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Мартин Карбовски подкара ново BMW Х6 за 180 000 евро

Мартин Карбовски подкара ново BMW Х6 за 180 000 евро

6 Август, 2026 08:15 1 849 70

  • мартин карбовски-
  • bmw-
  • подкаст-
  • нова кола

През последните години Карбовски се изявява в собствен подкаст

Мартин Карбовски подкара ново BMW Х6 за 180 000 евро - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Журналистът Мартин Карбовски подкара най-новия модел BMW Х6 М. Луксозният автомобил на германската марка е пристигнал специално в едно българските представителства на BMW. Возилото струва 180 000 евро, пише hotarena.net.

Мартин Карбовски подкара ново BMW Х6 за 180 000 евро
Снимка: Интернет

През последните години Карбовски се изявява в собствен подкаст, а всеки епизод започва с 5-минутно слово на водещия, в което призовава зрителите да подкрепят свободното слово, за да може екипът на канала му да покрие разходите. Призивите са насочени за дарителство в Пейтриън.

Както „Филтър“ писа неотдавна, журналистът бе лектор на семинар, организиран от „Прогресивна България“, на който се събраха депутати и министри от партията.

Карбовски е един от най-големите критици на предишната власт и сред медийните защитници на Путин. През последните години той не участва в телевизионни програми, а неотдавна бе поканен за гост в предаването на Георги Любенов „Денят започва“ по БНТ, което предизвика множество коментари, че новите управляващи от партията на Румен Радев на практика го връщат на малкия екран. Липсата на различни гласове в публичните предавания на телевизиите е една от основните критики към тях, което пренасочва много зрители към YouTube. Каналът на Карбовски е един от най-популярните, а водещият не крие, че разчита основно на финансовата подкрепа на своите последователи.

Подкастите от доста време се очертават като новия медиен фаворит тъкмо заради свободата, която е гарантирана от липсата на корпоративни ограничения, налагани в големите медии. Тези канали обаче разчитат и на спонсори, не всички от които се рекламират публично. Така и при тях, както при големите медии, често не е ясно кой финансира епизодите и дали той също не определя посоката на посланията.

Очевидно Мартин Карбовски има твърда немалка фен база и е привлякъл достатъчно свои последователи, които даряват средства в името на свободното слово, луксозния живот и сигурността по разбитите пътища на страната ни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 14 Отговор
    Тьота е изтрезняла и е развързала кесията!

    Коментиран от #9, #44

    08:17 06.08.2026

  • 2 Атина Палада

    41 11 Отговор
    Защо е взел новата уазка, тя е по евтина, няма и 3 милиона рупли!

    08:18 06.08.2026

  • 3 честен ционист

    15 9 Отговор
    Фамилия Карбовский имеет польское, белорусское и украинское корни.

    08:19 06.08.2026

  • 4 Дзак

    6 3 Отговор
    По стъпките на Факти.бг!

    08:19 06.08.2026

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    44 17 Отговор
    А копейките висят тук от заран за пачка цигари и кило пелмени‼️

    08:20 06.08.2026

  • 6 ХЪ ХЪ ХЪЪЪ

    49 15 Отговор
    Много рубли е прибрал тоя но ми е чудно защо не кара москвич, плювачите по Европа всички карат европейски коли и бягат към Европата.

    Коментиран от #16

    08:20 06.08.2026

  • 7 Пич

    12 37 Отговор
    Има пари човека - кара каквото си поиска!!!
    Мислете си вашият автопарк!!!
    А.......сетих се, паветниците нямат пари за автопарк!!!

    Коментиран от #17, #59

    08:20 06.08.2026

  • 8 Пепи

    20 5 Отговор
    Защо тук не се пише за Пеевски?

    08:20 06.08.2026

  • 9 честен ционист

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А нас само ни лъже и обещава от 2022!

    08:20 06.08.2026

  • 10 анонимен

    30 2 Отговор
    Ами, защо дарявате на това ла..яно мекере?

    08:21 06.08.2026

  • 11 007 лиценз ту кил

    12 1 Отговор
    И аз почвам да се презентирам в Пейтриън.

