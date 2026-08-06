ГДБОП и СБУ закопчаха украински наркобарон в Бургас

При съвместна мащабна операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в наш черноморски курорт беше задържан организаторът на мощна международна мрежа за производство и трафик на синтетични наркотици. Новината беше потвърдена официално от МВР и украинските специални служби.

Националност и мащаб на престъпната мрежа



Арестуваният в родния ни курорт лидер на картела е украински гражданин, който се е укривал на Балканите, докато дистанционно е ръководил престъпна организация от най-малко 30 души. Той е координирал дейността на 14 нелегални лаборатории в Украйна и Европейския съюз за производство на алфа-PVP, мефедрон, амфетамини и прекурсори. Производственият капацитет на структурите му е позволявал синтезирането на над 50 килограма особено опасни психотропни вещества месечно, генериращи незаконен оборот от около 2 милиона украински гривни.

Ударът в Бургас и иззети количества

Ключова част от логистичната и производствена структура на картела е действала на територията на град Бургас. В рамките на разследването на ГДБОП и СБУ е неутрализирана високотехнологична база в Бургаска област. В депото у нас и при синхронизираните арести на негови съучастници в Киевска и Черновицка област са иззети близо 150 килограма прекурсори и готови психотропни вещества, както и специализиран производствен реактор с голям капацитет. За да прикрият трафика, участниците са маскирали синтетичните наркотици като течности за автомобилна химия и са ги транспортирали чрез камиони за международни превози.

Официални изявления на властите

Службите подчертаха ключовото значение на международния обмен. Пресцентърът на СБУ разкри, че достъпът до лидера в България е станал възможен след контраразузнавателни действия и задържане на негов куриер в Киевска област, който е проговорил пред разследващите.

От своя страна, представители на българското МВР и ГДБОП отбелязаха: „Изключително доброто взаимодействие със СБУ позволи пълното документиране на логистичните вериги в Бургас и паричните потоци в криптовалута. Този удар прекъсва един от най-сериозните канали за синтетична дрога към Източна Европа.“

В момента украинският наркобарон се намира под стража в България. Спрямо него тече ускорена процедура по екстрадиция в Украйна, където го грози наказание до 13 години лишаване от свобода и пълна конфискация на имуществото.