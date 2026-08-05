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Путин обяви създаването на нов род войски в руската армия: Денис Лямин ще бъде командир
  Тема: Украйна

Путин обяви създаването на нов род войски в руската армия: Денис Лямин ще бъде командир

5 Август, 2026 16:05 2 441 101

  • дронове-
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  • русия-
  • владимир путин-
  • украйна

Путин обяви назначението в рамките на "усъвършенстване" на военната структура в момент, когато войната в Украйна преполовява петата си година

Путин обяви създаването на нов род войски в руската армия: Денис Лямин ще бъде командир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин посочи днес Денис Лямин за командир на бъдещите руски войски за безпилотни системи, които ще отговарят за използването на дронове на бойното поле, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Досега Лямин служеше като началник щаб на руската групировка войски "Център".

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Путин обяви назначението в рамките на, по думите му, "усъвършенстване" на военната структура в момент, когато войната в Украйна преполовява петата си година.

"На всички е добре известно, че сме взели решение за създаването на нов род войски - Войски за безпилотни системи. Възникна задачата да се намери човек, които се е изявил по най-добрия начин в подобна работа. За един от най-квалифицираните специалисти в тази сфера е смятан Денис Игоревич Лямин, който досега воюваше в рамките на групировката войски "Център" в качеството на началник щаб", каза Путин на предавано по телевизията съвещание с висши военни в Кремъл, цитиран от ТАСС.

Обръщайки се към Лямин, руският президент подчерта, че новият род войски тепърва ще бъде сформиран.

"Искам да изразя надежда, че вие, а така смятат и министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб, бидейки един от най-квалифицираните специалисти, както вече казах, ще доведете докрай сформирането на новия род войски за безпилотни системи и ще го оглавите в близко бъдеще" посочи още Путин.

Лямин е възпитаник на Школата за командване на танкови войски и е служил продължително време в сухопътните войски.

Путин описа групировката войски "Център" като ключова в усилията на Москва за превземе цялата Донецка област, което е основен приритет за Русия.

Путин обяви на същото съвещание, че досегашният командир на групировката войски "Център" Валерий Солодчук ще бъде преместен на длъжност началник на всички тилови служби на армията, а на неговото място ще бъде назначен генерал-полковник Андрей Иванаев, който досега служеше като командир на групировката войски "Изток", отбелязва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Незнайко

    25 30 Отговор
    Не знам, но докато си играе на оловни войници в Украйна, Цар Плъх уверено води Московията към нейния закономерен крах!

    Коментиран от #8, #22, #27

    16:10 05.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само споделям

    24 30 Отговор
    Каквото и да направят ядат ще бой от Украйна.

    16:12 05.08.2026

  • 4 Трол

    13 16 Отговор
    Трябва и да има и звено за операциите с лопати.

    Коментиран от #78

    16:13 05.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 МНОГОЗНАЙКО

    25 20 Отговор
    ФИНАЛЪТ Е ЯСЕН,ЗАКРИВАНЕ НА УКРАЙНА.

    Коментиран от #21

    16:13 05.08.2026

  • 7 Чако

    7 8 Отговор
    Проба! Проба!

    16:14 05.08.2026

  • 8 честен ционист

    15 15 Отговор

    До коментар #1 от "Незнайко":

    Тези ваши жълтопаветни блянове няма как да се сбъднат. Някой ви е излъгал с тази наивна пропаганда за бутиковата държавица Московия. РФ е в процес на колективизация.

    Коментиран от #18

    16:14 05.08.2026

  • 9 Хахахахаха

    18 20 Отговор
    Путин громи Нато и укрите без дори да се напрягам, такъв рев има от наркомана, че пак на Путин му е мъчно и днеска няма да ги бомби, че от наркомана не останаха кърпички за сълзите му

    Коментиран от #14, #69

    16:16 05.08.2026

  • 10 АБЕ КАДИРКАТА ДЕ СА СКРИ

    14 9 Отговор
    ДЕ СА НЕГОВИТЕ ВОЙНИ ВЕЛИКИ...БАЯ ВРЕМЕ НЯМАТ ПОДВИЗИ

    Коментиран от #35, #74, #76

    16:16 05.08.2026

  • 11 А50

    4 6 Отговор
    Безпилотните апорати трябва да бъдат интегрирани във всички родове воиски, а не като отделна такава

    Коментиран от #79

    16:17 05.08.2026

  • 12 Хората по света произвеждат блага,

    18 15 Отговор
    кремълският фашист произвежда войски.

