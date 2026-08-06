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Георги Русев: Рядко се получават такива мачове в последните години

Георги Русев: Рядко се получават такива мачове в последните години

6 Август, 2026 06:18 774 1

  • георги русев-
  • цска 1948-
  • панатинайкос-
  • футбол

Дано Левски и другият евроучастник да се класират в основната фаза

Георги Русев: Рядко се получават такива мачове в последните години - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голмайсторът за ЦСКА 1948 Георги Русев сподели мнението си след равенството 1:1 при гостуването на Панатинайкос. Офанзивният футболист изрази надежда, че пропусната пред вратата на домакините възможности няма да се окажат фатални преди реванша в София. Той използва момента и да пожелае успех на Левски в Шампионската лига, както и на ЦСКА в Лига Европа.

"Добра атака от наша страна, топката ми дойде на удобна позиция, радвам се, че вкарах. Вратарят направи едно добро спасяване. Дано да не съжаляваме. Въпреки че Панатинайкос беше по-доминиращият отбор, с повече владение и удари, ние създадохме доста ситуации, можеше да вкараме повече от един гол", заяви Русев след срещата.

Крилото на червените подчерта, че отборът трябва да се гордее с показаното ниво на подобен стадион и пред такава публика срещу сериозен съперник.

"Не мисля, че има значение кой е фаворит или не. Те са много класен отбор, с трансфери за милиони, с голяма класа. Показахме стойностно лице. Едно лице, което трябва да се гордеем с него. Рядко се получават такива мачове в последните години – на такива стадиони, с такава публика. Поздравявам Левски, дано успеят да се класират в основна фаза. Колкото повече отбори, толкова по-добре за българския футбол. Както и на другия евроучастник утре", допълни българският национал.

Русев обърна внимание и на представянето на вратаря Петър Маринов, като отличи общите усилия в дефанзивен план.

"Трябва да успеем да отстраним. Много усилия хвърлихме – първа, втора топка. Успявахме да се подсигуряваме добре, Пепи не се сещам да има сериозни спасявания, иначе направи страхотен мач", завърши авторът на изравнителното попадение.


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