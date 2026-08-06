Мартин Карбовски подкара ново BMW Х6 за 180 000 евро

Журналистът Мартин Карбовски подкара най-новия модел BMW Х6 М. Луксозният автомобил на германската марка е пристигнал специално в едно българските представителства на BMW. Возилото струва 180 000 евро, пише hotarena.net.
През последните години Карбовски се изявява в собствен подкаст, а всеки епизод започва с 5-минутно слово на водещия, в което призовава зрителите да подкрепят свободното слово, за да може екипът на канала му да покрие разходите. Призивите са насочени за дарителство в Пейтриън.
Както „Филтър“ писа неотдавна, журналистът бе лектор на семинар, организиран от „Прогресивна България“, на който се събраха депутати и министри от партията.
Карбовски е един от най-големите критици на предишната власт и сред медийните защитници на Путин. През последните години той не участва в телевизионни програми, а неотдавна бе поканен за гост в предаването на Георги Любенов „Денят започва“ по БНТ, което предизвика множество коментари, че новите управляващи от партията на Румен Радев на практика го връщат на малкия екран. Липсата на различни гласове в публичните предавания на телевизиите е една от основните критики към тях, което пренасочва много зрители към YouTube. Каналът на Карбовски е един от най-популярните, а водещият не крие, че разчита основно на финансовата подкрепа на своите последователи.
Подкастите от доста време се очертават като новия медиен фаворит тъкмо заради свободата, която е гарантирана от липсата на корпоративни ограничения, налагани в големите медии. Тези канали обаче разчитат и на спонсори, не всички от които се рекламират публично. Така и при тях, както при големите медии, често не е ясно кой финансира епизодите и дали той също не определя посоката на посланията.
Очевидно Мартин Карбовски има твърда немалка фен база и е привлякъл достатъчно свои последователи, които даряват средства в името на свободното слово, луксозния живот и сигурността по разбитите пътища на страната ни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #44
08:17 06.08.2026
2 Атина Палада
08:18 06.08.2026
3 честен ционист
08:19 06.08.2026
4 Дзак
08:19 06.08.2026
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
08:20 06.08.2026
6 ХЪ ХЪ ХЪЪЪ
Коментиран от #16
08:20 06.08.2026
7 Пич
Мислете си вашият автопарк!!!
А.......сетих се, паветниците нямат пари за автопарк!!!
Коментиран от #17, #59
08:20 06.08.2026
8 Пепи
08:20 06.08.2026
9 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А нас само ни лъже и обещава от 2022!
08:20 06.08.2026
10 анонимен
08:21 06.08.2026
11 007 лиценз ту кил
08:21 06.08.2026
12 Гост
08:21 06.08.2026
13 Груба грешка
Който може, навсякъде може
Да не е честито и със здраве
08:21 06.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Карбовски
08:22 06.08.2026
16 Пич
До коментар #6 от "ХЪ ХЪ ХЪЪЪ":Е кой е луд да кара блатната скрап, тя е ръждясала още в магазина!
08:22 06.08.2026
17 Абе
До коментар #7 от "Пич":Они са на тротонетки.
Коментиран от #23
08:22 06.08.2026
18 kоkорчо 💋🍌
08:22 06.08.2026
19 Гоуст
08:23 06.08.2026
20 Митрофанова
08:24 06.08.2026
21 Шпаклата
08:25 06.08.2026
22 Елементарно , бе Уотсън !
08:26 06.08.2026
23 Пич
До коментар #17 от "Абе":Вярно бе, порави голям пропуск от моя страна, благодаря!
08:27 06.08.2026
24 Голям праз
Пристига големият черен джип на паркинга и от него слиза човече една педя и два пръста но се изпъчил като мутра. Смешници
Коментиран от #26
08:27 06.08.2026
25 Мда
08:28 06.08.2026
26 Когато ние карахме джипове
До коментар #24 от "Голям праз":в зората на демокрацията беше гордост.
Сега е позьорство.
08:29 06.08.2026
27 Астон Мартин
08:30 06.08.2026
28 заработва момчето
08:30 06.08.2026
29 Питаш българин
Коментиран от #34
08:30 06.08.2026
30 Факт
08:30 06.08.2026
31 Батето
08:31 06.08.2026
32 Ники
08:31 06.08.2026
33 Питам
08:32 06.08.2026
34 И кво ?
