Путин обяви създаването на нов род войски в руската армия: Денис Лямин ще бъде командир

Руският президент Владимир Путин посочи днес Денис Лямин за командир на бъдещите руски войски за безпилотни системи, които ще отговарят за използването на дронове на бойното поле, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Досега Лямин служеше като началник щаб на руската групировка войски "Център".
Путин обяви назначението в рамките на, по думите му, "усъвършенстване" на военната структура в момент, когато войната в Украйна преполовява петата си година.
"На всички е добре известно, че сме взели решение за създаването на нов род войски - Войски за безпилотни системи. Възникна задачата да се намери човек, които се е изявил по най-добрия начин в подобна работа. За един от най-квалифицираните специалисти в тази сфера е смятан Денис Игоревич Лямин, който досега воюваше в рамките на групировката войски "Център" в качеството на началник щаб", каза Путин на предавано по телевизията съвещание с висши военни в Кремъл, цитиран от ТАСС.
Обръщайки се към Лямин, руският президент подчерта, че новият род войски тепърва ще бъде сформиран.
"Искам да изразя надежда, че вие, а така смятат и министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб, бидейки един от най-квалифицираните специалисти, както вече казах, ще доведете докрай сформирането на новия род войски за безпилотни системи и ще го оглавите в близко бъдеще" посочи още Путин.
Лямин е възпитаник на Школата за командване на танкови войски и е служил продължително време в сухопътните войски.
Путин описа групировката войски "Център" като ключова в усилията на Москва за превземе цялата Донецка област, което е основен приритет за Русия.
Путин обяви на същото съвещание, че досегашният командир на групировката войски "Център" Валерий Солодчук ще бъде преместен на длъжност началник на всички тилови служби на армията, а на неговото място ще бъде назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, който досега служеше като командир на групировката войски "Изток", отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Незнайко
Коментиран от #8, #22, #27
16:10 05.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Само споделям
16:12 05.08.2026
4 Трол
Коментиран от #78
16:13 05.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 МНОГОЗНАЙКО
Коментиран от #21
16:13 05.08.2026
7 Чако
16:14 05.08.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Незнайко":Тези ваши жълтопаветни блянове няма как да се сбъднат. Някой ви е излъгал с тази наивна пропаганда за бутиковата държавица Московия. РФ е в процес на колективизация.
Коментиран от #18
16:14 05.08.2026
9 Хахахахаха
Коментиран от #14, #69
16:16 05.08.2026
10 АБЕ КАДИРКАТА ДЕ СА СКРИ
Коментиран от #35, #74, #76
16:16 05.08.2026
11 А50
Коментиран от #79
16:17 05.08.2026
12 Хората по света произвеждат блага,
Коментиран от #37
16:18 05.08.2026
13 Ей сега вече..
Коментиран от #16
16:19 05.08.2026
14 Счуло ти се е
До коментар #9 от "Хахахахаха":Гласове в главата.
Не ходи на доктор. Не се лекува. Има летален изход.
Коментиран от #50
16:20 05.08.2026
15 Хасковски каунь
Слава на Русия.
Коментиран от #28, #54
16:20 05.08.2026
16 От пет години го повтаряш
До коментар #13 от "Ей сега вече..":Смени си врачката или дилъра.
Коментиран от #23
16:21 05.08.2026
17 Хахахаха
16:22 05.08.2026
18 Соломон
До коментар #8 от "честен ционист":Ще поживем и ще видим.Но Русия отдавана е преминала линията от която няма връщане на зад.За това и краят и ще е такъв
Коментиран от #33
16:22 05.08.2026
19 УСА боклук
Коментиран от #29
16:23 05.08.2026
20 Кремълският смешник иска
Никой не е по-голям ционистки враг на Русия от него. Не вярвам да е само наполовина евреин.
Като се отправи във вечните ловни полета, ще му се направи тест при аутопсията.
Коментиран от #24, #70
16:23 05.08.2026
21 Соломон
До коментар #6 от "МНОГОЗНАЙКО":Финала е ясен.Китай и Казакстан си вземат тяхното а за Русия остава Московия
Коментиран от #81
16:24 05.08.2026
22 за това ти живееш на село в
До коментар #1 от "Незнайко":мизерия чат пат ходиш до София да видиш свят незнайко -така е ядеш наденицата до картофите и си лакома искаш още типинчно сексуално неорентиран джендър розава флейта
Коментиран от #25
16:24 05.08.2026
23 Владимир Сополин
До коментар #16 от "От пет години го повтаряш":Пет години жънем успехи на бойното поле.На едно и също място.
16:25 05.08.2026
24 Тодор Живков
До коментар #20 от "Кремълският смешник иска":Владимир Путин е половин евреин.
