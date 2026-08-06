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ГДБОП и СБУ закопчаха украински наркобарон в Бургас

ГДБОП и СБУ закопчаха украински наркобарон в Бургас

6 Август, 2026 08:20 1 430 17

  • гдбоп-
  • сбу-
  • бургас

Международен трафик на амфетамини е ръководен от български курорт, разбита е мрежа от 14 нелегални лаборатории

ГДБОП и СБУ закопчаха украински наркобарон в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При съвместна мащабна операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в наш черноморски курорт беше задържан организаторът на мощна международна мрежа за производство и трафик на синтетични наркотици. Новината беше потвърдена официално от МВР и украинските специални служби.

Националност и мащаб на престъпната мрежа

Арестуваният в родния ни курорт лидер на картела е украински гражданин, който се е укривал на Балканите, докато дистанционно е ръководил престъпна организация от най-малко 30 души. Той е координирал дейността на 14 нелегални лаборатории в Украйна и Европейския съюз за производство на алфа-PVP, мефедрон, амфетамини и прекурсори. Производственият капацитет на структурите му е позволявал синтезирането на над 50 килограма особено опасни психотропни вещества месечно, генериращи незаконен оборот от около 2 милиона украински гривни.

Ударът в Бургас и иззети количества

Ключова част от логистичната и производствена структура на картела е действала на територията на град Бургас. В рамките на разследването на ГДБОП и СБУ е неутрализирана високотехнологична база в Бургаска област. В депото у нас и при синхронизираните арести на негови съучастници в Киевска и Черновицка област са иззети близо 150 килограма прекурсори и готови психотропни вещества, както и специализиран производствен реактор с голям капацитет. За да прикрият трафика, участниците са маскирали синтетичните наркотици като течности за автомобилна химия и са ги транспортирали чрез камиони за международни превози.

Официални изявления на властите

Службите подчертаха ключовото значение на международния обмен. Пресцентърът на СБУ разкри, че достъпът до лидера в България е станал възможен след контраразузнавателни действия и задържане на негов куриер в Киевска област, който е проговорил пред разследващите.

От своя страна, представители на българското МВР и ГДБОП отбелязаха: „Изключително доброто взаимодействие със СБУ позволи пълното документиране на логистичните вериги в Бургас и паричните потоци в криптовалута. Този удар прекъсва един от най-сериозните канали за синтетична дрога към Източна Европа.“

В момента украинският наркобарон се намира под стража в България. Спрямо него тече ускорена процедура по екстрадиция в Украйна, където го грози наказание до 13 години лишаване от свобода и пълна конфискация на имуществото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 1 Отговор
    Нашите не знам, но онези от Украйна как са го драли украинеца......
    Да покажат на цял свят, че Украйна се бори с всяка престъпност......

    08:33 06.08.2026

  • 2 Голия

    3 28 Отговор
    всъщност е рунак , но хибрида използва темата с фентанила за да всява омраза

    08:34 06.08.2026

  • 3 Гарит масква

    4 9 Отговор
    до сега не се знаеше

    08:35 06.08.2026

  • 4 Аз съм

    18 0 Отговор
    Той бежанец бе .

    08:36 06.08.2026

  • 5 вече чувам

    10 0 Отговор
    как сраелското посолство звъни на Радев, бою циганина и джаба блеефски

    08:38 06.08.2026

  • 6 оня с коня

    6 4 Отговор
    Гледали сте филма "КИТ" от 1969
    ГДБОП също са го гледали

    08:40 06.08.2026

  • 7 Уау

    12 2 Отговор
    ша има многу самоубийства - поради липса на дрога - при завосимите.

    08:43 06.08.2026

  • 8 Наркотик

    13 0 Отговор
    Човека е хоби химик, нещо са се объркали, само е експериментирал

    08:46 06.08.2026

  • 9 Хи хи

    11 2 Отговор
    урките носят престъпност !!

    Коментиран от #12

    08:52 06.08.2026

  • 10 Георги

    9 2 Отговор
    "чичо румен удря доставчика на зелю" - това е много по-подходящо за заглавие.

    08:56 06.08.2026

  • 11 Веднага

    5 0 Отговор
    в окопа !

    08:56 06.08.2026

  • 12 Георги

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хи хи":

    то пък без тях тук беше рая на земята

    08:57 06.08.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    Наркофюрерът неутрализира поредния финансов поток, захранващ политическите му противници.

    08:57 06.08.2026

  • 14 Във Варна

    6 1 Отговор
    е тихо, 🧑‍✈️ спинкат по бюрата

    08:58 06.08.2026

  • 15 Дако

    3 3 Отговор
    То всичките укри са такива .

    09:01 06.08.2026

  • 16 евроатлантик

    5 2 Отговор
    Не може да е вярно! Те украинците не правят такива работи, истински евроатлантици са и се борят с нашия враг Русия. Веднага да се освободи, посланичката сигурно днес ще се погрижи

    09:06 06.08.2026

  • 17 А КОЙ КОЙ ПУСНА

    4 1 Отговор
    ОКРАЯНО ТУК ПРЕДИ 5 ГОДИНИ И ПЕНСИИ ПОМОЩИ ИМ ДАДОХА. НА ТУМБИ БЯХА И БОГАТИ БЯХА. ВСИЧКИ ПО КУРОРТИТЕ И СЕ КЕФЯТ ЕДИН НЯМА У СЕЛО БЛИЗНАК ВАРОВНИК БОГДАНОВО. ВСИЧКО НА ПЛАЖА. ОТВРАТ.

    09:06 06.08.2026