До коментар #29 от "Питаш българин":Ти българско ли караш ?
Коментиран от #35, #41
08:32 06.08.2026
35 карам Газела
До коментар #34 от "И кво ?":а ти?
Коментиран от #42
08:35 06.08.2026
36 Всички копейки да се бръкнат
08:37 06.08.2026
37 Камион
Лади нямаше ли ве, копейке долна.
Много бързо капитализира лизането на руски чОрки.
08:37 06.08.2026
38 Е да
08:40 06.08.2026
39 Факт
08:42 06.08.2026
40 бай Иван
Коментиран от #63
08:42 06.08.2026
41 Хахахаха
До коментар #34 от "И кво ?":Русофилнята трябва да си живеете от руски стоки, само руски.
Коментиран от #48, #49
08:44 06.08.2026
42 Квото доди
До коментар #35 от "карам Газела":Li Auto L6 . Но за вилата си държа едно Астон Мартин-че ,Victor .
08:45 06.08.2026
43 Тити
08:46 06.08.2026
44 Хунтата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е гарантирала доходи срещу оди
08:46 06.08.2026
45 Софето
08:47 06.08.2026
46 Е калкво
Коментиран от #56
08:48 06.08.2026
47 путин плаща яко
08:48 06.08.2026
48 Респективно :
До коментар #41 от "Хахахаха":Натовците - само със стоки произведени от братята им по оръжие - турците !
08:48 06.08.2026
49 хохохо
До коментар #41 от "Хахахаха":Що бе, урсулянчо..ти да не живееш само на брюкселско зеле, леш-пер-ко??
08:49 06.08.2026
50 дядото
Коментиран от #53
08:50 06.08.2026
51 Коли, диаманти, изкуствена коприна
08:51 06.08.2026
52 Волга
Коментиран от #57
08:51 06.08.2026
53 КГБ фактури не дава
До коментар #50 от "дядото":Ее, как до си докаже дохода? Все пак не е напълно явен агент на КГБ!
08:53 06.08.2026
54 Карбовски съм аз паразит непотребен
08:53 06.08.2026
55 койдазнай
08:53 06.08.2026
56 Мунчо
До коментар #46 от "Е калкво":Ами да, мУтрофанова я возят в последния модел на S- класа, че от волгата я боли кръста... 🤣🤣🤣
08:56 06.08.2026
57 Хи хи
До коментар #52 от "Волга":Не си е взел руско, щото има санкции, и не може да се купуват руски стоки !!!
08:56 06.08.2026
58 Гоце
08:57 06.08.2026
59 Зеления
До коментар #7 от "Пич":"А.......сетих се, паветниците нямат пари за автопарк!!!"
И аз се чудя, какво завиждат розовите, като тяхното предпочитано возило е тротинетката !
09:00 06.08.2026
60 Ами сега ?! 😜
09:00 06.08.2026
61 Казуар
Коментиран от #66
09:04 06.08.2026
62 Някой
09:04 06.08.2026
63 Ами сега ?! 🤔
До коментар #40 от "бай Иван":Не се оплаквам , финансира се човека ! И Байчо , коментар 60 е за теб ! Колко получават мисирките на "посолствата" да четат турско-краварски опорки .
Коментиран от #64, #65
09:04 06.08.2026
64 Ами сега ?! 🤔
До коментар #63 от "Ами сега ?! 🤔":Не се оплаквА !
09:07 06.08.2026
65 Казуар
До коментар #63 от "Ами сега ?! 🤔":Явно на теб дядо ти и баща ти са били кравари.
09:09 06.08.2026
66 Факти
До коментар #61 от "Казуар":Не ! Затова Нова , БНТ , БТВ , джавкащи срещу Русия ( назначените от цензурите СЕМ за "национални" ) не са свободни .
09:10 06.08.2026
67 Пришелец
Почти,като нашественик е.Трудно го издържам,въпреки,че се старая да свържа какво иска да каже.
Средата го прави успешен.В други условия ще бъде неразличим.
09:13 06.08.2026
68 зрител
09:14 06.08.2026
69 Ама това истина ли е?
09:14 06.08.2026
70 Браво
09:15 06.08.2026