти ...и това важи не само за КНДР!?
11:59 05.08.2026
58 Факт
12:02 05.08.2026