Таз година половин евреин, догодина – цял.
16:25 05.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Укротролюхата да хване скоротечен рак!
Коментиран от #31
16:25 05.08.2026
27 ох розава флейта колко си бърза
До коментар #1 от "Незнайко":с отрицателната оценка ша ти спукам розавиязадникотебане
Коментиран от #60
16:26 05.08.2026
28 Румен Решетников
До коментар #15 от "Хасковски каунь":Верно? На петата година от блицкрига на крепостните? Явно си запознат. От мен един съвет- бъди ларж, дай още една петилетка, пък след това ще видим...
16:26 05.08.2026
29 Доктор
До коментар #19 от "УСА боклук":Сигурен ли си,че мухата е само една?
16:27 05.08.2026
30 РУСИЯ Е ГОТОВА ЗА СВЕТОВНА ВОЙНА
Къде сме ние?
Коментиран от #41, #58
16:27 05.08.2026
31 Соломон
До коментар #26 от "Укротролюхата да хване скоротечен рак!":Знаеш ли как северните народи са наричали сифилиса.Наричалиса го руская болезень.Защото е дошъл със руснаците.И това е единственото което са им оставили
16:28 05.08.2026
32 Аз съм веган
16:28 05.08.2026
33 честен ционист
До коментар #18 от "Соломон":Русия от 7 май 2000 насам върви само нагоре. За какъв край бълнувате, Шлема? Колективизацията трае около 10г и СВО е един удобен изнструмент за ускоряването й. Нали не си представяш, че един комик ще победи цяла империя?
Коментиран от #38, #65
16:28 05.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Имат ново хоби
До коментар #10 от "АБЕ КАДИРКАТА ДЕ СА СКРИ":Правят си селфи пред фототапети с бойно поле.
А Кадирката изгони Божков от Дубайските си палати. За пръв път бандитски квартирант не си плащал наема редовно.
16:28 05.08.2026
36 Удри русораста с лопатЕто
Коментиран от #42
16:29 05.08.2026
37 Хи хи
До коментар #12 от "Хората по света произвеждат блага,":Комунистически Китай произвежда блага, от които ти лапаш, а после произвеждаш г у м н а !
16:30 05.08.2026
38 Соломон
До коментар #33 от "честен ционист":За този въсход да же има песен.Нефт газ золата елмази а народ живеть в говне
Коментиран от #44
16:31 05.08.2026
39 оня с коня
16:31 05.08.2026
40 нашите либерални пляви плюват само
16:32 05.08.2026
41 Аз съм си у нас
До коментар #30 от "РУСИЯ Е ГОТОВА ЗА СВЕТОВНА ВОЙНА":Ти си край казаните. Намерил си стари броеве на "Работническо дело" за подплата на кашона и ни качваш отбрани цитати от минали времена.
Коментиран от #45
16:32 05.08.2026
42 какво написа
До коментар #36 от "Удри русораста с лопатЕто":педерастмиризлив ко
16:33 05.08.2026
43 ХА ХА
Коментиран от #48
16:34 05.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 у вас си нормално пълнят ти
До коментар #41 от "Аз съм си у нас":д-то -скоро четох за американска клиника която имплантира яйциклетка от жена в мъжкизадницикато твоя
16:35 05.08.2026
46 Артилерист
16:36 05.08.2026
47 Бах
16:36 05.08.2026
48 кажи за зеления наркоман
До коментар #43 от "ХА ХА":1,56 и нанцува оренталски танци най смешния президент пада си по коката скъппедале нали знаеш
Коментиран от #53, #72
16:37 05.08.2026
49 Ля Мин
16:38 05.08.2026
50 Хххх
До коментар #14 от "Счуло ти се е":Това ли измисли за затапване хахаха, жалък си пробвай пак, извика някой да ти помогнв, мисловната ти дейност е отрицателна, успех с новия опит
16:39 05.08.2026
51 Соломон
Коментиран от #52
16:39 05.08.2026
52 казапедераса соломон
До коментар #51 от "Соломон":мило розаво облаче чакам те тази вечер шатинапълнязадникассперма и устенцето
16:40 05.08.2026
53 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #48 от "кажи за зеления наркоман":А кажи за пиждин как целува на Кадирката корана !!Стожера на православието ,целувача на корани .
Коментиран от #59
16:42 05.08.2026
54 Каун
До коментар #15 от "Хасковски каунь":вече 5 та година Путин праща на сигурна смърт милиони млади славянски момчета.
И тук голяма радост !