    Коментиран от #37

    16:18 05.08.2026

  • 13 Ей сега вече..

    20 5 Отговор
    ще им скъсат шортите на украинците с този нов вълшебен род войска.😂😂

    Коментиран от #16

    16:19 05.08.2026

  • 14 Счуло ти се е

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахахаха":

    Гласове в главата.
    Не ходи на доктор. Не се лекува. Има летален изход.

    Коментиран от #50

    16:20 05.08.2026

  • 15 Хасковски каунь

    8 18 Отговор
    Започва психическата подготовка на жълтопаветници и бг.англосакси по медии за по-безболезнено приемане краха на Украйна, и Европейските, и НАТО-вски държави срещу Русия.
    Слава на Русия.

    Коментиран от #28, #54

    16:20 05.08.2026

  • 16 От пет години го повтаряш

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ей сега вече..":

    Смени си врачката или дилъра.

    Коментиран от #23

    16:21 05.08.2026

  • 17 Хахахаха

    15 8 Отговор
    Най-големия род войски, тупин отдавна ги има. Командира им се казва Кобзон!

    16:22 05.08.2026

  • 18 Соломон

    14 5 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Ще поживем и ще видим.Но Русия отдавана е преминала линията от която няма връщане на зад.За това и краят и ще е такъв

    Коментиран от #33

    16:22 05.08.2026

  • 19 УСА боклук

    6 11 Отговор
    Една муха ми бръмчи в главата, че няма да е само Донбас

    Коментиран от #29

    16:23 05.08.2026

  • 20 Кремълският смешник иска

    12 7 Отговор
    още една войска да иде при Кобзон.
    Никой не е по-голям ционистки враг на Русия от него. Не вярвам да е само наполовина евреин.
    Като се отправи във вечните ловни полета, ще му се направи тест при аутопсията.

    Коментиран от #24, #70

    16:23 05.08.2026

  • 21 Соломон

    10 8 Отговор

    До коментар #6 от "МНОГОЗНАЙКО":

    Финала е ясен.Китай и Казакстан си вземат тяхното а за Русия остава Московия

    Коментиран от #81

    16:24 05.08.2026

  • 22 за това ти живееш на село в

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "Незнайко":

    мизерия чат пат ходиш до София да видиш свят незнайко -така е ядеш наденицата до картофите и си лакома искаш още типинчно сексуално неорентиран джендър розава флейта

    Коментиран от #25

    16:24 05.08.2026

  • 23 Владимир Сополин

    11 6 Отговор

    До коментар #16 от "От пет години го повтаряш":

    Пет години жънем успехи на бойното поле.На едно и също място.

    16:25 05.08.2026

  • 24 Тодор Живков

    13 7 Отговор

    До коментар #20 от "Кремълският смешник иска":

    Владимир Путин е половин евреин.

    Таз година половин евреин, догодина – цял.

    16:25 05.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Укротролюхата да хване скоротечен рак!

    2 10 Отговор
    Укротролюхата да хване скоротечен рак!

    Коментиран от #31

    16:25 05.08.2026

  • 27 ох розава флейта колко си бърза

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Незнайко":

    с отрицателната оценка ша ти спукам розавиязадникотебане

    Коментиран от #60

    16:26 05.08.2026

  • 28 Румен Решетников

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хасковски каунь":

    Верно? На петата година от блицкрига на крепостните? Явно си запознат. От мен един съвет- бъди ларж, дай още една петилетка, пък след това ще видим...

    16:26 05.08.2026

  • 29 Доктор

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "УСА боклук":

    Сигурен ли си,че мухата е само една?

