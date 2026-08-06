Петролни войни! Техеран бил готов да отвори Ормузкия проток за 4 месеца

Евентуален транзитен маршрут през Ормузкия пролив, по който се водят преговори между Иран и Оман, би могъл да бъде жизнеспособен за период от два до четири месеца, заяви иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, според агенция IRNA.

Гарибабади заяви, че връщането на Съединените щати към ангажиментите им по Меморандума за разбирателство от Исламабад е условие за отварянето на пролива, но само по себе си това няма да бъде достатъчно.

Той посочи, че споразумението с Оман относно режима на пролива е напът да бъде финализирано, като са постигнати принципни договорености по почти всички въпроси, включително картите на маршрутите за влизане и излизане на морския трафик и свързаните с това въпроси.

Гарибабади заяви, че споразумението трябва да бъде сключено единствено между Иран и Оман и че Техеран не признава никакви права на която и да е друга държава в този процес.

Той посочи, че предложеното споразумение представлява нов модел, а не продължение на системата, използвана през последните 60 години, като се вземат предвид настоящите условия, ситуацията със сигурността около Иран и бъдещите разпоредби, регулиращи Ормузкия проток.

Според предложеното споразумение северният маршрут, установен в близост до иранския остров Ларак, и южният маршрут във вътрешните води на Оман ще бъдат закрити, тъй като са временни, заяви Гарибабади.

Той добави, че новодоговореният маршрут ще се използва за кораби, ако споразумението между Иран и Оман навлезе във фазата на изпълнение.