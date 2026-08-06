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Петролни войни! Техеран бил готов да отвори Ормузкия проток за 4 месеца

Петролни войни! Техеран бил готов да отвори Ормузкия проток за 4 месеца

6 Август, 2026 08:22 754 4

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • персийски залив-
  • оман-
  • ормузки проток

Според предложеното споразумение северният маршрут, установен в близост до иранския остров Ларак, и южният маршрут във вътрешните води на Оман ще бъдат закрити, тъй като са временни

Петролни войни! Техеран бил готов да отвори Ормузкия проток за 4 месеца - 1
News.bg News.bg

Евентуален транзитен маршрут през Ормузкия пролив, по който се водят преговори между Иран и Оман, би могъл да бъде жизнеспособен за период от два до четири месеца, заяви иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, според агенция IRNA.

Гарибабади заяви, че връщането на Съединените щати към ангажиментите им по Меморандума за разбирателство от Исламабад е условие за отварянето на пролива, но само по себе си това няма да бъде достатъчно.

Той посочи, че споразумението с Оман относно режима на пролива е напът да бъде финализирано, като са постигнати принципни договорености по почти всички въпроси, включително картите на маршрутите за влизане и излизане на морския трафик и свързаните с това въпроси.

Гарибабади заяви, че споразумението трябва да бъде сключено единствено между Иран и Оман и че Техеран не признава никакви права на която и да е друга държава в този процес.

Той посочи, че предложеното споразумение представлява нов модел, а не продължение на системата, използвана през последните 60 години, като се вземат предвид настоящите условия, ситуацията със сигурността около Иран и бъдещите разпоредби, регулиращи Ормузкия проток.

Според предложеното споразумение северният маршрут, установен в близост до иранския остров Ларак, и южният маршрут във вътрешните води на Оман ще бъдат закрити, тъй като са временни, заяви Гарибабади.

Той добави, че новодоговореният маршрут ще се използва за кораби, ако споразумението между Иран и Оман навлезе във фазата на изпълнение.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 2 Отговор
    Да видим !!! Но и какво видяхме ?!
    Предишното примирие трая, докато Нетаняху не посети Вашингтон "по дела никак не свързани с Иран"!!!
    На другия ден рижия побесня!!!

    08:26 06.08.2026

  • 2 хванахме лъжата

    5 2 Отговор
    Иран не правил такова изявление официално...Това е поредната фантазия на дядо Дони и слугуващите му медийки.

    08:29 06.08.2026

  • 3 става по- зле

    4 2 Отговор
    След войната на сащ и исраел за за заграбване стягайте се за такса през прохода която ще плащате на Иран за преминаване през водите му.

    08:32 06.08.2026

  • 4 Чалмосана Копейка

    1 1 Отговор
    Като закъсаме с парите ставаме по сговорчиви...

    08:39 06.08.2026

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