    16:27 05.08.2026

  • 30 РУСИЯ Е ГОТОВА ЗА СВЕТОВНА ВОЙНА

    5 7 Отговор
    Подразделение ракетни войски от Севернеа корея се дислоцира във Воронежка област и насочва ракетите си срещу Украйна. Май мирише на начало на световна война. Русия, Щатите., Северна Корея, Хусите, Иран..
    Къде сме ние?

    Коментиран от #41, #58

    16:27 05.08.2026

  • 31 Соломон

    14 7 Отговор

    До коментар #26 от "Укротролюхата да хване скоротечен рак!":

    Знаеш ли как северните народи са наричали сифилиса.Наричалиса го руская болезень.Защото е дошъл със руснаците.И това е единственото което са им оставили

    16:28 05.08.2026

  • 32 Аз съм веган

    12 5 Отговор
    Хаяско се е засилил към пропастта и си го. Само нашите копейки и румбурак се държат.

    16:28 05.08.2026

  • 33 честен ционист

    7 13 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Русия от 7 май 2000 насам върви само нагоре. За какъв край бълнувате, Шлема? Колективизацията трае около 10г и СВО е един удобен изнструмент за ускоряването й. Нали не си представяш, че един комик ще победи цяла империя?

    Коментиран от #38, #65

    16:28 05.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Имат ново хоби

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "АБЕ КАДИРКАТА ДЕ СА СКРИ":

    Правят си селфи пред фототапети с бойно поле.
    А Кадирката изгони Божков от Дубайските си палати. За пръв път бандитски квартирант не си плащал наема редовно.

    16:28 05.08.2026

  • 36 Удри русораста с лопатЕто

    12 5 Отговор
    До нассиране!

    Коментиран от #42

    16:29 05.08.2026

  • 37 Хи хи

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Хората по света произвеждат блага,":

    Комунистически Китай произвежда блага, от които ти лапаш, а после произвеждаш г у м н а !

    16:30 05.08.2026

  • 38 Соломон

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "честен ционист":

    За този въсход да же има песен.Нефт газ золата елмази а народ живеть в говне

    Коментиран от #44

    16:31 05.08.2026

  • 39 оня с коня

    7 1 Отговор
    Хубо създава тоя на снимката нови Родове войски,ама то става с налични войници!А иначе си е същото като да имаш определена Сума пари,пък да ги слагаш в много портмонета та дано станат повече:)

    16:31 05.08.2026

  • 40 нашите либерални пляви плюват само

    1 7 Отговор
    материял за деца от пълните им устенца

    16:32 05.08.2026

  • 41 Аз съм си у нас

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "РУСИЯ Е ГОТОВА ЗА СВЕТОВНА ВОЙНА":

    Ти си край казаните. Намерил си стари броеве на "Работническо дело" за подплата на кашона и ни качваш отбрани цитати от минали времена.

    Коментиран от #45

    16:32 05.08.2026

  • 42 какво написа

    2 7 Отговор

    До коментар #36 от "Удри русораста с лопатЕто":

    педерастмиризлив ко

    16:33 05.08.2026

  • 43 ХА ХА

    8 3 Отговор
    Сериозна п@тк@ излезе тоя путин, сериозна! При търсене в интернет - "рост путина", навсякъде излиза 170 см., а реално е мах 158. Цяла армия добре платени хакери следи ежеминутно и в цялата мрежа, случайно аджеба да не излезе някъде, колко е висок в действителност нашият любим гном. Това ако не е комплекс за малоценност, здраве му кажи!

    Коментиран от #48

    16:34 05.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 у вас си нормално пълнят ти

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Аз съм си у нас":

    д-то -скоро четох за американска клиника която имплантира яйциклетка от жена в мъжкизадницикато твоя

    16:35 05.08.2026

  • 46 Артилерист

    2 3 Отговор
    Има кадрови и сструктурни решения, които са подсказани от войната. Дронът се превърна в основно оръжие в тази война и е редно да му се отреди полагащо се място в строя на войските...

    16:36 05.08.2026

  • 47 Бах

    3 2 Отговор
    Духова музика !