    08:21 06.08.2026

  • 12 Гост

    33 8 Отговор
    Както останалите вредни отпадъци - голем фен на жужето и блатната, ма купува от омразния запад с омразните му пари. Ама шаранчетата кълват.

    08:21 06.08.2026

  • 13 Груба грешка

    6 24 Отговор
    Не го коментирайте завистливи
    Който може, навсякъде може

    Да не е честито и със здраве

    08:21 06.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Карбовски

    34 2 Отговор
    Следващият път ще се примоля на балъците дето даряват и за къща някъде по морето

    08:22 06.08.2026

  • 16 Пич

    32 3 Отговор

    До коментар #6 от "ХЪ ХЪ ХЪЪЪ":

    Е кой е луд да кара блатната скрап, тя е ръждясала още в магазина!

    08:22 06.08.2026

  • 17 Абе

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Они са на тротонетки.

    Коментиран от #23

    08:22 06.08.2026

  • 18 kоkорчо 💋🍌

    8 4 Отговор
    значи скоро ще отиде при милен

    08:22 06.08.2026

  • 19 Гоуст

    6 13 Отговор
    Ехаа, доста жалка статия...

    08:23 06.08.2026

  • 20 Митрофанова

    24 4 Отговор
    Взел си е автомобил от упадъчния запад,защо,руските автомобили са си бетон!

    08:24 06.08.2026

  • 21 Шпаклата

    15 2 Отговор
    Дълъг език.Хоп-бмв.

    08:25 06.08.2026

  • 22 Елементарно , бе Уотсън !

    7 17 Отговор
    Турско-американските ни телевизии в антируска истерия се гледат само от избиратели-роми на ГЕРБ и Ниво начало , които не ползват интернет , но трупат електорат на "евроатлантизма" .

    08:26 06.08.2026

  • 23 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    Вярно бе, порави голям пропуск от моя страна, благодаря!

    08:27 06.08.2026

  • 24 Голям праз

    11 0 Отговор
    С дробните мога да си го купя и ще стана по-по-най ли..... .
    Пристига големият черен джип на паркинга и от него слиза човече една педя и два пръста но се изпъчил като мутра. Смешници

    Коментиран от #26

    08:27 06.08.2026

  • 25 Мда

    5 23 Отговор
    Карбовски е много качествен журналист . Заслужава !

    08:28 06.08.2026

  • 26 Когато ние карахме джипове

    13 2 Отговор

    До коментар #24 от "Голям праз":

    в зората на демокрацията беше гордост.
    Сега е позьорство.

    08:29 06.08.2026

  • 27 Астон Мартин

    18 3 Отговор
    Който води млади ромки в с.Труд на място на бъдещи премиери кара нови автомбили за 180.000

    08:30 06.08.2026

  • 28 заработва момчето

    20 4 Отговор
    Масква плаща.

    08:30 06.08.2026

  • 29 Питаш българин

    16 1 Отговор
    Защо не руско?

    Коментиран от #34

    08:30 06.08.2026

  • 30 Факт

    16 2 Отговор
    КИРбовски е едно умряло куче

    08:30 06.08.2026

  • 31 Батето

    12 1 Отговор
    Явно е от четирихилядниците, но му плащат седмично по толкова, за да си купи такъв звяр, наздраве на вярващите!

    08:31 06.08.2026

  • 32 Ники

    18 2 Отговор
    А всеки път реве, че няма пари

    08:31 06.08.2026

  • 33 Питам

    6 5 Отговор
    ДаЧКОВ какво си купи? Бойко в брой ли им плаща, или ги уреди с тлъсти грантове и субсидии, реклами?

    08:32 06.08.2026

  • 34 И кво ?

    1 6 Отговор

    До коментар #29 от "Питаш българин":

    Ти българско ли караш ?

    Коментиран от #35, #41

    08:32 06.08.2026

  • 35 карам Газела

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "И кво ?":

    а ти?

    Коментиран от #42

    08:35 06.08.2026

  • 36 Всички копейки да се бръкнат

    10 2 Отговор
    сега трябва и по-висок гараж!