16:42 05.08.2026
55 Да питам
16:42 05.08.2026
56 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЛЕК СЪРБЕЖ ИМАТ
ОТКЪМ ГЪ..ЗЯ.ГАТА
Коментиран от #61
16:44 05.08.2026
57 По добре
Коментиран от #73
16:44 05.08.2026
58 Радев
До коментар #30 от "РУСИЯ Е ГОТОВА ЗА СВЕТОВНА ВОЙНА":питай
Коментиран от #63
16:44 05.08.2026
59 един корана друг като теб
До коментар #53 от "ПЪЛНИ Глупости":лапапишкикъде мити къде с сирене но така е вие с различната орентация не подбирате научи турски педерастмизливче скоро ще це;уваш и друго
Коментиран от #88
16:48 05.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ох пате хич не си падам по
До коментар #56 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":червени но яко разтварямдупари на миризливипедерасти като теб как си миличка имаш хубави спомени от последният път когато ти напълнихмезадника бяххме 4-5 мъже и ти спомняш си правихме и видео за вашите без грубости
16:50 05.08.2026
62 Механик
Коментиран от #66, #68
16:51 05.08.2026
63 Боташа през Истанбул за Москва
До коментар #58 от "Радев":58 Радев:
До коментар 30 от "РУСИЯ Е ГОТОВА ЗА СВЕТОВНА ВОЙНА":
питай
-;-
Боташа още ли не е отишъл на работно посещение при Путлер.!?!?!?!?
Може да мине през Истанбул за целуване ръката на Падишаха и после до Москва
16:51 05.08.2026
64 Българин
16:52 05.08.2026
65 Наркоман бута империята
До коментар #33 от "честен ционист":33 честен ционист:
До коментар 18 от "Соломон":
Русия от 7 май 2000 насам върви само нагоре. За какъв край бълнувате, Шлема? Колективизацията трае около 10г и СВО е един удобен изнструмент за ускоряването й. Нали не си представяш, че един комик ще победи цяла империя?
Коментиран от 38
-;-
Представям си и Наркоман да Бутне Кенефа
Коментиран от #82
16:52 05.08.2026
66 не си падам по копейките
До коментар #62 от "Механик":нали сме с евро но теб бих те удрял 24/7 аналнодокатотипръсназадника защото ти си много интересн трол комнтари против и за русия или нато ей как ша тинапълнязадникапедерастдолен
16:54 05.08.2026
67 казах
Коментиран от #75, #84
16:54 05.08.2026
68 Спасение няма
До коментар #62 от "Механик":62 Механик:
Удри копейката с фаража!
-;-
Какво ти е виновен фаража, та да го цапаш?!
16:54 05.08.2026
69 Ха ха ха
До коментар #9 от "Хахахахаха":Громи НАТО и Украйна във вицовете
Коментиран от #90
16:56 05.08.2026
70 Ха ха ха
До коментар #20 от "Кремълският смешник иска":Путлер не е евреин
Коментиран от #77
16:57 05.08.2026
71 Москалия трябва да бъде разрушена...
16:57 05.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Путлеристи без солярка
До коментар #57 от "По добре":57 По добре=
да увеличи кавалерията!
-;-
С какво ще хранят животните като нямат солярката за комбайните?!
Ще бде горям къшмер Крим да стане ничии заради липса на ток, вода и солярката!
16:57 05.08.2026
74 Как къде
До коментар #10 от "АБЕ КАДИРКАТА ДЕ СА СКРИ":В тик ток
Коментиран от #83
16:58 05.08.2026
75 Европеец срещу пРосията
До коментар #67 от "казах":Ти тая глупост я каза преди четири години, бе оли.гофрен рубладжийски!
16:58 05.08.2026
76 Тик Ток боец
До коментар #10 от "АБЕ КАДИРКАТА ДЕ СА СКРИ":Да не мислиш, че е лесно... Да намериш достоверен декор, да направиш клип и да го качиш в Тик Ток....
16:58 05.08.2026
77 Роко
До коментар #70 от "Ха ха ха":Прав си евреин не може да направи толкова глупости
16:59 05.08.2026
78 Путлеристи за екарисажи
До коментар #4 от "Трол":4 Трол:
Трябва и да има и звено за операциите с лопати.
-;-
Дали имат войски с мобилните екарисажи?!?!
Коментиран от #80
16:59 05.08.2026
79 1234
До коментар #11 от "А50":Защо не го каза по рано. Ти от дивана по добре ли ги разбираш тези неща от тези, които са на фронта.
Бъркаш използването на дронове от всички военни с род Безпилотни войски .
16:59 05.08.2026
80 ох как ша
До коментар #78 от "Путлеристи за екарисажи":лапашцелиямикурпедераст и до като се случва ще доведа родителите ти да гледат ох
Коментиран от #94
17:00 05.08.2026
81 Райха става Блатнистан
До коментар #21 от "Соломон":21 Соломон:
До коментар 6 от "МНОГОЗНАЙКО":
Финала е ясен.Китай и Казакстан си вземат тяхното а за Русия остава Московия
-;-
А ако и наследниците на Чингиз хан си вземат своето -- какво остава от Блатнистан?!
