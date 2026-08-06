Ново скандално разкритие: Инфантино искал да ребрандира Суперлигата като „Суперлига на ФИФА“

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е водил разговори за ребрандиране на злополучния европейски отцепнически турнир в „Суперлига на ФИФА“. Преговорите са стигнали до изготвянето на предварителен договор, който е щял да промени изцяло облика на европейския футбол, разкрива "Гардиън".

Предварителният договор, чието пълно съдържание се разкрива за първи път, е с дата октомври 2020 г. и предлага преименуването на всяка нова надпревара под бранда на ФИФА. Той очертава степента, до която администрацията на Инфантино е била замесена в схема, предизвикала масово недоволство сред феновете и отхвърлена от клубовете през април 2021 г. Документът също така разкрива, че ФИФА е била готова да заобиколи своите асоциации членки, за да прокара планове за намаляване на броя на международните прозорци за мачове на националните отбори. В него се описва как световната футболна централа е щяла да получи специални управленски и политически права чрез „златна акция“.

В седмица, в която футболът е разтърсен от последиците след провала на плана на Инфантино да продаде части от Световното първенство на частни инвеститори, документът показва, че ръководството на ФИФА е било дълбоко въвлечено в друг опит да постави големите спортни състезания под корпоративен контрол. В него се предвижда партньорство от поне 12 години между ФИФА и Суперлигата и се предлага създаването на съвместно предприятие, което да управлява търговските операции.

Документът също така предлага версия на разширеното Световно клубно първенство на ФИФА, наричано „глобална клубна надпревара“, да се провежда ежегодно в рамките на определен триседмичен период и да бъде пряко свързано със Суперлигата. Този турнир е щял да бъде с директни елиминации, а не във формат с групова фаза. Въпреки че в предварителния договор се посочва, че новите турнири е трябвало да бъдат одобрени от годишния конгрес на ФИФА и от Съвета на ФИФА, се смята, че федерациите по света са били заобиколени при формирането на плана.

Инфантино е бил сред няколкото служители на ФИФА, участвали в проекта, и се разбира, че е бил напълно наясно с неговото развитие. В предварителния договор се казва, че клубовете основатели „искат да договорят условията на партньорство“ между Суперлигата и ФИФА, което да доведе до създаването на двете състезания. Това следва първоначално предложение към ФИФА от отцепническите клубове, също видяно от „Гардиън“, което очертава рамката за потенциално споразумение. Макар и необвързващ, предварителният договор обикновено е предшественик на окончателен контракт и предполага, че дискусиите между ФИФА и създателите на Суперлигата са били близо до финализиране по онова време.

Не е ясно дали Инфантино и ФИФА са продължили участието си в проекта след етапа на предварителния договор. След като версия на схемата беше скандално стартирана без прякото участие на ФИФА през април 2021 г. и в крайна сметка се провали след масови протести, Инфантино се обърна към конгреса на УЕФА в Монтрьо с думите, че неговата организация може „само категорично да не одобри създаването на Суперлигата“. Множество източници твърдят, че по-ранен разговор с президента на УЕФА Александър Чеферин, организиран от трета страна, е ускорил дистанцирането на президента на ФИФА от новото начинание. Смята се, че след това Инфантино е казал на свои сътрудници, че не желае да работи срещу футболните институции.

Въпреки това, доказателствата за предварителното споразумение на ФИФА със Суперлигата, съчетани с катастрофалната схема „Футбол Форърд Ентърпрайз“ на Инфантино, поставят под съмнение това твърдение и предполагат многократни опити за прекрояване на играта без консултации с най-важните ѝ заинтересовани страни. Лигата е щяла да включва 15 постоянни членове и пет клуба, класиращи се от съществуващи състезания. Тя също така се ангажира със създаването на женски еквивалент със същите клубове до неуточнена дата. В предварителния договор ФИФА е назована с кодовото име „УО1“, което е и името, използвано в британската армия за офицер от висок ранг.

В раздел, очертаващ ключовите компоненти на споразумението, се казва, че Суперлигата „е отворена да обсъди именуването на състезанието УО1 СЛ“. Също така се потвърждава, че на ФИФА ще бъде „предоставен привилегирован дял в Суперлигата“, което ще ѝ даде правомощия за вземане на решения относно промени във формата, изменения в календара, разпределение на парите за солидарност и назначаването на главен изпълнителен директор на състезанието.

Смята се, че високопоставени фигури в европейския футбол са били шокирани от плана за драстично намаляване на броя на международните прозорци, свивайки ги до два двуседмични периода всяка година. Асоциациите членки, много от които са ухажвани за подкрепа от Инфантино в битката му да спаси поста си тази седмица, можеха да загубят търговските възможности, произтичащи от по-голямата видимост на националните им отбори, и да се окажат в зависимост от частно управляван клубен турнир.

Отделна точка в по-ранното предложение също така отбелязва „намаляване на броя на лигите“ като тема за обсъждане.

Според условията по сделката е трябвало да бъде преразгледан и въведен „нов международен календар за мачовете“, разработен от ФИФА, Суперлигата и „други заинтересовани страни“, като това е щяло да стане със съгласието на световната футболна централа.

Клубовете, участващи в Суперлигата, е трябвало да се присъединят към Световната асоциация на футболните клубове (СФКА) – представителен орган с кратък живот, създаден от президента на Реал Мадрид Флорентино Перес през 2019 г. Реал беше ключов двигател на проекта за Суперлигата и затвори вратата за него едва когато обяви споразумение с УЕФА през февруари тази година.

Близката връзка на ФИФА с предложението за Суперлигата се добавя към нарастващия брой частно подкрепени начинания, предложени от Инфантино по време на неговото десетгодишно управление. През 2018 г. той настояваше за оферта на стойност 25 милиарда долара от японската институция „СофтБанк“ за създаване на разширено Световно клубно първенство и глобална Лига на нациите. Смята се, че близки съюзници във ФИФА са го предупредили да се откаже от плана, който не успя да получи подкрепа след съпротива от Европа.