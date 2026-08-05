Украинската армия: Севернокорейско ракетно подразделение се разполага в Западна Русия

Севернокорейско ракетно подразделение започва да се разполага в Западна Русия и може да бъде оборудвано със 120 балистични ракети и шест пускови установки за удари срещу Украйна, заяви Андрий Черняк от Главното управление на разузнаването на Украйна, предаде "Ройтерс".

По думите му Русия планира да дислоцира ракетното подразделение, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужещи, в западната руска област Воронеж, като част от своята 112-та ракетна бригада.

Пхенян вече е изпратил в Русия нова партида от 40 ракети KN-23 и KN-24, както и личен състав, но параметрите и общият брой на ракетите ще бъдат окончателно уточнени на преговори на високо равнище следващия месец, допълни още Черняк.

Севернокорейско ракетно подразделение включва 120 севернокорейски балистични ракети и шест пускови установки, посочи той.

Черняк коментира и ударите от миналата седмица със севернокорейски балистични ракети от страна на Русия, като по думите му това е първият път, при който е регистрирано използването им от август 2025 г. насам, както и че са извършени с ракети от новата партида с KN-23 и KN-24.

Севернокорейските ракети KN-23 и KN-24 имат по-голям обсег и по-тежък боен заряд от руския си аналог "Искандер", но са по-малко точни и се свързват с удари, довели до голям брой жертви сред цивилното население, твърдят украински военни източници.

Използването на ракети KN-23/24 се вписва в тенденцията Русия да залага повече на балистични ракети като "Искандер" 9M723, които могат да бъдат прехванати единствено от американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Русия започна да изстрелва ракети KN-23 и KN-24 по Украйна към края на 2023 г. Северна Корея е доставила 150 от тези ракети в периода между края на 2023 г. и август 2025 г., посочи още Андрий Черняк.

По думите му в руската Курска област, която граничи с Украйна, се намират около 9500 севернокорейски военнослужещи, но към момента те не участват пряко във военни действия срещу Украйна.

Миналият месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Кремъл иска Северна Корея да изпрати още 30 000 войници и че във Воронежка област текат приготовления за тяхното приемане.