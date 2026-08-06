ГДБОП и СБУ закопчаха украински наркобарон в Бургас

При съвместна мащабна операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в наш черноморски курорт беше задържан организаторът на мощна международна мрежа за производство и трафик на синтетични наркотици. Новината беше потвърдена официално от МВР и украинските специални служби.
Националност и мащаб на престъпната мрежа
Арестуваният в родния ни курорт лидер на картела е украински гражданин, който се е укривал на Балканите, докато дистанционно е ръководил престъпна организация от най-малко 30 души. Той е координирал дейността на 14 нелегални лаборатории в Украйна и Европейския съюз за производство на алфа-PVP, мефедрон, амфетамини и прекурсори. Производственият капацитет на структурите му е позволявал синтезирането на над 50 килограма особено опасни психотропни вещества месечно, генериращи незаконен оборот от около 2 милиона украински гривни.
Ударът в Бургас и иззети количества
Ключова част от логистичната и производствена структура на картела е действала на територията на град Бургас. В рамките на разследването на ГДБОП и СБУ е неутрализирана високотехнологична база в Бургаска област. В депото у нас и при синхронизираните арести на негови съучастници в Киевска и Черновицка област са иззети близо 150 килограма прекурсори и готови психотропни вещества, както и специализиран производствен реактор с голям капацитет. За да прикрият трафика, участниците са маскирали синтетичните наркотици като течности за автомобилна химия и са ги транспортирали чрез камиони за международни превози.
Официални изявления на властите
Службите подчертаха ключовото значение на международния обмен. Пресцентърът на СБУ разкри, че достъпът до лидера в България е станал възможен след контраразузнавателни действия и задържане на негов куриер в Киевска област, който е проговорил пред разследващите.
От своя страна, представители на българското МВР и ГДБОП отбелязаха: „Изключително доброто взаимодействие със СБУ позволи пълното документиране на логистичните вериги в Бургас и паричните потоци в криптовалута. Този удар прекъсва един от най-сериозните канали за синтетична дрога към Източна Европа.“
В момента украинският наркобарон се намира под стража в България. Спрямо него тече ускорена процедура по екстрадиция в Украйна, където го грози наказание до 13 години лишаване от свобода и пълна конфискация на имуществото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Да покажат на цял свят, че Украйна се бори с всяка престъпност......
08:33 06.08.2026
2 Голия
08:34 06.08.2026
3 Гарит масква
08:35 06.08.2026
4 Аз съм
08:36 06.08.2026
5 вече чувам
08:38 06.08.2026
6 оня с коня
ГДБОП също са го гледали
08:40 06.08.2026
7 Уау
08:43 06.08.2026
8 Наркотик
08:46 06.08.2026
9 Хи хи
Коментиран от #12
08:52 06.08.2026
10 Георги
08:56 06.08.2026
11 Веднага
08:56 06.08.2026
12 Георги
До коментар #9 от "Хи хи":то пък без тях тук беше рая на земята
08:57 06.08.2026
13 az СВО Победа 81
08:57 06.08.2026
14 Във Варна
08:58 06.08.2026
15 Дако
09:01 06.08.2026
16 евроатлантик
09:06 06.08.2026
17 А КОЙ КОЙ ПУСНА
09:06 06.08.2026