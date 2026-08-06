ФИФА отхвърли обвиненията за тайна договорка на Инфантино

Световната футболна централа ФИФА реагира на появилата се информация, че президентът на организацията Джани Инфантино е постигнал договорка да премести финала на Мондиал 2030 в Мароко. Според твърденията това щяло да се случи, ако той получи подкрепа от африканската страна за преизбирането си на поста.

„Твърдението, че президентът на ФИФА е давал каквито и да било обещания относно домакинството на финала на Световното първенство по футбол през 2030 г., е невярно и подвеждащо. Решението ще бъде взето от ФИФА по надлежния ред“, се казва в съобщение на централата, цитирано от журналиста Бен Джейкъбс в социалната мрежа „Х“.

По-рано се появиха информации, че при подкрепа от страна на Кралската мароканска футболна федерация, финалният мач се планира да се проведе в Казабланка на стадион с капацитет 115 000 зрители, а не на „Сантиаго Бернабеу“ в Мадрид.

Световното първенство през 2030 г. за първи път в историята ще се проведе в шест държави. В чест на 100-годишнината на турнира, мачовете на откриването ще се играят в Аржентина, Уругвай и Парагвай, докато основната част от надпреварата ще бъде в Испания, Португалия и Мароко.