    08:37 06.08.2026

  • 37 Камион

    12 3 Отговор
    Евала. Критикът на капиталистическия пропаднал запад, тъне в капиталистически “пропаднал” автомобил.
    Лади нямаше ли ве, копейке долна.
    Много бързо капитализира лизането на руски чОрки.

    08:37 06.08.2026

  • 38 Е да

    8 4 Отговор
    Карбовски има фен базата на Волен Сидеров, изнервени хора, които си търсят виновник за проблемите.

    08:40 06.08.2026

  • 39 Факт

    1 3 Отговор
    Ще издържи ли среща с ТИР

    08:42 06.08.2026

  • 40 бай Иван

    7 2 Отговор
    Божее , а всеки ден реве ,че няма постъпления и аха аха да удари кепенците. Наистина прави интересни предавания , но непрекъснато да реве "няма пари пращайте,че погинахме" ми идва в повече. Мисля,че има над 200 000 абонати и иска мисля,че минимум по 5 или 10 евро /не съм сигурен от смяната на лева/ на месец . Това е изключително много . Не знам дали това не е някакъв минимален праг за преводите определен от него или от примерно "Револют" но е прекалено много .Ако всички му платяха по едно евро / което е добре / това са 200 000 на месец . А по 5 станаха милион . Айде от 200 000 , десет хиляди да плащат сега по 5 евро са си 50 000 евро на месец. Едва ли има повече от 10 000 евро разходи. Така ,че да не се оплаква.

    Коментиран от #63

    08:42 06.08.2026

  • 41 Хахахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #34 от "И кво ?":

    Русофилнята трябва да си живеете от руски стоки, само руски.

    Коментиран от #48, #49

    08:44 06.08.2026

  • 42 Квото доди

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "карам Газела":

    Li Auto L6 . Но за вилата си държа едно Астон Мартин-че ,Victor .

    08:45 06.08.2026

  • 43 Тити

    8 2 Отговор
    Продажна сви,,ня! Впрочем такива виреят защото има наивни да им мярват.

    08:46 06.08.2026

  • 44 Хунтата

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е гарантирала доходи срещу оди

    08:46 06.08.2026

  • 45 Софето

    5 1 Отговор
    Националния идеал струва едно х6

    08:47 06.08.2026

  • 46 Е калкво

    5 1 Отговор
    да си купи. Тя и тьотя митрофановна не се вози във ВАЗ. Както е казал тов. Кутузов при наличие на каняк да жулиш водки не говорит за стиле.

    Коментиран от #56

    08:48 06.08.2026

  • 47 путин плаща яко

    7 3 Отговор
    Карбович е явен Агент на КГБ. С Волгин са най -Гнусните и най-скъпо платените русофили у нас!

    08:48 06.08.2026

  • 48 Респективно :

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Натовците - само със стоки произведени от братята им по оръжие - турците !

    08:48 06.08.2026

  • 49 хохохо

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Що бе, урсулянчо..ти да не живееш само на брюкселско зеле, леш-пер-ко??

    08:49 06.08.2026

  • 50 дядото

    6 1 Отговор
    да карат.кой каквото може и кой каквото желае,но с доказан произход на парите и платени данъци

    Коментиран от #53

    08:50 06.08.2026

  • 51 Коли, диаманти, изкуствена коприна

    4 0 Отговор
    Утайката каймак не е.

    08:51 06.08.2026

  • 52 Волга

    5 2 Отговор
    Е, що не си взе нещо руско? Кола от прогнилия Запад, произведена в разпадащия се ЕС.....

    Коментиран от #57

    08:51 06.08.2026

  • 53 КГБ фактури не дава

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "дядото":

    Ее, как до си докаже дохода? Все пак не е напълно явен агент на КГБ!

    08:53 06.08.2026

  • 54 Карбовски съм аз паразит непотребен

    2 1 Отговор
    Защо не си купих аз москвич или лада или УАЗ-ка ....сега всички ми се подиграват каква жалка лицемерна и.змет съм си

    08:53 06.08.2026

  • 55 койдазнай

    3 0 Отговор
    Доказа се, че не е четерихилядник!