    16:36 05.08.2026

  • 48 кажи за зеления наркоман

    3 9 Отговор

    До коментар #43 от "ХА ХА":

    1,56 и нанцува оренталски танци най смешния президент пада си по коката скъппедале нали знаеш

    Коментиран от #53, #72

    16:37 05.08.2026

  • 49 Ля Мин

    5 1 Отговор
    Тромбонист !

    16:38 05.08.2026

  • 50 Хххх

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Счуло ти се е":

    Това ли измисли за затапване хахаха, жалък си пробвай пак, извика някой да ти помогнв, мисловната ти дейност е отрицателна, успех с новия опит

    16:39 05.08.2026

  • 51 Соломон

    4 4 Отговор
    Вместо войска, този трябва да създаде помирителна комисия, която да търси всички възможности за прекратяване на конфликта! (Разбира се, ако му позволят началниците му! И неговите и на на зеления)

    Коментиран от #52

    16:39 05.08.2026

  • 52 казапедераса соломон

    2 8 Отговор

    До коментар #51 от "Соломон":

    мило розаво облаче чакам те тази вечер шатинапълнязадникассперма и устенцето

    16:40 05.08.2026

  • 53 ПЪЛНИ Глупости

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "кажи за зеления наркоман":

    А кажи за пиждин как целува на Кадирката корана !!Стожера на православието ,целувача на корани .

    Коментиран от #59

    16:42 05.08.2026

  • 54 Каун

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хасковски каунь":

    вече 5 та година Путин праща на сигурна смърт милиони млади славянски момчета.
    И тук голяма радост !

    16:42 05.08.2026

  • 55 Да питам

    8 2 Отговор
    Ганьовска кАпейка ?Този род войска пак ли ще е безаналогова ???Щото пета година се нагледахме на бездарно безаналогово водене на война довело до 1 500 000 ушанки при Кабзон и превзети 10 деревни .

    16:42 05.08.2026

  • 56 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    6 2 Отговор
    ОТНОВО Се ПРЕВЪЗБУДИХА.

    ЛЕК СЪРБЕЖ ИМАТ
    ОТКЪМ ГЪ..ЗЯ.ГАТА

    Коментиран от #61

    16:44 05.08.2026

  • 57 По добре

    2 2 Отговор
    да увеличи кавалерията!

    Коментиран от #73

    16:44 05.08.2026

  • 58 Радев

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "РУСИЯ Е ГОТОВА ЗА СВЕТОВНА ВОЙНА":

    питай

    Коментиран от #63

    16:44 05.08.2026

  • 59 един корана друг като теб

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "ПЪЛНИ Глупости":

    лапапишкикъде мити къде с сирене но така е вие с различната орентация не подбирате научи турски педерастмизливче скоро ще це;уваш и друго

    Коментиран от #88

    16:48 05.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ох пате хич не си падам по

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":

    червени но яко разтварямдупари на миризливипедерасти като теб как си миличка имаш хубави спомени от последният път когато ти напълнихмезадника бяххме 4-5 мъже и ти спомняш си правихме и видео за вашите без грубости

    16:50 05.08.2026

  • 62 Механик

    5 2 Отговор
    Удри копейката с фаража!

    Коментиран от #66, #68

    16:51 05.08.2026

  • 63 Боташа през Истанбул за Москва

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "Радев":

    58 Радев:
    До коментар 30 от "РУСИЯ Е ГОТОВА ЗА СВЕТОВНА ВОЙНА":

    питай
    -;-
    Боташа още ли не е отишъл на работно посещение при Путлер.!?!?!?!?
    Може да мине през Истанбул за целуване ръката на Падишаха и после до Москва

    16:51 05.08.2026

  • 64 Българин

    5 2 Отговор
    Украинците трябваше да го премахнат тоя лямин още преди година!

