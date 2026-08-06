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Днес ще се изиграят 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа

Днес ще се изиграят 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа

6 Август, 2026 08:30 494 0

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Вниманието на българските фенове ще бъде насочено към двубоя между Макаби (Тел Авив) и ЦСКА, който ще се състои в Батуми от 19:00 часа

Днес ще се изиграят 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще се изиграят 10 мача от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Вниманието на българските фенове ще бъде насочено към двубоя между Макаби (Тел Авив) и ЦСКА, който ще се състои в Батуми от 19:00 часа. "Червените" ще се опитат да стигнат до положителен резултат в Грузия и да направят голяма крачка към плейофния кръг преди основната фаза на турнира.

Програмата за деня започва в 18:00 часа с мача между КуПС и Университатя (Крайова). Финландците са костелив орех, но по-големи шансове за успех има румънският първенец, който беше елиминиран от Левски в пресявките на Шампионската лига.

Полският Ягелония посреща Рейнджърс. Шотландският гранд направи амбициозна селекция и, макар да не тръгна добре в местното първенство, ще се постарае да стартира силно в Лига Европа.

РБ Залцбург свикна да е фактор в Европа, но се изправя срещу съперник, който през миналия сезон също вкуси от елитния европейски футбол - Пафос. Лех (Познан) пък ще направи всичко възможно да се реваншира пред феновете си след шокиращото отпадане от Орхус квалификациите на Шампионската лига.

Омония (Никозия) ще гостува на Линкълн Ред Импс и ще иска да реши всичко в своя полза още в Гибралтар. Бешикташ ще има трудна визита на Храдец Кралове, а в един от най-интригуващите мачове днес ПАОК ще е домакин на белгийския гранд Андерлехт.

Тюн влиза като фаворит в дуела с исландския Викингур, а в късния мач от 22:00 часа Бенфика ще опита да вземе солиден аванс срещу шотландския Хартс.


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