    08:53 06.08.2026

  • 56 Мунчо

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Е калкво":

    Ами да, мУтрофанова я возят в последния модел на S- класа, че от волгата я боли кръста... 🤣🤣🤣

    08:56 06.08.2026

  • 57 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Волга":

    Не си е взел руско, щото има санкции, и не може да се купуват руски стоки !!!

    08:56 06.08.2026

  • 58 Гоце

    4 2 Отговор
    Всички копейкаджии са такива , постоянно плачат ама здраво крадат и да си види рашистки парички постъпвали ли са му в сметката

    08:57 06.08.2026

  • 59 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    "А.......сетих се, паветниците нямат пари за автопарк!!!"

    И аз се чудя, какво завиждат розовите, като тяхното предпочитано возило е тротинетката !

    09:00 06.08.2026

  • 60 Ами сега ?! 😜

    2 0 Отговор
    Да видим какво измъкват от джобовете ни турско-англосаксонските мисирки : / Българската национална телевизия (БНТ) получава държавна субсидия (трансфер от централния бюджет) в размер на 49,5 милиона евро (около 96,8 милиона лева) за 2026 година.Финансиране на БНТДържавна субсидия: 49,5 млн. евро Собствени приходи: Около 5,4 млн. евро ./. Чистата нетна печалба конкретно на Нова телевизия (самостоятелния ТВ канал) традиционно формира над 70–80% от общата печалба на цялата медийна група, което в реални цифри се равнява на около 35 до 50 милиона лева годишно. ❗Любимците на англо-турската цензура ! 🤔

    09:00 06.08.2026

  • 61 Казуар

    2 0 Отговор
    Може ли словото да бъде свободно когато служиш на някого и задоволяваш щенията на определени хора и истината се губи и размазва.

    Коментиран от #66

    09:04 06.08.2026

  • 62 Някой

    1 1 Отговор
    Само искам да питам превода с копейки ли беше и някой проследим ли е прайзхода на парите.

    09:04 06.08.2026

  • 63 Ами сега ?! 🤔

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "бай Иван":

    Не се оплаквам , финансира се човека ! И Байчо , коментар 60 е за теб ! Колко получават мисирките на "посолствата" да четат турско-краварски опорки .

    Коментиран от #64, #65

    09:04 06.08.2026

  • 64 Ами сега ?! 🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ами сега ?! 🤔":

    Не се оплаквА !

    09:07 06.08.2026

  • 65 Казуар

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ами сега ?! 🤔":

    Явно на теб дядо ти и баща ти са били кравари.

    09:09 06.08.2026

  • 66 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Казуар":

    Не ! Затова Нова , БНТ , БТВ , джавкащи срещу Русия ( назначените от цензурите СЕМ за "национални" ) не са свободни .

    09:10 06.08.2026

  • 67 Пришелец

    0 0 Отговор
    "Мартин Карбовски на 56 г. - винаги директен и провокативен" и агресивен.
    Почти,като нашественик е.Трудно го издържам,въпреки,че се старая да свържа какво иска да каже.
    Средата го прави успешен.В други условия ще бъде неразличим.

    09:13 06.08.2026

  • 68 зрител

    0 0 Отговор
    Ако беше си взел някоя Тойотка или Шкодичка , Хинда и тн , щеше да е по нормално . Не му отива да мутрее с такава кола , още повече ,че е голямо реване за пари на всяко предаване. Рекламира китайска марка автомобили и можеше да се качи на някой от техните модела , ама не ...БМВ

    09:14 06.08.2026

  • 69 Ама това истина ли е?

    0 0 Отговор
    Или е някакъв вид дискредитираща информация, генерирана от фермите за тролове на Мирчев. Покрай рецептите и светските клюки, Венелина реши да припечели. Парите не миришат.

    09:14 06.08.2026

  • 70 Браво

    1 0 Отговор
    Балъците му купиха страхотна кола , добър избор !

    09:15 06.08.2026