    16:52 05.08.2026

  • 65 Наркоман бута империята

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "честен ционист":

    33 честен ционист:
    До коментар 18 от "Соломон":

    Русия от 7 май 2000 насам върви само нагоре. За какъв край бълнувате, Шлема? Колективизацията трае около 10г и СВО е един удобен изнструмент за ускоряването й. Нали не си представяш, че един комик ще победи цяла империя?
    Коментиран от 38
    -;-
    Представям си и Наркоман да Бутне Кенефа

    Коментиран от #82

    16:52 05.08.2026

  • 66 не си падам по копейките

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    нали сме с евро но теб бих те удрял 24/7 аналнодокатотипръсназадника защото ти си много интересн трол комнтари против и за русия или нато ей как ша тинапълнязадникапедерастдолен

    16:54 05.08.2026

  • 67 казах

    0 7 Отговор
    Максимум до 1 г ще има ново издание на " 9 Май 1945 ".

    Коментиран от #75, #84

    16:54 05.08.2026

  • 68 Спасение няма

    7 0 Отговор

    До коментар #62 от "Механик":

    62 Механик:
    Удри копейката с фаража!
    -;-
    Какво ти е виновен фаража, та да го цапаш?!

    16:54 05.08.2026

  • 69 Ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахахаха":

    Громи НАТО и Украйна във вицовете

    Коментиран от #90

    16:56 05.08.2026

  • 70 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кремълският смешник иска":

    Путлер не е евреин

    Коментиран от #77

    16:57 05.08.2026

  • 71 Москалия трябва да бъде разрушена...

    6 0 Отговор
    Бункерният дъртак с пластмасовата зурла пак е изпълзял с неговите глупости май....

    16:57 05.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Путлеристи без солярка

    6 1 Отговор

    До коментар #57 от "По добре":

    57 По добре=
    да увеличи кавалерията!
    -;-
    С какво ще хранят животните като нямат солярката за комбайните?!
    Ще бде горям къшмер Крим да стане ничии заради липса на ток, вода и солярката!

    16:57 05.08.2026

  • 74 Как къде

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "АБЕ КАДИРКАТА ДЕ СА СКРИ":

    В тик ток

    Коментиран от #83

    16:58 05.08.2026

  • 75 Европеец срещу пРосията

    6 0 Отговор

    До коментар #67 от "казах":

    Ти тая глупост я каза преди четири години, бе оли.гофрен рубладжийски!

    16:58 05.08.2026

  • 76 Тик Ток боец

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "АБЕ КАДИРКАТА ДЕ СА СКРИ":

    Да не мислиш, че е лесно... Да намериш достоверен декор, да направиш клип и да го качиш в Тик Ток....

    16:58 05.08.2026

  • 77 Роко

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ха ха ха":

    Прав си евреин не може да направи толкова глупости

    16:59 05.08.2026

  • 78 Путлеристи за екарисажи

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    4 Трол:
    Трябва и да има и звено за операциите с лопати.
    -;-
    Дали имат войски с мобилните екарисажи?!?!

    Коментиран от #80

    16:59 05.08.2026

  • 79 1234

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "А50":

    Защо не го каза по рано. Ти от дивана по добре ли ги разбираш тези неща от тези, които са на фронта.
    Бъркаш използването на дронове от всички военни с род Безпилотни войски .

    16:59 05.08.2026

  • 80 ох как ша

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Путлеристи за екарисажи":

    лапашцелиямикурпедераст и до като се случва ще доведа родителите ти да гледат ох

    Коментиран от #94

    17:00 05.08.2026

  • 81 Райха става Блатнистан

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    21 Соломон:
    До коментар 6 от "МНОГОЗНАЙКО":

    Финала е ясен.Китай и Казакстан си вземат тяхното а за Русия остава Московия
    -;-
    А ако и наследниците на Чингиз хан си вземат своето -- какво остава от Блатнистан?!

    Коментиран от #85

    17:00 05.08.2026

  • 82 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Наркоман бута империята":

    Само да попитам. В Тюмен хората почнаха ли да се къпят или още водата мирише на тоалетна

    Коментиран от #86

    17:01 05.08.2026

  • 83 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Как къде":

    Те и копейките са само в Тик Ток.