Коментиран от #85
17:00 05.08.2026
82 Соломон
До коментар #65 от "Наркоман бута империята":Само да попитам. В Тюмен хората почнаха ли да се къпят или още водата мирише на тоалетна
Коментиран от #86
17:01 05.08.2026
83 Ами
До коментар #74 от "Как къде":Те и копейките са само в Тик Ток.
17:02 05.08.2026
84 Роко
До коментар #67 от "казах":И кво е станало на 9 май 1945 година? Че нещо не мога да се сетя. Е сигурно някъде се е случило нещо но нищо за което да си заслужава да се говори
Коментиран от #89
17:02 05.08.2026
85 Соломон
До коментар #81 от "Райха става Блатнистан":Какво остава. Остава само опаковката
Коментиран от #96
17:03 05.08.2026
86 виж как знаеш нали излизаше от
До коментар #82 от "Соломон":твоята уста кофти но това е от многотосраневнея изваждатгоотзадника ти и в устата ти
17:04 05.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #59 от "един корана друг като теб":От такива като теб ,едносричкови и едноредови ,защото вторият ред вече хвърля единствената ти мисъл в паника !Та от такива не ми дреме вие толкова си можете да се пишете с 20 ника и да припсувате ,мисъл една и то самотна , акъл нула , възпитание нула,ниска и много слаба топка !
Коментиран от #92
17:04 05.08.2026
89 ебахадядотии баба ти
До коментар #84 от "Роко":след този акт се появил баща ти запознал се с майка ти до катогрупаромигоебаха и тя гледаше сега си наясно какво е станло 1945
Коментиран от #93
17:05 05.08.2026
90 Райха с големите фантазии на Фюрера
До коментар #69 от "Ха ха ха":69 Ха ха ха:
До коментар 9 от "Хахахахаха":
Громи НАТО и Украйна във вицовете
-;-
И трети полюс щеше да стане
и Рублата конвертируема
и БРИКс-а не знам какво го плануваха
И импортозамещението
И движухата
и так далее
и так далее
17:06 05.08.2026
91 Създателя
17:07 05.08.2026
92 виж сегагадоленпедал
До коментар #88 от "ПЪЛНИ Глупости":нормално е лансират педерастикатотеб и да не трият коментарите ви но и това ще е до време а колко срички има и къде ще ти покажа до каточукамженати теб и майка ти
Коментиран от #97, #100
17:07 05.08.2026
93 Много нещастни русофили имало
До коментар #89 от "ебахадядотии баба ти":89 ебахадядотии баба ти
01ОТГОВОР
До коментар 84 от "Роко":
след този акт се появил
-;-
Русофил от замразена яйцеклетка
Коментиран от #95
17:08 05.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 не розавпедераст появи се ти
До коментар #93 от "Много нещастни русофили имало":най долния наркоман на фентанил и драскаш по цял ден за дозата си нормално всички либерални наркомани си мязате
17:10 05.08.2026
96 а какви славни времена бяха за СССР
До коментар #85 от "Соломон":85 Соломон:
До коментар 81 от "Райха става Блатнистан":
Какво остава. Остава само опаковката
-;-
Дано да има опазени книгите на Партиздат, та русофиите да има какво да препрочитат какви славни времена и тезиси са били имали червените кхмери.
Коментиран от #98
17:12 05.08.2026
97 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #92 от "виж сегагадоленпедал":Добре мераклия си ,взимай лопатата и към Центалните парцел 101 ,първата алея в дясно 3 тият гроб !!Инак аз да почвам дъщеря ти или синчето А??
Коментиран от #99
17:13 05.08.2026
98 едно не разбраха розавите пингвини като
До коментар #96 от "а какви славни времена бяха за СССР":теб и соломон няма копейки има 90% маса хора който не ви харесват вас и либералнитепедерасти но скоро ще има скачане на глави вашите
17:14 05.08.2026
99 кое ще почваш не разбрах
До коментар #97 от "ПЪЛНИ Глупости":кажипедерасткое странно ей такъв като теб ще му скачам на главата до като е размажа и какво ще почнеш след това кое смешко
17:16 05.08.2026
100 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #92 от "виж сегагадоленпедал":Нормално е да подскачаш като примат !Като виждаш че не ти минават номерата, а вече се изразходи от към интелект !Поне попитай "Интелекта "за нещо по свежо освен роднините ! Долна ,ниска и слаба топка си !
17:17 05.08.2026
101 Лямското еврейско генералче
Не го съветвам да ходи по банкети.
17:17 05.08.2026