    17:02 05.08.2026

  • 84 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "казах":

    И кво е станало на 9 май 1945 година? Че нещо не мога да се сетя. Е сигурно някъде се е случило нещо но нищо за което да си заслужава да се говори

    Коментиран от #89

    17:02 05.08.2026

  • 85 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Райха става Блатнистан":

    Какво остава. Остава само опаковката

    Коментиран от #96

    17:03 05.08.2026

  • 86 виж как знаеш нали излизаше от

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Соломон":

    твоята уста кофти но това е от многотосраневнея изваждатгоотзадника ти и в устата ти

    17:04 05.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ПЪЛНИ Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "един корана друг като теб":

    От такива като теб ,едносричкови и едноредови ,защото вторият ред вече хвърля единствената ти мисъл в паника !Та от такива не ми дреме вие толкова си можете да се пишете с 20 ника и да припсувате ,мисъл една и то самотна , акъл нула , възпитание нула,ниска и много слаба топка !

    Коментиран от #92

    17:04 05.08.2026

  • 89 ебахадядотии баба ти

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Роко":

    след този акт се появил баща ти запознал се с майка ти до катогрупаромигоебаха и тя гледаше сега си наясно какво е станло 1945

    Коментиран от #93

    17:05 05.08.2026

  • 90 Райха с големите фантазии на Фюрера

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ха ха ха":

    69 Ха ха ха:
    До коментар 9 от "Хахахахаха":

    Громи НАТО и Украйна във вицовете
    -;-
    И трети полюс щеше да стане
    и Рублата конвертируема
    и БРИКс-а не знам какво го плануваха
    И импортозамещението
    И движухата
    и так далее
    и так далее

    17:06 05.08.2026

  • 91 Създателя

    0 0 Отговор
    Путин...

    17:07 05.08.2026

  • 92 виж сегагадоленпедал

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "ПЪЛНИ Глупости":

    нормално е лансират педерастикатотеб и да не трият коментарите ви но и това ще е до време а колко срички има и къде ще ти покажа до каточукамженати теб и майка ти

    Коментиран от #97, #100

    17:07 05.08.2026

  • 93 Много нещастни русофили имало

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "ебахадядотии баба ти":

    89 ебахадядотии баба ти
    01ОТГОВОР
    До коментар 84 от "Роко":

    след този акт се появил
    -;-
    Русофил от замразена яйцеклетка

    Коментиран от #95

    17:08 05.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 не розавпедераст появи се ти

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "Много нещастни русофили имало":

    най долния наркоман на фентанил и драскаш по цял ден за дозата си нормално всички либерални наркомани си мязате

    17:10 05.08.2026

  • 96 а какви славни времена бяха за СССР

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Соломон":

    85 Соломон:
    До коментар 81 от "Райха става Блатнистан":

    Какво остава. Остава само опаковката
    -;-
    Дано да има опазени книгите на Партиздат, та русофиите да има какво да препрочитат какви славни времена и тезиси са били имали червените кхмери.

    Коментиран от #98

    17:12 05.08.2026

  • 97 ПЪЛНИ Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "виж сегагадоленпедал":

    Добре мераклия си ,взимай лопатата и към Центалните парцел 101 ,първата алея в дясно 3 тият гроб !!Инак аз да почвам дъщеря ти или синчето А??

    Коментиран от #99

    17:13 05.08.2026

  • 98 едно не разбраха розавите пингвини като

    1 2 Отговор

    До коментар #96 от "а какви славни времена бяха за СССР":

    теб и соломон няма копейки има 90% маса хора който не ви харесват вас и либералнитепедерасти но скоро ще има скачане на глави вашите

    17:14 05.08.2026

  • 99 кое ще почваш не разбрах

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "ПЪЛНИ Глупости":

    кажипедерасткое странно ей такъв като теб ще му скачам на главата до като е размажа и какво ще почнеш след това кое смешко

    17:16 05.08.2026

  • 100 ПЪЛНИ Глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "виж сегагадоленпедал":

    Нормално е да подскачаш като примат !Като виждаш че не ти минават номерата, а вече се изразходи от към интелект !Поне попитай "Интелекта "за нещо по свежо освен роднините ! Долна ,ниска и слаба топка си !

    17:17 05.08.2026

  • 101 Лямското еврейско генералче

    0 0 Отговор
    е в челните имена на Миротворецъ.
    Не го съветвам да ходи по банкети.

    17:17 05.08.2026

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